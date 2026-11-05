Árboles frutales de interior: 9 opciones para cultivar en el hogar

Los frutales en maceta necesitan buena iluminación, drenaje y riego adaptado a cada especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cultivar árboles frutales en interiores permite sumar especies comestibles a espacios domésticos, pero la luz, drenaje y tamaño disponible determinan si llegarán a florecer y dar frutos.

La arborista certificada por la Sociedad Internacional de Arboricultura Samantha Sergeant y la educadora hortícola de la Extensión de la Universidad de Minnesota Laura Irish-Hanson, consultadas por Martha Stewart, identificaron nueve alternativas.

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El cultivo bajo techo exige controlar la humedad del sustrato y revisar con frecuencia la presencia de plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda elegir cultivares y portainjertos aptos para recipientes, además de un contenedor con buen drenaje. Los árboles en maceta se secan antes que los plantados en tierra y requieren riego regular, incluso en invierno. Puntos comunes para el conjunto de especies:

Ubicación de luz intensa , preferentemente junto a una ventana orientada al sur.

Sustrato drenante ; en varios cítricos, ligeramente ácido.

Revisión frecuente de humedad para evitar que las raíces permanezcan anegadas.

1. La granada enana

La granada enana ocupa menos espacio que la variedad común y tolera períodos de menor riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergeant señaló que la granada enana resulta más manejable que la granada común, que alcanza mayor tamaño y se adapta mejor al exterior. Puede crecer en recipientes de unos 19 a 38 litros, con sustrato rico en materia orgánica y drenaje eficiente. Tolera mejor la sequía que otros frutales, por lo que demanda menos riego.

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2. La higuera

Las higueras pueden entrar en reposo durante el invierno, cuando sus hojas amarillean y baja su demanda de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higuera (Ficus carica) puede cultivarse bajo techo, sobre todo en variedades resistentes. Irish-Hanson explicó que el amarilleo de las hojas durante el otoño indica el inicio del reposo invernal y la necesidad de reducir el agua. Es una especie autofértil, por lo que no requiere otro ejemplar ni insectos para la polinización.

3. El limonero Meyer

La falta de insectos polinizadores dentro de la vivienda puede requerir asistencia manual durante la floración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el limonero Meyer, la ausencia de insectos dentro de la vivienda puede hacer necesaria la polinización manual. Sergeant recomendó trasladar el polen con un pincel pequeño; la Extensión de la Universidad de Minnesota añade que también se pueden mover suavemente las flores para distribuirlo.

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4. El kumquat

El kumquat requiere varias horas de exposición solar y produce frutos pequeños que pueden consumirse con cáscara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario del sur de China, el kumquat produce frutos pequeños que se consumen con cáscara. Para florecer necesita entre 8 y 10 horas de luz solar; una ventana orientada al sur puede aportar esa exposición. Un sustrato para recipientes es suficiente si permite evacuar el exceso de agua.

5. El mandarino

El riego del mandarino debe ajustarse a la humedad del sustrato para evitar el exceso de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mandarino, también originario de China, requiere comprobar la humedad bajo la superficie antes de regar. La poda invernal permite controlar su forma, aunque debe suspenderse cuando aparecen brotes florales.

6. La palta nacida de semilla

Un aguacate germinado a partir de un hueso puede crecer en interiores, aunque fructificar demanda mucho tiempo y espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta puede germinar a partir de un hueso, pero la producción de frutos no es inmediata. Irish-Hanson señaló que un ejemplar sin injertar puede tardar de 15 a 20 años en fructificar.

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La RHS advierte que las plantas de plata cultivadas como ornamentales en interiores suelen no florecer ni dar fruto, porque necesitan más humedad, luz y espacio que el disponible en la mayoría de las viviendas.

7. El calamondín

El calamondín da frutos pequeños y ácidos, y resiste mejor que otros cítricos el aire seco de la calefacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irish-Hanson describió al calamondín como el cítrico más habitual en interiores. Da frutos pequeños y ácidos, utilizables en mermeladas o bebidas. Tolera la sequía, por lo que en invierno necesita menos agua, y resiste mejor el aire seco de la calefacción que otros cítricos.

8. El olivo europeo

El olivo europeo necesita pasar el invierno en un sitio fresco, protegido de las heladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para intentar que el olivo europeo fructifique, la recomendación recogida por el medio es ubicarlo durante el invierno en un lugar fresco, pero sin temperaturas de congelación. A diferencia de otras especies que reducen el riego en esa estación, debe recibir agua de forma regular.

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9. La tangerina

Revisar hojas, nudos y tallos ayuda a detectar cochinillas y escamas en los cítricos de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tangerina es un tipo de mandarina. Irish-Hanson recomendó revisar el reverso de las hojas, nudos y uniones entre hoja y tallo para detectar cochinillas y escamas. La Extensión de la Universidad de Minnesota aconseja inspeccionar regularmente todas las partes de las plantas de interior y aislar los ejemplares con plagas.