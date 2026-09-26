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A los 71, Donatella Versace vuelve al centro de la escena: una nueva etapa en moda y belleza pensada para la Generación Z

Tras dejar la dirección creativa de la casa fundada por su hermano Gianni, la diseñadora prepara una marca propia dirigida a consumidores jóvenes, con lanzamiento previsto para 2027

Donatella Versace anunció la creación de una empresa de moda y belleza que lanzará sus primeros productos en 2027. (REUTERS/Eduardo Muñoz)
Donatella Versace anunció la creación de una empresa de moda y belleza que lanzará sus primeros productos en 2027. (REUTERS/Eduardo Muñoz)
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Donatella Versace vuelve a liderar un proyecto propio de moda y belleza, esta vez fuera de la casa fundada por su hermano Gianni y con una propuesta orientada a los jóvenes. La diseñadora italiana prepara el lanzamiento de una firma independiente que comenzará a presentar sus primeros productos en 2027.

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A sus 71 años, Donatella retoma el control creativo de una marca después de casi tres décadas al frente de la firma familiar. El anuncio llega un año y medio después de su salida de la dirección creativa de Versace, en marzo de 2025, y mientras la casa atraviesa su propia reorganización bajo el control del grupo Prada.

La nueva compañía abarcará inicialmente los rubros de moda y belleza, aunque sus impulsores anticiparon que el proyecto busca extenderse a experiencias vinculadas con la cultura y el entretenimiento. El nombre, la identidad visual, la inversión inicial y la estructura societaria todavía no fueron informados.

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La diseñadora apuesta a una identidad propia fuera de la casa familiar

Según contó Donatella, el proyecto tiene como público prioritario a millennials y miembros de la Generación Z. (REUTERS/Danny Moloshok)
Según contó Donatella, el proyecto tiene como público prioritario a millennials y miembros de la Generación Z. (REUTERS/Danny Moloshok)

Donatella explicó que se encargará de definir la identidad creativa, las colecciones y las futuras colaboraciones. “Creo que la creatividad debe ser audaz, inclusiva y estar viva en el mundo”, adelantó la diseñadora en un comunicado difundido en redes sociales. “Siempre me ha inspirado la nueva generación, en la música, el cine, el arte y, por supuesto, la moda”, agregó.

En ese sentido, planteó que la asociación le permitirá construir un vínculo directo con ese público desde un lugar diferente. “Me da la libertad de hablarle a esa generación de una manera completamente nueva y personal, a través de la belleza y la moda”, afirmó.

El proyecto tiene como público prioritario a millennials y miembros de la Generación Z, dos segmentos en los que el comercio digital, los creadores de contenido y las redes sociales tienen una influencia decisiva sobre el consumo. Los primeros productos se concentrarán en la categoría de belleza y llegarán al mercado en 2027.

Los primeros productos se concentrarán en la categoría de belleza y llegarán al mercado en 2027. (REUTERS/Danny Moloshok)
Los primeros productos se concentrarán en la categoría de belleza y llegarán al mercado en 2027. (REUTERS/Danny Moloshok)

Donatella planea iniciar su actividad en Estados Unidos, América Latina, Asia-Pacífico y Medio Oriente.

La elección de la belleza como punto de partida responde a un segmento que combina compras recurrentes, capacidad de difusión digital y una conexión estrecha con la imagen de las celebridades. La futura marca buscará construir su presencia a partir de esa lógica, con una oferta que una productos, comunicación en redes y referencias de la cultura popular.

La futura marca buscará construir su presencia con una oferta que una productos, comunicación en redes y referencias de la cultura popular. (REUTERS/Daniel Cole)
La futura marca buscará construir su presencia con una oferta que una productos, comunicación en redes y referencias de la cultura popular. (REUTERS/Daniel Cole)

Donatella dejó la dirección creativa de Versace en 2025

Su regreso a la conducción de una marca propia ocurre después de una etapa central en la historia de la casa que lleva su apellido. La diseñadora asumió la dirección creativa en 1997, luego del asesinato de Gianni Versace en Miami, y mantuvo ese puesto durante casi treinta años.

En marzo de 2025, Donatella dejó su cargo como directora creativa de Versace y pasó a ser embajadora principal de la firma. (REUTERS/Suzanne Plunkett)
En marzo de 2025, Donatella dejó su cargo como directora creativa de Versace y pasó a ser embajadora principal de la firma. (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Bajo su liderazgo, la firma consolidó una estética asociada con la sensualidad, los colores intensos, los estampados y la relación con figuras de la música y el cine. Madonna, Lady Gaga, Elton John, Jennifer Lopez y Dua Lipa estuvieron entre las celebridades que vistieron sus diseños y reforzaron la presencia de la marca en la cultura popular.

Uno de los episodios más recordados de esa etapa ocurrió en los premios Grammy de 2000, cuando Jennifer Lopez apareció con el vestido verde de estampado selvático. La repercusión de esa imagen fue tan amplia que suele ser citada como uno de los antecedentes que impulsaron a Google a crear su buscador de imágenes.

ARCHIVO - La actriz y cantante Jennifer Lopez y la diseñadora Donatella Versace al final del desfile de Versace en Milán, Italia, el viernes 20 de septiembre de 2019. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo)
Uno de los episodios más recordados en los premios Grammy de 2000, cuando Jennifer Lopez apareció con el vestido verde de estampado selvático. (AP/Luca Bruno)

En marzo de 2025, Donatella dejó su cargo como directora creativa y pasó a ser embajadora principal de la firma. Más tarde, Prada completó la adquisición de Versace a Capri Holdings por cerca de USD 1.500 millones, una operación que abrió una nueva etapa para la casa italiana.

Pieter Mulier quedó a cargo de la dirección creativa y presentará su primer trabajo para la marca en 2027. Mientras tanto, Donatella mantendrá su rol de embajadora, a la vez que prepara una propuesta con identidad propia y dirigida a públicos que consumen moda a través de canales digitales, comunidades y referencias culturales.

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