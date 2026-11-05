Tendencias

Árboles frutales de interior: 9 opciones para cultivar en el hogar

Desde cítricos hasta olivos, distintas variedades pueden adaptarse a ambientes domésticos si reciben atención constante y condiciones acordes con sus necesidades

Ilustración en acuarela de un sofá amarillo, macetas con limoneros y una planta pequeña frente a una pared con ventanales grandes.
Los frutales en maceta necesitan buena iluminación, drenaje y riego adaptado a cada especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cultivar árboles frutales en interiores permite sumar especies comestibles a espacios domésticos, pero la luz, drenaje y tamaño disponible determinan si llegarán a florecer y dar frutos.

La arborista certificada por la Sociedad Internacional de Arboricultura Samantha Sergeant y la educadora hortícola de la Extensión de la Universidad de Minnesota Laura Irish-Hanson, consultadas por Martha Stewart, identificaron nueve alternativas.

PUBLICIDAD

Ilustraciones de árboles en maceta junto a una ventana, esquemas de drenaje y riego, y dibujos de granadas, higos, limones, paltas y mandarinas.
El cultivo bajo techo exige controlar la humedad del sustrato y revisar con frecuencia la presencia de plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda elegir cultivares y portainjertos aptos para recipientes, además de un contenedor con buen drenaje. Los árboles en maceta se secan antes que los plantados en tierra y requieren riego regular, incluso en invierno. Puntos comunes para el conjunto de especies:

  • Ubicación de luz intensa, preferentemente junto a una ventana orientada al sur.
  • Sustrato drenante; en varios cítricos, ligeramente ácido.
  • Revisión frecuente de humedad para evitar que las raíces permanezcan anegadas.

1. La granada enana

Un granado con frutos rojos en una maceta sobre un suelo de madera, junto a plantas aromáticas y una mesa con sillas en una terraza.
La granada enana ocupa menos espacio que la variedad común y tolera períodos de menor riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergeant señaló que la granada enana resulta más manejable que la granada común, que alcanza mayor tamaño y se adapta mejor al exterior. Puede crecer en recipientes de unos 19 a 38 litros, con sustrato rico en materia orgánica y drenaje eficiente. Tolera mejor la sequía que otros frutales, por lo que demanda menos riego.

PUBLICIDAD

2. La higuera

Habitación con un sillón de cuero marrón, una planta alta en maceta, un mueble bajo con libros y lámpara, y ventanas con cortinas.
Las higueras pueden entrar en reposo durante el invierno, cuando sus hojas amarillean y baja su demanda de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higuera (Ficus carica) puede cultivarse bajo techo, sobre todo en variedades resistentes. Irish-Hanson explicó que el amarilleo de las hojas durante el otoño indica el inicio del reposo invernal y la necesidad de reducir el agua. Es una especie autofértil, por lo que no requiere otro ejemplar ni insectos para la polinización.

3. El limonero Meyer

Habitación con suelo de piedra, un limonero en maceta de barro, un sillón de mimbre y un ventanal arqueado que da a un patio exterior.
La falta de insectos polinizadores dentro de la vivienda puede requerir asistencia manual durante la floración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el limonero Meyer, la ausencia de insectos dentro de la vivienda puede hacer necesaria la polinización manual. Sergeant recomendó trasladar el polen con un pincel pequeño; la Extensión de la Universidad de Minnesota añade que también se pueden mover suavemente las flores para distribuirlo.

4. El kumquat

Macetas con pequeños árboles de naranjas y hierbas aromáticas distribuidas en un invernadero con suelo de ladrillo y paredes de vidrio.
El kumquat requiere varias horas de exposición solar y produce frutos pequeños que pueden consumirse con cáscara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario del sur de China, el kumquat produce frutos pequeños que se consumen con cáscara. Para florecer necesita entre 8 y 10 horas de luz solar; una ventana orientada al sur puede aportar esa exposición. Un sustrato para recipientes es suficiente si permite evacuar el exceso de agua.

5. El mandarino

Ventana con cortinas beige y verdes, árbol cítrico en maceta blanca, libros en el suelo, cesta de mimbre y sillón de madera con tapiz claro.
El riego del mandarino debe ajustarse a la humedad del sustrato para evitar el exceso de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mandarino, también originario de China, requiere comprobar la humedad bajo la superficie antes de regar. La poda invernal permite controlar su forma, aunque debe suspenderse cuando aparecen brotes florales.

6. La palta nacida de semilla

Sala con un sofá azul, una planta en maceta y una mesa con lámpara junto a ventanales que dan a edificios de ladrillo.
Un aguacate germinado a partir de un hueso puede crecer en interiores, aunque fructificar demanda mucho tiempo y espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta puede germinar a partir de un hueso, pero la producción de frutos no es inmediata. Irish-Hanson señaló que un ejemplar sin injertar puede tardar de 15 a 20 años en fructificar.

La RHS advierte que las plantas de plata cultivadas como ornamentales en interiores suelen no florecer ni dar fruto, porque necesitan más humedad, luz y espacio que el disponible en la mayoría de las viviendas.

7. El calamondín

Un pequeño árbol de cítricos en una cesta de mimbre junto a un mueble con tazas de porcelana, una tetera y una puerta verde.
El calamondín da frutos pequeños y ácidos, y resiste mejor que otros cítricos el aire seco de la calefacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irish-Hanson describió al calamondín como el cítrico más habitual en interiores. Da frutos pequeños y ácidos, utilizables en mermeladas o bebidas. Tolera la sequía, por lo que en invierno necesita menos agua, y resiste mejor el aire seco de la calefacción que otros cítricos.

8. El olivo europeo

Sillón beige junto a una mesa baja, un olivo en maceta de terracota, un ventanal y un cuadro con el texto «VIDA EN CALMA» en una pared blanca.
El olivo europeo necesita pasar el invierno en un sitio fresco, protegido de las heladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para intentar que el olivo europeo fructifique, la recomendación recogida por el medio es ubicarlo durante el invierno en un lugar fresco, pero sin temperaturas de congelación. A diferencia de otras especies que reducen el riego en esa estación, debe recibir agua de forma regular.

9. La tangerina

Interior con un árbol de cítricos en maceta, un taburete, un cruasán en el alféizar de la ventana y mesas de madera al fondo.
Revisar hojas, nudos y tallos ayuda a detectar cochinillas y escamas en los cítricos de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tangerina es un tipo de mandarina. Irish-Hanson recomendó revisar el reverso de las hojas, nudos y uniones entre hoja y tallo para detectar cochinillas y escamas. La Extensión de la Universidad de Minnesota aconseja inspeccionar regularmente todas las partes de las plantas de interior y aislar los ejemplares con plagas.

Temas Relacionados

ÁrbolesPlantasJardineríaNewsroom BUEFloresPaltaMaceta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

6 estiramientos recomendados por expertos para evitar el dolor de espalda y piernas durante un viaje

Estas posturas permiten recuperar flexibilidad en flexores pélvicos y pantorrillas mientras se espera abordar o al realizar paradas intermedias sobre rutas vehiculares.

6 estiramientos recomendados por expertos para evitar el dolor de espalda y piernas durante un viaje

¿El sistema nervioso nació en el intestino? Una teoría cuestiona el origen del cerebro

Un artículo de opinión publicado en The Journal of Physiology analizó pruebas de fisiología y evolución para plantear que las funciones digestivas pudieron impulsar la aparición de las primeras redes neuronales

¿El sistema nervioso nació en el intestino? Una teoría cuestiona el origen del cerebro

Qué diferencias descubrió la ciencia entre una risa espontánea y una voluntaria

Un estudio con resonancia magnética analizó la mecánica del tracto vocal y explicó por qué reír por compromiso social utiliza mecanismos distintos a la emoción genuina

Qué diferencias descubrió la ciencia entre una risa espontánea y una voluntaria

Cómo limpiar una tostadora de manera segura y sencilla

Especialistas recomiendan vaciar la bandeja de migas con frecuencia y revisar el exterior con materiales suaves apenas húmedos

Cómo limpiar una tostadora de manera segura y sencilla

Cómo Tilda Swinton convirtió su imagen en una de las herramientas más potentes de su carrera

La actriz británica, que cumple 66 años, construyó una filmografía atravesada por transformaciones físicas y personajes que cuestionan las ideas tradicionales sobre género, edad e identidad

Cómo Tilda Swinton convirtió su imagen en una de las herramientas más potentes de su carrera

DEPORTES

El extremo antes y después de los campeones del Mr. Olympia: el precio que pagó la “generación dorada” para construir sus impactantes cuerpos

El extremo antes y después de los campeones del Mr. Olympia: el precio que pagó la “generación dorada” para construir sus impactantes cuerpos

De ser una estrella del fútbol a montar un imperio de USD 12.000 millones: “Algunos jugadores prefieren la PlayStation, yo elegí aprender”

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

TELESHOW

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Ronnie Wood con Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo un clásico de Los Simpson de los 90 inspiró un reciente fenómeno del cine de terror

Cómo un clásico de Los Simpson de los 90 inspiró un reciente fenómeno del cine de terror

¿El sistema nervioso nació en el intestino? Una teoría cuestiona el origen del cerebro

Infobae en la gira papal: con un mensaje centrado en la pobreza y la economía global, León XIV inicia su viaje histórico a América Latina

¿Qué causó esta debacle?

El régimen chino condenó a 10 años de prisión al activista prodemocracia Joshua Wong por el delito de colusión con fuerzas extranjeras