La forma correcta de cargar el lavarropas para lograr un lavado más eficiente

La ropa debe ocupar cerca de tres cuartas partes del tambor de una lavadorropas de carga frontal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una puerta que apenas cierra, toallas amontonadas y ropa con restos de detergente suelen ser señales de que el lavarropas de carga frontal está demasiado lleno. Aunque parezca que todavía entra alguna prenda, cargar el tambor hasta el tope hace que el agua y el jabón no circulen bien y el lavado salga peor.

La regla es simple: la ropa debería ocupar alrededor de tres cuartos del tambor y quedar un espacio libre arriba. Si tenés que apretar las prendas o hacer fuerza para cerrar la puerta, ya cargaste el lavarropas de más.

PUBLICIDAD

Ashley Torres, especialista en limpieza, explicó a Real Simple que la ropa necesita lugar para moverse durante el lavado. Así, el jabón llega mejor a las telas, el agua puede sacar la suciedad y el enjuague elimina los restos de detergente.

A continuación, cinco claves para cargar el lavarropas de forma correcta y lograr un lavado más eficiente.

1- Dejar espacio en el tambor mejora el lavado de la ropa

La capacidad que marca el fabricante no significa que haya que llenar el lavarropas hasta que no entre una remera más. En los modelos de carga frontal, la ropa necesita moverse dentro del tambor para lavarse bien. Si queda muy apretada, las prendas rozan menos entre sí y el agua no llega igual a todos lados.

PUBLICIDAD

Si necesitás empujar las prendas para cerrar la puerta, la carga supera el límite aconsejado. (Pexels)

Una forma rápida de comprobarlo es intentar meter una mano entre la ropa y la parte de arriba del tambor. Si entra sin esfuerzo, hay espacio suficiente para que las prendas se muevan durante el lavado.

Poner ropa de más también puede hacer que el enjuague no funcione del todo bien. El detergente puede quedar entre las telas, especialmente en toallas, buzos, jeans o prendas de algodón grueso. Eso puede dejar manchas, la ropa áspera o malos olores si queda humedad atrapada en los pliegues.

Por eso, conviene no llenar el tambor hasta el borde ni apretar la ropa para sumar algunas prendas más. La idea es aprovechar la capacidad del lavarropas sin dejar la carga demasiado ajustada.

PUBLICIDAD

2- Separar las prendas evita pelusas, enganches y lavados desparejos

Antes de prender el lavarropas, conviene mirar qué ropa vas a poner. Separarla según la tela y el nivel de suciedad ayuda a evitar problemas comunes, como pelusa pegada, colores que se pasan o prendas delicadas que se arruinan.

Dejar espacio libre permite que el agua y el detergente circulen entre los tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallas suelen largar bastante pelusa, así que es mejor lavarlas por separado y no mezclarlas con sweaters, ropa de polar u otras telas donde las fibras se adhieren fácil. La ropa interior con ganchitos, en cambio, conviene ponerla en una bolsita de lavado para que no se enganche con otras prendas ni dañe el tambor.

También es importante cerrar cierres, revisar los bolsillos y sacar monedas, papeles o cualquier otro objeto. Una moneda suelta puede golpear el tambor durante el centrifugado, hacer ruido e incluso provocar daños.

PUBLICIDAD

Y no alcanza con separar por colores. Una camisa finita y una frazada pesada pueden ser del mismo tono, pero necesitan un lavado distinto. Cada carga funciona mejor si juntás prendas parecidas, tanto por el tipo de tela como por el peso.

3- Combinar tamaños ayuda a mantener el equilibrio del lavarropas

El peso de la ropa también importa. Ashley Torres recomienda mezclar prendas de distintos tamaños en una misma carga, siempre que sean compatibles entre sí. Poner algunas piezas chicas junto con otras más grandes ayuda a repartir mejor el peso y evita que el lavarropas quede desbalanceado.

Las prendas necesitan moverse dentro del tambor para que el lavado resulte uniforme.

Una carga hecha solo con jeans, toallas muy mojadas o ropa pesada puede hacer que todo el peso se junte de un lado del tambor. Cuando eso pasa, el lavarropas puede vibrar mucho, hacer ruido o incluso moverse durante el centrifugado.

PUBLICIDAD

Si tenés un lavarropas de carga superior, hay que sumar otro cuidado: no enrolles la ropa alrededor del agitador. Lo ideal es poner las prendas más pesadas abajo y distribuir el resto alrededor, para que las piezas chicas no queden atrapadas entre la ropa más gruesa.

De todos modos, no se trata de mezclar cualquier cosa para equilibrar la carga. Primero hay que separar por tipo de tela y lavado: los delicados, las toallas, la ropa de cama y las prendas muy sucias conviene lavarlos aparte. Combinar tamaños ayuda con el equilibrio, pero no reemplaza esa clasificación.

4- Sacudir la ropa antes de lavarla permite que el agua alcance toda la tela

También importa cómo metés la ropa en el lavarropas. En vez de agarrar un montón y empujarlo hasta el fondo, conviene poner las prendas sueltas, una por una. Las sábanas, toallas y remeras no deberían entrar enrolladas, hechas un bollo o retorcidas.

PUBLICIDAD

Las toallas y los jeans requieren espacio extra porque retienen más agua y detergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sacudir cada prenda antes de cargarla ayuda a separar las telas que quedaron pegadas entre sí. Así, el agua y el jabón pueden llegar mejor a toda la superficie y no queda suciedad atrapada en los dobleces.

Este cuidado sirve especialmente con fundas, ropa deportiva, pantalones y prendas grandes. Si metés una sábana hecha una pelota, otras prendas pueden quedar encerradas adentro. El resultado es un lavado desparejo y un enjuague que quizá no saque todo el detergente.

5- Mantas, acolchados y alfombras requieren ciclos separados

Las prendas grandes conviene lavarlas solas, aunque parezca que todavía queda lugar en el tambor. Mantas, acolchados, alfombras de baño y juegos de sábanas ocupan mucho espacio y, cuando absorben agua, pesan bastante más.

PUBLICIDAD

Cuando absorben agua, mantas, acolchados, alfombras de baño y juegos de sábanas pesan bastante más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ashley Torres aconseja usar el programa para ropa de cama o prendas voluminosas, si el lavarropas lo tiene. También recomienda no poner dos acolchados o dos mantas grandes juntos: al equipo le cuesta más moverlos bien y enjuagarlos como corresponde.

Ante cualquier duda, lo mejor es revisar el manual del fabricante. Ahí figuran el peso máximo que admite cada modelo, los programas disponibles y las indicaciones para lavar prendas especiales. Seguir esas recomendaciones ayuda a cuidar el lavarropas y a que la ropa salga realmente limpia.