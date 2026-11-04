Matthew McConaughey y su reflexión sobre la ansiedad a los 57: “He vivido miles de crisis, pero la mayoría nunca ocurrieron”

Matthew McConaughey reflexionó sobre el miedo a fallar frente a miles de personas (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Un estadio lleno, una pelota en la mano y la posibilidad de fallar ante miles de personas. Esa fue una de las escenas que Matthew McConaughey recordó al hablar sobre el miedo y las preocupaciones que se anticipan antes de que ocurra algo. El actor estadounidense, que cumple este miércoles 57 años, compartió una reflexión sobre la ansiedad y advirtió que gran parte de las crisis que imaginamos nunca sucede.

Ganador del Oscar por Dallas Buyers Club y protagonista de títulos como Interstellar y True Detective, McConaughey abordó el tema en un video publicado en su canal de YouTube. Allí relató cómo enfrentó la presión de realizar un lanzamiento de honor en un partido de Los Angeles Dodgers, una experiencia que convirtió en una reflexión sobre la forma en que la mente anticipa errores y escenarios adversos.

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El miedo que sintió

El actor explicó que, mientras esperaba para salir al campo, empezó a pensar en todas las formas en que el lanzamiento podía salir mal. Imaginó que la pelota podía ir demasiado alta, caer antes de llegar al receptor o dejarlo expuesto ante el público.

El actor recordó la presión que sintió antes de realizar un lanzamiento de honor en un partido de Los Angeles Dodgers (REUTERS/Aude Guerrucci)

La tensión creció antes de que ocurriera cualquier cosa. McConaughey no estaba frente a un peligro real, pero su mente ya había construido una secuencia de posibles fallas. En medio de esa inquietud, decidió frenar el pensamiento y cambiar la perspectiva.

“Algún día vas a morir. ¿Y qué si fallas? Lanza la pelota como eres”, recordó sobre la frase que se dijo antes de entrar al campo. Para el actor, ese razonamiento redujo la importancia que le había dado al momento y le permitió concentrarse en la acción concreta.

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Respiró, tomó impulso y completó el lanzamiento dentro de la zona de strike. El resultado no fue el centro de su reflexión. Lo que quiso destacar fue el proceso previo: el miedo había ocupado más espacio que el riesgo real de fallar.

“He vivido miles de crisis”, la frase de McConaughey sobre la ansiedad

A partir de esa experiencia, McConaughey citó una frase que escuchó años atrás del abuelo de un compañero de universidad. “He vivido miles de crisis a lo largo de mi vida. La mayoría nunca llegaron a ocurrir”, recordó.

La idea resume su mirada sobre la preocupación anticipada. El actor considera que las personas suelen darle un peso excesivo al estrés y proyectar dificultades que finalmente no se producen. Su propuesta no implica negar los problemas reales, sino diferenciar entre aquello que puede ocurrir y aquello que solo existe como una hipótesis en la mente.

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El ganador del Oscar por Dallas Buyers Club vinculó aquella experiencia con la ansiedad anticipatoria (REUTERS/Mark Blinch)

McConaughey también dejó otra frase que ordena su planteo: “Algún día vas a morir. Así que sigue viviendo”. Con esa expresión, buscó relativizar las situaciones que no dependen de uno y poner el foco en las decisiones que sí están al alcance de cada persona.

A los 57 años, el actor combina su carrera en el cine con intervenciones públicas sobre bienestar, ejercicio, espiritualidad y hábitos personales. También es autor de libros y desarrolla actividades a través de la fundación just keep livin, orientada a programas para jóvenes.

Qué es la ansiedad anticipatoria y por qué puede afectar al cuerpo

La experiencia que describió McConaughey se vincula con la ansiedad anticipatoria, un mecanismo por el cual una persona imagina un hecho futuro como una amenaza y empieza a sufrir sus consecuencias antes de que ocurra.

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La licenciada Inés Maidana, psicóloga del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Austral, explicó que la ansiedad puede ser una respuesta útil cuando permite evaluar riesgos, organizarse o prepararse ante una situación relevante. El problema aparece cuando la anticipación se vuelve persistente, genera malestar y empieza a interferir en la vida cotidiana.

En esos casos, el cuerpo puede reaccionar como si el peligro ya fuera presente. Pueden aparecer taquicardia, falta de aire, inquietud, tensión muscular o dificultad para concentrarse. El organismo activa una señal de alerta frente a una situación que todavía no ocurrió.

El protagonista de Interstellar explicó que cambiar su perspectiva le permitió reducir la tensión (REUTERS/Mike Segar)

La especialista señaló que sostener ese estado de preocupación puede provocar un desgaste físico y emocional. La mente intenta adelantarse a todo lo que podría salir mal, pero ese intento de control muchas veces aumenta el sufrimiento.

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También puede aparecer un sesgo confirmatorio. Si una persona espera que algo negativo suceda, puede interpretar hechos aislados —un retraso, un desperfecto o un cambio de planes— como pruebas de que su temor estaba justificado. De esa manera, se refuerza la sensación de que el desastre era inevitable, aunque los hechos no tengan relación entre sí.

Identificar lo que se siente permite abordar mejor el malestar

McConaughey sostuvo que no todo lo que se define como estrés responde realmente a esa emoción. Para explicarlo, mencionó el caso de adolescentes que afirmaban sentirse estresados por las notas, la ropa o la repercusión en las redes sociales. Según planteó, detrás de esas situaciones también pueden aparecer comparación, inseguridad, frustración o envidia.

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Nombrar con precisión la emoción puede ayudar a encontrar una respuesta más adecuada. Si una persona reconoce que siente miedo al rechazo, por ejemplo, podrá abordar ese temor de otro modo que si lo interpreta como una preocupación laboral o académica.

Desde la perspectiva clínica, el objetivo no consiste en dejar de pensar en lo que preocupa. La propuesta es revisar cómo se interpreta esa preocupación, qué datos concretos existen y qué acciones pueden realizarse frente a ella. Cuando la ansiedad afecta el trabajo, los vínculos, el descanso o las actividades cotidianas, es recomendable consultar con un profesional de la salud mental.

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La reflexión de McConaughey parte de un lanzamiento de béisbol, pero apunta a una situación habitual: la tendencia a vivir mentalmente un problema antes de saber si alguna vez ocurrirá. Preocuparse no siempre protege de lo que puede pasar; a veces solo adelanta el malestar.