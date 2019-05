– Siempre me emociona ver a Lady Gaga, ella es una de las conductoras este año. Y creo en esta temporada de premios se ha lucido con sus looks, no importa si está nominada como actriz o cantante, pero con sus looks siempre da un momento glorioso en las alfombras rojas que junto a su equipo de vestuarista, maquilladora y estilista crean este momento juntos.