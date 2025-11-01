El turismo se posiciona como motor clave para la economía mundial

El turismo global alcanzará ingresos récord de USD 2,1 billones en 2024, consolidándose como motor clave de la economía mundial (Foto: Turiweb)

En medio de un escenario económico incierto, el turismo emerge como una de las pocas industrias capaces de mantener en pie el pulso global. No solo impulsa la economía, sino que también se consolida como un espacio de encuentro entre culturas y una red de millones de historias humanas en movimiento.

De acuerdo con el World Economic Forum, el turismo genera más del 10% del PIB mundial y sostiene más de 350 millones de empleos, una cifra que refleja su peso como motor de oportunidades y puente hacia la inclusión social. Más allá de los números, viajar sigue siendo un acto de esperanza: una forma de conectar comunidades y desafiar la volatilidad internacional con apertura y comprensión.

Los datos más recientes subrayan el peso económico del sector: en 2025, se espera que los ingresos globales alcancen el máximo histórico de USD 2,1 billones, de acuerdo con el World Economic Forum. Esta actividad impulsa la prosperidad compartida y proporciona empleo, en especial a mujeres y jóvenes de regiones con acceso laboral limitado.

Las proyecciones señalan que para 2034, el turismo podría generar hasta 430 millones de empleos, consolidando su función como fuente de oportunidades a largo plazo.

Desafíos para el sector turístico

El sector enfrenta desafíos significativos para un crecimiento sostenible. El World Economic Forum advierte que los marcos regulatorios vigentes resultan obsoletos y no consideran adecuadamente a las comunidades y trabajadores que sostienen la industria. La saturación de destinos turísticos ha presionado infraestructuras, vivienda y cohesión social en muchas ciudades.

Además, la volatilidad de los precios de la energía, la escasez de mano de obra y la desigualdad en el acceso digital dificultan la capacidad de adaptación del turismo ante nuevas exigencias globales.

El sector turístico representa más del 10% del PIB global y sostiene más de 350 millones de empleos en todo el mundo (Crédito Freepik)

El impacto ambiental constituye un reto urgente. Según el World Economic Forum, si el turismo quiere preservar los destinos que inspiran los viajes, “debe ir más allá de minimizar el daño y pasar a restaurar y proteger activamente los recursos naturales”.

La transición hacia modelos responsables, bajos en carbono y favorables a la naturaleza surge como una necesidad inaplazable para la supervivencia del sector.

Innovación y sostenibilidad en acción

Ante estos retos, surgen iniciativas que muestran el efecto transformador del turismo. En América Latina, proyectos de turismo comunitario ayudan a conservar la biodiversidad y aportan empleo local. Destaca el caso de una joven emprendedora que, mediante su ecoalojamiento, sostiene a su comunidad, demostrando cómo el turismo puede impulsar el desarrollo inclusivo.

En Asia, la digitalización brinda acceso a mercados globales a pequeñas empresas y startups. En Europa, la cooperación público-privada y la tecnología mejoran la experiencia de los visitantes y la calidad de vida de los residentes.

El ejemplo de un alcalde europeo que recurre a herramientas tecnológicas para preservar el patrimonio cultural evidencia el equilibrio posible entre crecimiento económico y conservación de valores locales.

El turismo impulsa la inclusión social y brinda oportunidades laborales a mujeres y jóvenes en regiones con acceso limitado al empleo (Canva)

El World Economic Forum subraya que la ampliación de estas soluciones exige cooperación entre sectores y países, además de un equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y cohesión social. Para fortalecer la confianza y la resiliencia del sector, resulta esencial alinear el turismo con los compromisos climáticos, el bienestar comunitario y una gobernanza transparente.

Si responsables políticos, empresarios, viajeros y comunidades anfitrionas colaboran, el turismo seguirá funcionando como puente cultural y vía para elevar comunidades, inspirando progreso compartido para futuras generaciones.