"Era otra ciudad, la sensación era muy extraña", sigue su relato. "Las calles se sentían frías y desoladas. No había transporte público, por lo que tuve que caminar mucho más de lo normal. En mi búsqueda de los gilets jaunes me había dado cuenta de que las tiendas tenían estas protecciones y me parecieron estéticamente hermosas, y además se veía en ellas un discurso político, una respuesta y una reacción social que evidenciaba la situación".