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Lali y Tini revolucionaron River con sus impactantes looks de novia: los detalles de moda que marcaron la noche

Las artistas compartieron escenario en el Monumental y apostaron por estilismos blancos de alto impacto, entre tul, corsets, velos y guiños pop-punk

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lali Espósito y Tini Stoessel interpretaron juntas “Like a Virgin” durante el cierre de la serie de shows en River Plate.
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La última noche de Lali Espósito atendiendo al demonio en el estadio River Plate fue una verdadera fiesta de consagración pop que quedará en la historia. Como broche de oro para cerrar su serie de shows agotados, la puesta en escena incluyó una verdadera constelación de invitados especiales que sorprendieron al público con colaboraciones únicas y estilos impactantes. Sobre el escenario desfilaron figuras de la talla de Tini Stoessell , creando un contraste visual y sonoro perfecto con los looks que la propia Lali lució durante su icónica e inolvidable velada.

A mitad del show, llegó la hora de ”Like a Virgin", el icónico clásico de Madonna. En escena, Lali presentó un look nupcial por su boda con Pedro Rosemblat de impronta pop-punk. Se trató de un vestido blanco corto, ajustado en el corset y con falda asimétrica de tul con volumen. Presentó drapeados y un gran moño de tela en la cadera, medias negras transparentes con liga blanca a la vista y botas blancas altas con cordones. Completó el estilismo con un velo largo y vaporoso, coronado por un accesorio brillante.

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A su lado, Tini apostó por una versión más clásica de novia, en medio de la expectativa por su casamiento con Rodrigo De Paul. Mostró un vestido blanco marfil de corset ajustado, con escote recto y una falda larga, amplia y muy voluminosa de capas de tul. También llevó velo blanco.

Lali Espósito y Tini Stoessel impactaron a sus fans en River Plate
Lali eligió un minivestido blanco de impronta pop-punk, con velo, medias con liga y botas altas con cordones; Tini llevó un diseño en tono marfil, con corset de escote recto, falda amplia de tul y velo blanco

Su pelo estaba teñido de rosa pastel, lacio y suelto, con raya al costado y un largo que cayó sobre los hombros. El color contrastó así con el blanco del vestido y le dio un aire más moderno y escénico al look.

Los otros looks de Lali durante la gran noche en River

En el arranque del show, Lali desplegó una impactante estética de estilo cowgirl gótico y glamuroso, el cual eligió especialmente para abrir el show con máxima fuerza visual.

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Estuvo compuesto por un abrigo largo transparente de encaje negro con detalles de plumas en el ruedo, combinado con un corset ajustado, pantalones a juego y un cinturón de gran hebilla.

Coronado por un sombrero vaquero de cuero con textura y aplicaciones de brillo, el conjunto fusionó la sensualidad de las transparencias con el drama teatral del estilo western, creando una imagen de poder y presencia escénica inolvidable desde el primer minuto.

Lali en River
RS Fotos

Otro de los looks con los que la cantante sorprendió al público estuvo marcado por la estética Y2K de los años 2000, combinando una musculosa crop top blanca básicacon unos pantalones de tiro bajo con corte acampanado en tono metalizado o plateado brillante.

El accesorio clave del conjunto fue un cinturón ancho de hebilla metálica prominente, un detalle emblemático del estilo pop-rock clásico que aporta dinamismo y refleja la luz del escenario, logrando un balance perfecto entre comodidad para el despliegue coreográfico y el impacto visual que exige un estadio.

Lali en River
RS Fotos

Este traje de dos piezas entallado destacó por su impactante sastrería andrógina y sofisticada, luciendo un blazer y pantalón acampanado recubiertos de bordados brillantes dispuestos en líneas diagonales. Complementado con una camisa blanca de vestir y corbata oscura, el look evoca la elegancia teatral de los grandes íconos de la música, ofreciendo una presencia escénica dominante y llena de luz para el espectáculo.

Al despojarse del saco, este look reveló una versión más fluida y desenfadada del traje sastreado, compuesta por una elegante camisa blanca de satén abrillantado combinada con un chaleco negro abierto con apliques deslumbrantes. Coronado por una corbata oscura de corte masculino, el conjunto logra una estética andrógina con un toque de actitud rockera que aporta dinamismo y soltura para la interpretación sobre el escenario.

Lali en River
RS Fotos

Este look apuestó por una estética etérea, romántica y marcadamente femenina, protagonizada por un vestido largo de tirantes finos en tono blanco o marfil con delicados detalles de encaje y volantes fluidos. La prenda destaca por sus transparencias sutiles y caí­da ligera que aportan un movimiento vaporoso bajo la iluminación del escenario, creando un íntimo contraste poético frente a las propuestas más urbanas o rockeras del show.

El look en la previa del concierto

Lali Espósito
Lali Espósito en River

La cantante eligió un look de impronta rockera para la previa de su tercer show en River Plate. Llevó una campera de cuero marrón de corte oversize sobre un top blanco y una minifalda de jean azul con botones dorados. Completó el conjunto con botas negras de caña alta y taco, que reforzaron el contraste entre las prendas casuales y la estética de escenario.

Lali Espósito
Lali Espósito en River

Sumó anteojos de sol de carey con cristales verdes. El pelo negro, suelto y con movimiento, acompañó una serie de poses frente al escenario vacío: micrófono en mano, gesto rockero y una sonrisa ante las tribunas del Monumental.

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