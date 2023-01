Control y autonomía: el delicado equilibrio que deben mantener los líderes, según un experto de Harvard

“Mantener la tensión entre el control y la autonomía no es fácil, y es posible que a veces te desvíes demasiado en una dirección u otra", dijo el profesor de Harvard

Ranjay Gulati, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, y dedicado al estudio de la estrategia y el diseño organizacional y de liderazgo, cree que la experiencia que una persona desarrolla criando a sus hijos puede ser aplicada, en cierta medida, en sus maneras de enfrentar los desafíos al frente de los equipos de trabajo. Y explica por qué.

“No soy sólo un profesor y consultor de empresas. También soy padre de dos niños. Como he pensado a menudo, los desafíos que enfrentan los líderes en el hogar y en el trabajo no son necesariamente tan diferentes. En particular, ambos contextos dejan a los líderes luchando entre su deseo de controlar a los demás y su necesidad de soltar. Encontrar un término aceptablemente feliz está lejos de ser fácil”, dijo en una nota que publicó en INC.

Diana Baumrind (1927-2018), una psicóloga investigadora pionera sobre estilos parentales, observó que los padres a menudo se comportan de manera autoritaria, permisiva o negligente, con una tendencia a alternar entre los tres enfoques. Los padres autoritarios ejercen demasiado control. Los padres permisivos permiten demasiada autonomía por parte de los niños. Los padres negligentes no permiten ni el control ni la autonomía; simplemente están ausentes o no se involucran.

"En un marco sólido y bien articulado, podrá corregir los excesos y permanecer más o menos en la zona media con el tiempo. En casa y en el trabajo, una combinación de control y autonomía suele ser la fórmula ganadora”", destacó

Gulati rescato una cuarta opción aportada por la experta y más adecuada para el crecimiento humano que es lo que llamó el enfoque autorizado. “Los padres pueden adoptar un término medio, promoviendo un sentido de autonomía y al mismo tiempo permitiendo al menos cierta estructura. Como descubrí, los mejores líderes también adoptan este término medio dentro de las organizaciones, aunque de una manera un tanto específica. Ellos eligen poner solo unas pocas barandillas críticas en su lugar, un marco básico, para guiar a los empleados en el ejercicio de su autonomía. A este enfoque lo llamo libertad dentro de un marco”, explicó.

Siguiendo esta lógica, el experto de Harvard señaló que “para convertirse en un líder con más autoridad, sugiero dar dos pasos básicos. Primero, comunique un marco claro. Querrá que contenga afirmaciones tanto positivas (“deberás”) como negativas (“no deberás”) para que sigan siendo duraderos. Mi propio padre articuló ese marco para mí antes de enviarme a un internado, enumerando claramente los tipos de comportamientos que eran y no eran aceptables”.

En segundo lugar, “reforzar el marco y responsabilizar a las personas. Mi padre también hizo esto y, finalmente, su lista de cosas que hacer y no hacer llegó a formar parte de mi brújula interna, guiando mi comportamiento hasta el día de hoy”, destacó. En ese sentido, señaló que sus investigaciones con organizaciones innovadoras mostró que “permitir que los empleados ejerzan la autonomía dentro de límites claros puede generar resultados favorables” y puso como ejemplo a la plataforma de streaming estadounidense Netflix que “ha descrito su cultura como una amalgama de ‘libertad y responsabilidad’”.

Por libertad, no debe entenderse un todos contra todos. “Los trabajadores tienen la libertad de expresar puntos de vista opuestos y también tienen un amplio margen de maniobra con sus opciones de viaje y vacaciones. Pero con la libertad viene la responsabilidad, lo que significa que tienen la obligación de trabajar de manera proactiva para promover la misión de la empresa”, explicó Gulati.

Alaska Airlines también se ha convertido en “una de las aerolíneas más exitosas y mejor consideradas al brindar a sus trabajadores de primera línea mucho más control sobre los problemas de servicio al cliente que la mayoría de sus competidores, pero dentro de los límites que cumplen con los estándares de la compañía en seguridad, cuidado, entrega y presentación. Entonces, si un empleado de servicio al cliente decide en el acto renunciar a la tarifa del titular de un boleto debido a una lesión, confía en que la compañía lo aprobará”.

“Mantener la tensión entre el control y la autonomía no es fácil, y es posible que a veces te desvíes demasiado en una dirección u otra. Pero con un marco sólido y bien articulado, podrás corregir los excesos y permanecer más o menos en la zona media con el tiempo. En casa y en el trabajo, una combinación de control y autonomía suele ser la fórmula ganadora”, concluyó.

