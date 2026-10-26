30 mitos y verdades sobre el cuidado del cabello: la guía de un estilista para armar una rutina efectiva

Conocer la textura, el estado de los largos y las necesidades del cuero cabelludo permite construir una rutina capilar personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A lo largo de mis años como estilista, trabajando con celebridades y acompañando a quienes buscan renovar su imagen, escuché muchísimas creencias sobre el cabello. Algunas pasan de generación en generación; otras se vuelven populares en las redes sociales y terminan instalándose como verdades.

El problema aparece cuando esas ideas nos llevan a abandonar un cuidado necesario, utilizar productos que no corresponden o esperar resultados imposibles.

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Siempre insisto en algo: para tener un cabello hermoso, primero tenemos que entenderlo. Conocer nuestra textura, el estado de la fibra y las necesidades del cuero cabelludo nos permite elegir mejor.

Estas son treinta creencias y realidades que conviene tener presentes para construir una rutina efectiva.

1. “Cortar las puntas hace que el cabello crezca más rápido”

Cortar las puntas ayuda a retirar el cabello dañado, pero no acelera el crecimiento desde la raíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mito. El crecimiento ocurre en el folículo, debajo de la piel. Cortar las puntas no acelera ese proceso.

Lo que sí conseguimos es retirar sectores deteriorados y conservar mejor la forma del corte. Cuando las puntas se quiebran, podemos sentir que el pelo nunca se alarga, aunque siga creciendo desde la raíz.

Por eso, adapto la frecuencia del corte al estado de cada melena. Dejarlo crecer también implica cuidar sus extremos.

2. “Raparse hace que el cabello vuelva a salir más grueso”

Mito. El afeitado no aumenta el grosor, la cantidad ni la velocidad de crecimiento. Al cortarlo, queda un extremo recto que puede sentirse más áspero y generar una impresión de mayor espesor.

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Un corte corto puede aportar una imagen de mayor densidad, pero ese efecto visual no significa que hayan aparecido nuevos folículos.

3. “Lavarse el cabello todos los días provoca caída”

Mito. Un lavado adecuado no causa por sí mismo alopecia. La frecuencia depende de la grasitud, la actividad física, la textura y las necesidades del cuero cabelludo.

Algunas personas necesitan lavarlo diariamente; otras pueden espaciar los lavados. Recomiendo elegir el champú según esa necesidad y ajustar el cuidado de los largos por separado, especialmente si están teñidos o decolorados.

La frecuencia de lavado debe ajustarse a las necesidades del cuero cabelludo, la textura y la actividad cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. “Si veo pelo en la ducha, significa que me estoy quedando sin cabello”

Mito. La renovación capilar incluye una caída diaria. Como referencia general, perder entre 50 y 100 cabellos al día puede ser normal, aunque contarlos no alcanza para establecer un diagnóstico.

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Si espaciamos los lavados, podemos encontrar más cabellos juntos. Conviene consultar cuando hay un aumento persistente, zonas despobladas o una pérdida visible de densidad.

5. “El cabello se acostumbra al champú y deja de funcionar”

Mito. No desarrolla resistencia al champú por utilizarlo durante mucho tiempo.

Lo que puede cambiar es su condición. Una decoloración, una nueva rutina de peinado o la acumulación de productos pueden requerir otro cuidado.

Por ejemplo, si el cabello se sensibilizó después de procesos químicos, puedo recomendar el champú reparador Fiberbond de Rocco Donna Professional, dentro de una rutina orientada al cabello dañado. El cambio responde a una necesidad concreta.

La cantidad de espuma no determina la eficacia del lavado: importa la técnica y el enjuague (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. “Cuanta más espuma hace el champú, mejor limpia”

Mito. La espuma no es una medida confiable de limpieza. Su cantidad depende de la fórmula, del agua y de los residuos presentes.

Prefiero una cantidad moderada, bien distribuida sobre el cuero cabelludo, un masaje suave con las yemas y un enjuague completo. Las uñas y la fricción intensa no mejoran el lavado.

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Muchas veces, si el champú hace mucha espuma es porque tiene sulfatos y parabenos, y esto no es bueno para el cabello.

7. “El cabello graso no necesita acondicionador”

Mito. Podemos tener raíces grasas y puntas secas al mismo tiempo. El acondicionador facilita el desenredado y ayuda a reducir la fricción. Además recuerda que el acondicionador se aplica de medios a puntas, y casi siempre lo que está graso es la raíz o el cuero cabelludo.

En cabellos finos, recomiendo texturas livianas y una aplicación concentrada en los extremos. Si los largos están resecos, el acondicionador hidratante Roccoil de Rocco Donna Professional es una opción que puedo incorporar, ajustando la cantidad para conservar movimiento.

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8. “Cepillarlo cien veces por día lo vuelve más saludable”

Mito. El cepillado excesivo suma fricción y puede favorecer el quiebre.

Para mí, un buen cepillado es el necesario para desenredar y acomodar sin tirones. Comienzo por las puntas y avanzo hacia arriba. En cabellos rizados, adapto la técnica para evitar desarmar innecesariamente el patrón natural.

Desenredar desde las puntas y avanzar hacia la raíz ayuda a evitar tirones y quiebres (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. “La caspa aparece solamente porque el cuero cabelludo está seco”

Mito. La descamación puede tener diferentes causas y también aparecer en un cuero cabelludo graso. Además, no toda escama blanca corresponde a caspa.

Aplicar aceites automáticamente no resuelve todos los casos. Cuando hay picazón persistente, enrojecimiento o descamación importante, recomiendo consultar al dermatólogo. Un tratamiento cosmético para los largos no reemplaza el cuidado específico del cuero cabelludo.

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10. “Si arranco una cana, aparecen varias en su lugar”

Mito. Arrancar un cabello no multiplica los folículos vecinos ni modifica su pigmentación.

Tampoco recomiendo convertirlo en un hábito, porque los tirones repetidos pueden lastimar la zona. Prefiero buscar una solución estética personalizada: un retoque localizado, una coloración suave, reflejos para integrarlas o un corte que acompañe la decisión de lucirlas.

11. “El estrés puede provocar caída”

Realidad, con matices. Un episodio de estrés importante puede desencadenar una caída aumentada que suele hacerse visible meses después.

Sin embargo, no debemos atribuirle cualquier pérdida de cabello. También existen causas hereditarias, hormonales, médicas y nutricionales. Como estilista, puedo advertir cambios y acompañar el cuidado; determinar la causa corresponde al dermatólogo.

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Los suplementos no garantizan el crecimiento capilar si no existe una deficiencia o una indicación profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. “Las vitaminas y la biotina hacen crecer el cabello de cualquier persona”

Mito. Un suplemento puede ser útil cuando existe una deficiencia u otra indicación médica, pero tomarlo sin necesitarlo no garantiza más crecimiento.

La evidencia sobre los beneficios de la biotina en personas sin deficiencia es limitada. Además, puede interferir con algunos análisis de laboratorio. Recomiendo consultar antes de consumir suplementos e informar cuáles se están tomando.

13. “Un buen producto repara las puntas abiertas para siempre”

Mito. Los cosméticos pueden mejorar la suavidad, la resistencia o la apariencia de la fibra, pero una punta abierta no vuelve a ser una fibra intacta de forma permanente.

Cuando está dividida, el corte permite retirar ese sector. Después, recomiendo una rutina que ayude a conservar el resultado. En cabellos dañados, puedo incorporar Fiberbond, que es un sistema de reparación capilar a nivel molecular, quiere decir que repara el daño profundo que tenga el cabello. Pero cuando las puntas están muy dañadas, el corte es la mejor solución.

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14. “El protector térmico permite usar la plancha a cualquier temperatura”

El protector térmico reduce parte del impacto del calor, aunque no vuelve al cabello resistente a cualquier temperatura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mito. Ayuda a reducir el daño, pero no vuelve al cabello inmune al calor. Muy importante: antes de pasar la plancha, debemos entender cómo está nuestro cabello, en qué condiciones, y luego decidimos a qué temperatura la pasaremos. Cabellos finos, muy procesados químicamente o muy decolorados, la temperatura nunca puede ser la máxima, porque por más que utilices protector térmico, el cabello se te puede castigar.

Recomiendo el Spray de Protección Térmica de Rocco Donna Professional, distribuido de medios a puntas según sus indicaciones, antes del secador, la plancha o la rizadora.

También hay que controlar la temperatura y las pasadas. Para utilizar una plancha convencional, el cabello debe estar completamente seco, incluso después de aplicar el protector.

15. “Cuanto más fuerte froto con la toalla, mejor seco el cabello”

Mito. Frotar enérgicamente genera fricción, enredos y puede favorecer el quiebre.

Prefiero retirar el exceso de agua con presiones suaves, utilizando una toalla adecuada o una camiseta de algodón. Es un cambio sencillo que recomiendo en cabellos rizados, decolorados o sensibilizados.

La forma de manipular la fibra también influye en el resultado.

16. “Las colas tirantes y las extensiones no afectan la raíz”

Las colas muy tirantes y las extensiones pesadas pueden ejercer tensión sobre la raíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mito. La tensión repetida puede provocar alopecia por tracción. El riesgo depende de la fuerza, el peso y el tiempo durante el que se mantiene el peinado.

Un recogido no debería causar dolor. Recomiendo alternar estilos, aflojar la tensión y revisar profesionalmente las extensiones. Si aparecen molestias o menor densidad en los bordes, hay que actuar temprano.

17. “Teñirse y decolorarse dañan exactamente de la misma manera”

Mito. Son procesos diferentes. No tienen el mismo impacto una coloración temporal, una permanente y una decoloración intensa. También influyen la fórmula, la exposición y el historial del cabello.

Antes de un cambio importante, evalúo la resistencia de la fibra. Si está sensibilizada, puedo recomendar la colección Fiberbond de Rocco Donna Professional como parte del cuidado posterior. Aun así, algunas transformaciones requieren varias sesiones.

18. “El cabello rizado no crece”

Mito. Crece desde la raíz, pero su forma hace que parte del largo quede recogido en espirales: es el encogimiento.

Si además hay quiebre, cuesta conservar longitud. Para acompañar su cuidado, recomiendo una rutina adaptada a la textura.

Que un ingrediente sea natural no garantiza que resulte adecuado para todos los cueros cabelludos (Imagen Ilustrativa Infobae)

19. “Si un ingrediente es natural, siempre es seguro”

Mito. El origen natural no garantiza que una sustancia sea apropiada para aplicar sobre la piel o el cabello. También puede irritar o provocar una reacción alérgica.

No recomiendo improvisar mezclas concentradas ni copiar recetas virales. Prefiero fórmulas destinadas al uso capilar, con instrucciones claras. Si un producto produce ardor, picazón o enrojecimiento, hay que suspenderlo.

20. “Cuanto más producto utilizo, mejor será el resultado”

Mito. El exceso puede dejar residuos, restar movimiento y hacer que un cabello fino se vea aplastado.

Con los productos de Rocco Donna Professional, ajusto la cantidad al largo, la densidad y el objetivo. Una mascarilla, una crema sin enjuague y un sérum tienen funciones distintas. También importa respetar el orden de aplicación: una rutina específica no se beneficia de sumar pasos indiscriminadamente.

21. “El sol puede deteriorar el cabello y modificar su color”

La exposición prolongada al sol puede modificar el color y aumentar la sensación de sequedad en los largos (Imagen ilustrativa Infobae)

Realidad. La exposición solar prolongada puede favorecer la pérdida de brillo, la fragilidad y las alteraciones del color, tanto natural como cosmético.

Recomiendo sombreros de trama cerrada y reducir la exposición intensa. Un protector térmico para herramientas no debe asumirse como protector solar: son funciones diferentes y deben estar indicadas en el producto.

22. “El agua de piscina y el mar requieren cuidados posteriores”

Realidad. El agua clorada y la exposición repetida al agua salada pueden dejar la fibra más áspera y difícil de manejar.

Aconsejo enjuagar después de nadar y realizar una limpieza adecuada cuando corresponda. Para largos resecos, puedo sumar la Mascarilla Ultra Hidratante de Chocolate de Rocco Donna Professional, respetando sus instrucciones. Su uso acompaña el acondicionamiento; no reemplaza la eliminación de residuos.

23. “El cabello mojado necesita una manipulación especialmente cuidadosa”

Realidad. Cuando está mojado es más vulnerable al daño por tirones y fricción.

Recomiendo desenredar con suavidad, por secciones y con una herramienta adecuada. En rizos, suele funcionar hacerlo con acondicionador, antes del enjuague. En cabellos lacios, puede convenir retirar primero parte de la humedad. La técnica debe adaptarse a la textura.

El cuero cabelludo y los largos pueden requerir productos distintos dentro de una misma rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

24. “El cuero cabelludo y los largos pueden necesitar cuidados diferentes”

Realidad. Una raíz grasa no impide que las puntas estén secas, y un cuero cabelludo sensible puede coexistir con una melena decolorada.

Por eso, selecciono la limpieza para la piel y el tratamiento para la fibra. En largos químicamente tratados puedo recomendar la Mascarilla Ultra Nutritiva Roccoil de Rocco Donna Professional, sin aplicarla automáticamente sobre el cuero cabelludo.

25. “El cabello puede cambiar con la edad y las variaciones hormonales”

Realidad. Con los años pueden cambiar la densidad, el diámetro y la textura. Las variaciones hormonales también pueden influir en su ciclo.

Recomiendo revisar periódicamente la rutina y el corte. Lo que funcionaba antes puede necesitar ajustes. Si el cambio es repentino o hay pérdida marcada, corresponde una evaluación médica; un producto cosmético no corrige por sí solo una causa hormonal.

26. “El quiebre y la caída desde la raíz son problemas diferentes”

Realidad. En el quiebre se fractura la fibra; en la caída, el cabello se desprende del folículo. Pueden coexistir y requieren enfoques distintos.

Si existe pérdida de densidad, derivo al dermatólogo. Un tratamiento para la fibra no equivale a un tratamiento contra la alopecia.

Una mascarilla se enjuaga después del tiempo indicado; un tratamiento sin enjuague permanece en el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

27. “Un tratamiento sin enjuague cumple una función distinta de una mascarilla”

Realidad. Una mascarilla de enjuague se retira después del tiempo indicado; un leave-in está formulado para permanecer en el cabello.

La crema reparadora integra el sistema de cuidado para cabello dañado. Recomiendo seguir su protocolo específico: no debe usarse como si fuera una mascarilla convencional ni combinarse con otros pasos sin revisar las indicaciones.

28. “La humedad ambiental puede cambiar el peinado”

Realidad. La fibra intercambia humedad con el ambiente, lo que puede modificar su forma y favorecer el frizz. Esto también depende de la textura y del estado del cabello.

En estas situaciones puedo recomendar el Fiberbond Hair Coating Bonding Spray de Rocco Donna Professional, indicado para ayudar a controlar el frizz y la humedad. Lo incorporo siguiendo su protocolo y activación con calor, sin recurrir a temperaturas excesivas.

29. “El champú en seco ayuda entre lavados, pero no reemplaza el lavado con agua”

El shampoo en seco puede refrescar las raíces entre lavados, pero no reemplaza la limpieza con agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realidad. Absorbe parte de la grasitud y permite refrescar la apariencia, pero no elimina los residuos de la misma manera que un lavado.

El champú en seco puede ser un recurso práctico para una necesidad puntual. Recomiendo utilizarlo según sus instrucciones y mantener la limpieza habitual del cuero cabelludo. Además de eliminar la grasitud en el cuero cabelludo, refresca el aroma del cabello.

30. “El cabello dañado puede mejorar con una rutina específica y constante”

Realidad. El cuidado adecuado puede mejorar su manejabilidad, suavidad y resistencia al quiebre, aunque no convierte una fibra muy deteriorada en cabello virgen.

Para estos casos recomiendo evaluar la colección Fiberbond de Rocco Donna Professional, integrada por champú reparador, crema sin enjuague y spray bonding. El sistema tiene un orden de uso específico que debemos respetar.

La rutina se completa reduciendo las agresiones que originaron el daño y cortando los sectores que lo necesiten. Ningún tratamiento justifica seguir sobreprocesando el cabello.

Después de tantos años en esta profesión, sigo defendiendo el valor de una rutina personalizada. Elegir bien el champú, tratar los largos según su estado y protegerlos durante el peinado puede cambiar mucho el resultado.

Mi trabajo y el de todos los estilistas de cabello es acompañar para que el look sea compatible con lo que el cabello necesita. La belleza también está en una melena que podés disfrutar y cuidar todos los días.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.