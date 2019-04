La actriz Sarah Jessica Parker, que se puso en la piel de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City, salía por las calles de Nueva York luciendo un pijama. Mucho antes, uno de los looks más icónicos de Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's consistía en la parte de arriba de un pijama. Hoy, muchas firmas internacionales y nacionales adoptan estas prendas de seda para vestir en la calle. Camaleónico, sofisticado y elegante el outfit es un éxito asegurado.