Los 6 errores cotidianos que llenan tu hogar de insectos y cómo evitarlos

Las migas, la fruta madura y los tachos de basura llenos pueden atraer hormigas y moscas de la fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de una comida al aire libre, una gota de grasa en la parrilla, un recipiente con agua acumulada o una grieta junto a una ventana pueden convertirse en señales para insectos y arácnidos. Las plagas de primavera y verano encuentran alimento, humedad y refugio en errores domésticos cotidianos.

La prevención empieza antes de aplicar insecticidas o llamar a un servicio profesional. El entomólogo Isaac Rockwell, de Aptive Pest Control, sostiene que limitar el acceso de los insectos a comida, agua y entradas al hogar suele ser más efectivo que intervenir cuando la infestación ya está instalada.

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Identificar mal un insecto puede agravar el problema

No todos los insectos —ni todas las arañas— representan una amenaza. La entomóloga certificada Molly Keck advirtió al sitio Better home and gardens que muchas personas quieren eliminar arañas sin considerar que cumplen una función como depredadoras de otros insectos.

Guardar los alimentos en recipientes cerrados limita las fuentes de comida para las plagas domésticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de arañas puede indicar que existe una fuente de alimento cerca. “Preocúpense más por los insectos que comen, y no por las arañas”, señaló Keck. Por eso, identificar correctamente la especie es el primer paso para definir una estrategia de control.

Eliminar insectos beneficiosos puede alterar ese equilibrio y favorecer la aparición de otras plagas. Antes de usar un producto, conviene observar dónde aparece el insecto, qué condiciones hay en esa zona y si existen signos de humedad, restos de comida o aberturas cercanas.

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El agua estancada y los restos de comida atraen mosquitos y hormigas

El agua acumulada en recipientes del patio favorece la reproducción de mosquitos durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la época de calor, los recipientes olvidados en patios, macetas, canaletas o bebederos de aves pueden acumular agua. Esos espacios favorecen la reproducción de mosquitos. Eliminar el agua estancada de forma regular reduce las condiciones que necesitan para instalarse en una propiedad.

Rockwell recomendó vaciar contenedores, limpiar canaletas y renovar el agua de los bebederos. Una fuga en una canilla exterior o un drenaje deficiente también puede mantener húmedas áreas junto a la vivienda, donde suelen aparecer hormigas, cucarachas y termitas.

Dentro de la casa, la fruta madura sobre la mesada, las migas y los tachos de basura llenos pueden atraer hormigas y moscas de la fruta. Guardar los alimentos en recipientes cerrados, limpiar las superficies de cocina y retirar la basura con frecuencia ayuda a limitar esas fuentes de alimentación.

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La grasa de la parrilla puede convertirse en alimento para insectos

Limpiar la parrilla después de cada uso evita que los restos de grasa atraigan insectos durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza posterior a una comida al aire libre suele quedar para el día siguiente. Sin embargo, los residuos que quedan en la parrilla pueden atraer insectos durante la noche.

El entomólogo asociado certificado Joshua Castelan, explicó que incluso pequeñas cantidades de grasa pueden servir de alimento para las plagas. Por ese motivo, aconsejó limpiar las rejillas, retirar los restos de comida y controlar la bandeja colectora después de cada uso.

Este hábito también evita que otros animales se acerquen al patio en busca de restos. Mantener despejada el área donde se cocina reduce la acumulación de residuos que suelen permanecer ocultos bajo muebles o cerca de la parrilla.

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Grietas, mosquiteros rotos y conductos abren la puerta a las plagas

Los insectos no necesitan grandes accesos para entrar a una vivienda. Las pequeñas grietas alrededor de puertas, ventanas y conductos de servicios pueden ser suficientes para que hormigas, arañas y otros artrópodos lleguen al interior.

Una revisión exterior permite detectar sellos deteriorados, marcos desajustados o agujeros en los mosquiteros. Rockwell sugirió sellar esos puntos y reparar las protecciones de puertas y ventanas antes de los meses de mayor actividad de insectos.

Las zonas cercanas a tuberías, cables y equipos de aire acondicionado también requieren atención. Allí pueden formarse huecos poco visibles que conectan directamente el exterior con espacios interiores de la casa.

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Reparar mosquiteros rotos ayuda a limitar el ingreso de insectos por puertas y ventanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento del patio limita humedad y escondites

La prevención no depende solo de la limpieza interior. Las canaletas tapadas, la vegetación acumulada y los problemas de drenaje pueden crear zonas húmedas y con refugio para distintos insectos.

El mantenimiento regular del exterior incluye limpiar canaletas, reparar pérdidas de agua y evitar que hojas, ramas u otros materiales se acumulen junto a los muros. Estas medidas reducen lugares donde las plagas pueden ocultarse y encontrar humedad.

También resulta útil revisar los recipientes, macetas y objetos que permanecen a la intemperie. Cualquier elemento que retenga agua después de una lluvia merece atención, sobre todo en propiedades donde los mosquitos aparecen cada verano.

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Las luces del porche atraen insectos voladores durante la noche. A su vez, esa concentración de presas puede atraer arañas que se alimentan de ellas. Castelan planteó dos alternativas: apagar las luces cuando no sean necesarias o cambiar el tipo de iluminación.

El especialista recomendó bombillas LED de color ámbar para reducir la atracción de insectos voladores cerca de puertas, ventanas y patios. La medida no elimina por completo la actividad de las plagas, pero puede disminuir la cantidad de insectos que se concentran alrededor de la vivienda.

La rutina de primavera-verano puede incluir tareas simples: limpiar la parrilla, vaciar recipientes, sellar grietas, retirar residuos y revisar la iluminación exterior. Esos controles reducen las condiciones que permiten a las plagas encontrar alimento, agua y refugio en el hogar.

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