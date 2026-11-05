Cómo limpiar una tostadora de manera segura y sencilla

La revisión periódica permite detectar restos de alimentos, grasa o señales de funcionamiento anormal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las migas, grasa y restos de alimentos pueden acumularse en una tostadora o un horno tostador con el uso cotidiano. Limpiarlos con el aparato desconectado y completamente frío reduce el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas y daños en sus componentes.

Desconectar y esperar a que el aparato esté frío es el primer paso

Antes de retirar residuos o pasar un paño, hay que desenchufar el equipo y esperar a que se enfríe. La organización británica Electrical Safety First advierte que las resistencias internas pueden superar los 600°C durante el funcionamiento y recomienda no limpiarlo mientras esté conectado.

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Desenchufar el electrodoméstico y esperar a que se enfríe es el primer paso antes de retirar residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los profesionales del Home Care & Cleaning Lab del Good Housekeeping Institute también indican que el agua y las herramientas puntiagudas no deben entrar en contacto con los elementos calefactores. La precaución es relevante tanto para las tostadoras convencionales como para los hornos tostadores, donde suele quedar grasa tras recalentar alimentos.

La limpieza debe hacerse sobre una superficie estable, lejos del fregadero y de cualquier fuente de agua. El exterior puede repasarse con un paño suave apenas humedecido y debe secarse antes de volver a usar el equipo.

(Imagen ilustrativa Infobae)

La bandeja para migas concentra los residuos que deben retirarse

La acumulación de migas es uno de los problemas más frecuentes. Electrical Safety First señala que retirarlas con regularidad ayuda a prevenir incendios y a mantener el funcionamiento adecuado del aparato. Si el modelo cuenta con una bandeja extraíble, conviene sacarla con cuidado, vaciarla en un recipiente y volver a colocarla una vez limpia y seca.

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Para despegar restos que queden cerca de las ranuras, los especialistas del laboratorio recomiendan un cepillo de cerdas suaves, como los que se usan en repostería. Debe utilizarse sin presionar las resistencias ni introducir la mano en el interior.

Los objetos metálicos y el agua no deben utilizarse en las ranuras ni cerca de las resistencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas básicas pueden ordenarse así:

Desenchufar el aparato y dejarlo enfriar por completo.

Extraer y vaciar la bandeja para migas, si la tiene.

Usar un cepillo suave para movilizar residuos secos.

Limpiar la carcasa con un paño suave y apenas humedecido.

Secar el exterior antes de enchufarlo otra vez.

La entidad de seguridad eléctrica aconseja evitar el agua, limpiadores y cualquier clase de objeto dentro de las ranuras. Tampoco deben usarse fibras metálicas ni productos abrasivos sobre la superficie externa, porque pueden deteriorarla.

Un paño suave apenas húmedo alcanza para higienizar la superficie exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cubiertos metálicos no sirven para quitar pan atascado

Un trozo de pan atrapado no debe retirarse con cuchillos, tenedores ni otros utensilios metálicos. Además de afectar las resistencias, esa práctica puede provocar una descarga si el equipo permanece conectado. La recomendación de Electrical Safety First es desenchufar el aparato y, una vez frío, retirar el alimento con pinzas de madera.

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Estas reglas también aplican a los restos difíciles de alcanzar. Los profesionales consultados por Good Housekeeping desaconsejan recurrir a objetos afilados para raspar el interior. Si las migas no salen con la bandeja y el cepillo, debe seguirse únicamente el procedimiento indicado en el manual del equipo.

Las migas adheridas pueden retirarse con un cepillo de cerdas suaves, sin tocar las piezas internas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hornos tostadores requieren atender la grasa de paredes internas

A diferencia de una tostadora de ranuras, un horno tostador suele recibir alimentos con queso, salsas o aceites. Esa diferencia favorece la formación de grasa en la bandeja y paredes interiores. La guía del Home Care & Cleaning Lab recomienda retirar las piezas desmontables cuando el aparato esté frío y lavarlas de acuerdo con las indicaciones de su manual.

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La carcasa y superficies internas accesibles deben tratarse con un paño suave y poca humedad, sin tocar las resistencias. No se deben sumergir el equipo, el cable ni el enchufe. Electrical Safety First subraya, además, que estos dispositivos deben permanecer lejos de líquidos y bajo supervisión mientras están en uso.

La bandeja de migas debe vaciarse con frecuencia para evitar acumulaciones en la base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión periódica de la bandeja, migas y salpicaduras permite detectar residuos antes de que produzcan humo u olor a quemado. Si el aparato presenta chispas, humo persistente o fallas eléctricas, la recomendación de la entidad especializada es desconectarlo y consultar sus instrucciones de servicio antes de utilizarlo de nuevo.

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