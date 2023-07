¿Qué es y cómo funciona Threads, la nueva aplicación de Meta?

Especial para Infobae de The New York Times.

Los usuarios de Threads, que Instagram presentó el miércoles, podrán importar directamente a la nueva aplicación la lista de personas a las que siguen en Instagram. (via Meta via The New York Times)

La gente puede mantener conversaciones en Threads, publicando mensajes en un canal desplegable. (via Meta via The New York Times)

Esto es lo que debes saber sobre la nueva aplicación de Instagram para conversaciones públicas y en qué se diferencia de Twitter.

Después de meses de especulación y secretismo, la aplicación de Mark Zuckerberg que competirá con Twitter ha llegado.

La nueva aplicación llamada Threads fue presentada el miércoles como compañera de Instagram, la popular red para compartir fotos que Meta, la empresa de Zuckerberg, compró hace más de una década. Si los ejecutivos de Instagram se salen con la suya, Threads también sustituirá a su rival Twitter, y algunos expertos en tecnología ya se refieren a ella como la “asesina de Twitter”.

El lanzamiento de Threads intensifica la rivalidad entre Zuckerberg y Elon Musk, quien compró Twitter el año pasado. Musk ha cambiado la experiencia en esa red social modificando su algoritmo y otras funciones, y recientemente impuso límites temporales al número de tuits que se podían leer con la aplicación, lo que provocó indignación.

En los últimos meses, muchas empresas tecnológicas han tratado de aprovechar la confusión reinante en Twitter. Pero Threads parte con ventaja, respaldada por los grandes fondos de Meta y la enorme base de usuarios de Instagram, con más de 2000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

El miércoles, Zuckerberg publicó un mensaje en su cuenta de Threads que decía: “Creo que debería existir una aplicación de conversaciones públicas con más de mil millones de usuarios. Twitter ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero no lo ha logrado. Espero que nosotros lo hagamos”.

Esto es lo que debes saber sobre Threads.

¿Qué es Threads y cómo funciona?

Creada por Instagram, Threads se posiciona como una aplicación en la que la gente puede mantener conversaciones públicas en tiempo real. También ayuda a potenciar Instagram, que es la aplicación estrella en la familia de productos de Meta.

“La idea es construir un espacio abierto y amigable para las comunidades”, dijo Adam Mosseri, director de Instagram, en una entrevista.

Instagram está muy vinculada a Threads. Por ahora, los interesados en registrarse en la nueva aplicación deben tener una cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram del usuario también debe ser su nombre de usuario en Threads.

Y, si lo desean, podrán importar directamente a Threads la lista de las personas a las que siguen en Instagram. Los usuarios verificados de Instagram también lo estarán en la nueva aplicación. Los usuarios pueden configurar su cuenta de Threads para que sea privada o pública.

¿En qué se parece o se diferencia de Twitter?

Threads es casi idéntico a Twitter en muchos aspectos. Los usuarios pueden publicar mensajes basados principalmente en texto en un canal desplegable, donde pueden responder las personas que les siguen y a las que ellos siguen. También se pueden publicar fotos o videos en la aplicación.

Pero Threads tiene diferencias respecto a Twitter. Aún no admite la mensajería directa, una función que sí ofrece Twitter. Instagram dice que puede añadir funciones a Threads, si los nuevos usuarios se las piden.

¿Cómo fue la creación de Threads?

Instagram ha hecho un gran esfuerzo para simplificar su aplicación en los últimos años, dijo Mosseri. Como parte de ese esfuerzo, Threads se convirtió en una aplicación separada. De ese modo, Instagram no se vería demasiado saturada al intentar que las conversaciones públicas funcionaran dentro de su aplicación actual.

La decisión de crear una nueva aplicación también fue difícil de resistir, añadió Mosseri, especialmente en un momento tumultuoso en el panorama de las redes sociales.

“Había una oportunidad o demanda para que más gente jugara en el espacio público”, dijo refiriéndose a los cambios en Twitter desde que fue comprada por Musk. Mosseri añadió que la oportunidad de desafiar a Twitter surgió “no solo por la propiedad, sino por los cambios de producto y las decisiones” que Musk y otros tomaron sobre el funcionamiento de la plataforma social.

Instagram empezó el enfrentamiento con Twitter a fines del año pasado, cuando decenas de ingenieros, jefes de producto y diseñadores comenzaron a lanzar ideas sobre cómo podría ser una aplicación rival. Entre las ideas que los trabajadores de Meta propusieron se encontraba un despliegue más amplio de una función llamada Instagram Notes, con la que la gente puede compartir mensajes cortos en el sitio, y una aplicación centrada en el texto utilizando la tecnología de Instagram.

Según Mosseri, en última instancia, él y otros gerentes decidieron que debían “hacer una apuesta” y se inclinaron por la creación de lo que se convirtió en Threads.

¿Cómo funcionará Threads con otras aplicaciones?

El objetivo de Instagram es que, en última instancia, Threads funcione con múltiples aplicaciones en lo que se conoce como Fediverse, que es la abreviatura de un universo federado de servicios que comparten protocolos de comunicación. Otras aplicaciones como Mastodon, otra red social, también funcionan de esta manera.

Esto puede sonar a palabrería tecnológica. Pero, en esencia, lo que significa es que Instagram quiere que Threads funcione sin problemas con otras plataformas, lo que podría atraer a creadores e influencers para que no tengan que empezar de cero en cada aplicación.

Por ejemplo, si un creador acumula un número considerable de seguidores en Threads podría llevárselos a otras plataformas basadas en la misma tecnología. De este modo, los creadores correrían menos riesgos y no se sentirían “atrapados” en una sola plataforma, afirma Mosseri.

¿Instagram ha clonado otras aplicaciones?

Meta, la empresa de Zuckerberg que también es propietaria de Facebook y WhatsApp, tiene un amplio historial de intentos de acabar con sus rivales en las redes sociales, en parte copiando sus funciones. Zuckerberg es ferozmente competitivo y desde hace tiempo quiere tener un producto que haga lo mismo que Twitter.

Esta estrategia no siempre garantiza el éxito. Los primeros intentos de Facebook de clonar la aplicación de mensajería efímera Snapchat, por ejemplo, no tuvieron mucho éxito al principio.

Sin embargo, Meta ha seguido imitando a sus rivales. En 2020 lanzó Reels, una herramienta que imita a TikTok y se centra en videos cortos, que desde entonces se ha generalizado.

¿Dónde estará disponible Threads?

Threads puede descargarse de manera gratuita desde la App Store de Apple y la tienda Google Play en Estados Unidos y unos 100 países más desde el miércoles. Y tiene planes para expandirse más.

Sin embargo, Meta dijo que, en esta etapa inicial, Threads no estará disponible en la Unión Europea (UE), uno de los mayores mercados de la empresa. En los próximos meses, la UE implementará la Ley de Mercados Digitales que limita la forma en que las mayores empresas tecnológicas comparten datos entre servicios. Meta dijo que estaba esperando a conocer más detalles sobre la aplicación de la ley antes de lanzar la nueva aplicación en el bloque de 27 países.

Adam Satariano colaboró con la investigación.

Mike Isaac es reportero de tecnología y autor de La batalla por Uber: Una ambición desenfrenada, que ha estado en la lista de los más vendidos, sobre el dramático ascenso y caída de la compañía de transporte de pasajeros. Cubre regularmente Facebook y Silicon Valley, y tiene sede en las oficinas de San Francisco del Times. @MikeIsaac • Facebook

