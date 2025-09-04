Este es el municipio más alto de Colombia y un paraíso para el ecoturismo: fue descubierto por un alemán

Es reconocido por ser el municipio de mayor altura de Colombia, con 3.350 metros sobre el nivel del mar - crédito ProColombia

A menos de tres horas de Bucaramanga, en el corazón de la provincia de Soto Norte, se encuentra Vetas, un municipio que se destaca como una joya poco explorada en el panorama turístico de Santander.

Este destino, enclavado en la montaña y rodeado por el imponente Páramo de Santurbán, atrae a quienes buscan experiencias auténticas en la naturaleza, paisajes de alta montaña y una profunda tradición minera que ha marcado su identidad.

Vetas ostenta el título de municipio más alto de Colombia, con 3.350 metros sobre el nivel del mar.

Su ubicación privilegiada le otorga un ecosistema húmedo, con nacimientos de agua y lagunas cristalinas, que lo convierten en un refugio para la biodiversidad y un escenario ideal para el turismo de naturaleza.

El páramo que lo rodea, considerado uno de los ecosistemas más valiosos del país, ofrece un entorno propicio para el ecoturismo y el turismo de aventura, donde la tranquilidad de la montaña se une a la riqueza ambiental.

La oferta de actividades para los visitantes es amplia. Los senderos ecológicos permiten recorrer el páramo y descubrir la flora y fauna típica de la alta montaña, mientras que la observación de aves revela especies únicas de la región.

Las noches despejadas, favorecidas por la altitud, invitan a contemplar un cielo estrellado en un ambiente de paz y aire puro, características que distinguen a este enclave santandereano.

El legado minero de Vetas se manifiesta en sus antiguas minas de oro, donde aún se conservan técnicas artesanales de extracción transmitidas de generación en generación. Esta tradición, que ha sido pilar de la economía local, ofrece a los viajeros la oportunidad de adentrarse en la historia viva del municipio y comprender la importancia de la minería en su desarrollo.

La historia de Vetas se remonta a 1551, cuando el alemán Ambrosio Alfinger lo descubrió, según registros históricos. Mucho antes de la llegada de los europeos, el territorio ya era habitado por los indígenas Suras, emparentados con los Guanes y Chitareros. Esta herencia ancestral añade una dimensión cultural y patrimonial que enriquece la experiencia de quienes exploran la zona.

Hoy, la riqueza minera de Vetas continúa atrayendo a quienes desean conocer de cerca el legado colonial y económico que ha definido a la región, consolidando al municipio como un destino donde la naturaleza, la historia y la tradición se entrelazan en cada rincón.

Turismo internacional en Santander creció más de 13% en lo corrido de 2025

El turismo en Santander atraviesa un periodo de consolidación y crecimiento. De acuerdo con datos de Migración Colombia, analizados por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y difundidos por La República, entre enero y mayo de 2025 llegaron al departamento 15.026 visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 13,4% frente al mismo lapso de 2024.

El informe indica que la mayor proporción de viajeros provino de Estados Unidos, con una participación del 27,7%. A este mercado le siguieron México (6,5%), Ecuador y Panamá (5% cada uno), España (4%), y en menor medida Países Bajos, Canadá y Perú (3% cada uno), así como Chile (2%).

La Cámara de Comercio de Bucaramanga explicó que la vocación turística del departamento está fuertemente vinculada a sus escenarios naturales, que lo han posicionado como un destino atractivo para el turismo de aventura y naturaleza. Sin embargo, el potencial de Santander va más allá de lo paisajístico, pues cuenta con tres municipios incluidos en la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia: Barichara, Socorro y Girón. Estos, junto con su oferta cultural e histórica, han ampliado las alternativas para los viajeros nacionales y extranjeros.

El sector turístico en la región se ha convertido en un generador clave de empleo y dinamizador empresarial. Actualmente, de acuerdo con cifras reportadas, hay 13.446 empleos vinculados de manera directa con 10.409 empresas relacionadas con esta actividad. Solo en lo corrido del año se han registrado más de 950 nuevas compañías que trabajan en el sector.

Desde Anato se reconoció que Santander ha venido fortaleciéndose en este campo, aunque todavía enfrenta desafíos en materia de promoción y diversificación de la oferta. Para atender estas necesidades, la agremiación ha impulsado el programa “Impulsando Regiones”, que busca acercar a los operadores turísticos con las agencias de viajes mediante procesos de capacitación. De esos encuentros surgieron nuevos productos diseñados para potenciar la identidad regional, entre los que se cuentan la Ruta del patrimonio, libertad y naturaleza; Tradiciones y tesoros ocultos entre montañas; Caminos ancestrales del Gran Santander; y Alma Barichara, entre otros.

La Cámara de Comercio de Bucaramanga también ha identificado varios retos, entre ellos la dispersión del tejido empresarial, la presencia de informalidad, la baja apropiación digital y brechas en capacidades comerciales relacionadas con diferenciación y acceso a financiación.