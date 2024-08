Fiebre fashionista: la colección de zapatos de lujo de Angie Landaburu

Hay mujeres que prefieren los carteras ante los zapatos. La it girl Angie Landaburu no puede decidirse por uno, ya que para ella los dos accesorios son un fundamentales a la hora de definir el look.

La influencer con más de 145 mil seguidores en redes que inspira con sus glamoroso lifestyle abrió las puertas de su espectacular guardarropas a Infobae.

Las series y el cine, como Sex and the City, instalaron tendencias de estilo en la moda urbana, sobre todo en materia de calzado. Entre las joyas de su placard, se destacan el modelo del diseñador español Manolo Blanik. "Tengo los mismo stilettos que llevó Carrie-Sarah Jessica Parker el día que Mr. Big le propuso casamiento, en otra tonalidad. Los uso con frecuencia", resaltó.

Los stilettos de Blahnik fueron protagonistas de la serie televisiva Sex and the City

También tiene piezas sin estrenar. Los tacos anchos como los de Gucci que atesora entre sus colección son tendencia actual, "pero lamentablemente el taco aguja cobra fuerza para el 2018, por eso compré las sandalias de tira color plata", detalló.

A girl should be two things classy and fabulous🌹#cocochanel #details

El negro es un clásico fashionista que según Angie no puede faltar, al igual igual que los de colores, como sus preferidos los Valentino Slingblack en rojo. Son parte de su maleta de viaje o como comodín para cualquier ocasión.

Fundación Casa Cuna 🌹 @drescoud #ayudarestabueno

La comodidad, sin perder la elegancia, es otra de las claves de estilo de Angie. De esta manera, prioriza el uso de chatitas. La ballerinas de Chanel son atemporales y todo terreno.

Chatitas de Chanel, aliadas todo terreno

