Cómo aprovechar la fruta madura: recetas de compotas, licuados, budines y helados caseros

La fruta madura requiere el retiro de partes golpeadas o con moho antes de su uso o almacenamiento en el freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bananas con manchas, las manzanas más blandas y los duraznos que ya perfuman la cocina pueden convertirse en compotas, salsas, licuados, budines y helados caseros. Aprovechar la fruta madura permite reducir desperdicios y preparar recetas simples con ingredientes habituales.

Antes de usarla, conviene retirar las partes golpeadas, fermentadas o con moho. Si la pulpa mantiene buen aroma y aspecto, puede utilizarse de inmediato o guardarse en el freezer, ya cortada, para preparar licuados o helados más adelante.

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Recetas simples para convertirla en postres y salsas

1- La compota concentra el sabor de manzanas, peras y duraznos

La compota de peras y manzanas se conserva hasta cuatro días dentro de la heladera o en porciones congeladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compota de frutas maduras sirve como postre, relleno para tartas o acompañamiento de yogur, avena y tostadas. Las manzanas, peras, ciruelas, duraznos y damascos funcionan bien porque se deshacen con una cocción breve.

Ingredientes

4 manzanas o peras maduras

100 ml de agua

Jugo de ½ limón

1 rama de canela o ½ cucharadita de canela molida

Azúcar, miel o endulzante, opcional

Preparación

Pelar la fruta si la cáscara está dura o dañada y cortarla en cubos. Colocarla en una olla con el agua, el jugo de limón y la canela. Cocinar a fuego bajo entre 15 y 20 minutos, hasta que la pulpa esté tierna. Pisarla con tenedor para una textura rústica o procesarla si se busca una preparación lisa. Probar antes de endulzar: la fruta muy madura suele necesitar poco o ningún azúcar.

La compota se conserva hasta cuatro días en un recipiente tapado dentro de la heladera. También puede congelarse en porciones.

2- Una salsa rápida puede acompañar panqueques, carnes y postres

Las salsas de ciruela o durazno admiten condimentos como jengibre y pimienta para acompañar platos de cerdo o pollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas de carozo, los frutos rojos y los cítricos permiten preparar una salsa con un perfil dulce o agridulce. Para platos salados, las ciruelas, los duraznos y los mangos admiten especias como jengibre, pimienta o ají molido.

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Ingredientes para una salsa de frutos rojos

300 g de frutillas, frambuesas, moras o una mezcla

Jugo de ½ limón

2 cucharadas de azúcar o miel, opcional

2 cucharadas de agua

Preparación

Lavar y cortar las frutas grandes. Llevar todos los ingredientes a una olla pequeña. Cocinar a fuego medio durante 8 a 10 minutos, hasta que la mezcla reduzca. Revolver y aplastar parte de la fruta con una cuchara. Usar tibia sobre panqueques, cheesecake, helado o yogur.

Para una alternativa salada, se puede sustituir la mezcla de frutos rojos por dos duraznos o cuatro ciruelas, agregar una pizca de sal y una pequeña cantidad de jengibre rallado. La salsa de ciruelas maduras combina con cerdo, pollo o quesos.

3- Los licuados aprovechan bananas, mangos y frutas congeladas

La fruta congelada aporta a los licuados una textura espesa similar al granizado sin necesidad de sumar hielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un licuado permite utilizar fruta muy madura cuya textura ya no resulta atractiva para comer sola. La banana aporta cuerpo; el mango, la papaya y el ananá suman dulzor, mientras que el jugo de limón equilibra preparaciones muy azucaradas.

Ingredientes para dos vasos

2 bananas maduras

250 ml de leche, bebida vegetal o yogur líquido

1 taza de frutillas o mango cortado

1 cucharada de avena, opcional

Hielo, si se usa fruta fresca

Preparación

Colocar todos los ingredientes en la licuadora. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Ajustar la textura con más líquido si resulta demasiado espesa. Servir enseguida.

Si la banana y las frutillas estuvieron congeladas, no hace falta sumar hielo. La fruta congelada aporta una consistencia más espesa y permite obtener un licuado similar a un granizado.

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4- El budín admite bananas oscuras y manzanas ralladas

La incorporación de manzana rallada o puré de pera mantiene la humedad en la masa de las preparaciones horneadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repostería es una de las formas más prácticas de usar bananas con la cáscara muy oscura. Cuando están maduras, se pisan con facilidad y pueden reemplazar parte del azúcar de la receta.

Ingredientes para un budín de banana

3 bananas muy maduras

2 huevos

80 ml de aceite neutro

100 g de azúcar

200 g de harina leudante

1 cucharadita de canela

1 pizca de sal

60 g de nueces, chips de chocolate o pasas, opcional

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C (356 °F). Pisar las bananas en un recipiente amplio. Incorporar los huevos, el aceite y el azúcar. Agregar la harina, la canela y la sal. Mezclar solo hasta integrar. Sumar las nueces, los chips o las pasas si se desea. Volcar la preparación en una budinera aceitada y enharinada. Hornear entre 40 y 50 minutos. Al insertar un palillo, debe salir sin masa líquida. Dejar enfriar antes de desmoldar.

También se puede añadir una manzana rallada o reemplazar una banana por 120 g de puré de pera. El budín conserva mejor la humedad cuando la fruta madura forma parte de la masa.

5- El helado de una sola fruta se prepara sin máquina

Los licuados y helados caseros requieren un consumo en el mismo día para asegurar su adecuada conservación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bananas congeladas permiten hacer una base cremosa sin crema ni heladera eléctrica. La receta admite combinaciones con cacao, manteca de maní, frutos rojos o trozos de mango.

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Ingredientes

3 bananas maduras congeladas en rodajas

1 cucharada de cacao amargo, opcional

2 cucharadas de yogur natural o leche, solo si hace falta

Fruta, semillas o frutos secos para servir

Preparación

Congelar las bananas peladas y cortadas durante al menos cuatro horas. Procesarlas hasta que se formen migas. Continuar procesando hasta conseguir una crema helada. Si la preparación no avanza, añadir una cucharada de yogur o leche. Incorporar cacao, frutillas congeladas o mango, si se desea. Servir de inmediato o llevar al freezer 30 minutos para una textura más firme.

Para conservar preparaciones hechas con fruta madura, es importante refrigerarlas en cuanto se enfríen y evitar dejarlas varias horas a temperatura ambiente. Los licuados y helados conviene consumirlos el mismo día; las compotas, salsas y budines pueden mantenerse algunos días en la heladera, siempre en recipientes limpios y tapados.