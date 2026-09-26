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Cómo transformar la puerta principal con siete detalles de primavera

El cambio de estación ofrece una oportunidad para revisar el estado del frente de la vivienda e incorporar recursos vegetales, color y elementos funcionales

Acuarela de una puerta de madera flanqueada por paredes de ladrillo blanco, rosales con flores rosas, un farol colgante y un helecho en maceta.
La primavera ofrece una oportunidad para renovar la entrada de la vivienda con flores, color, elementos funcionales y soluciones que aprovechan mejor el espacio disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La decoración de la puerta de entrada puede actualizarse en primavera para aquellos que habitan en el hemisferio sur con recursos que combinan vegetación, color y mantenimiento práctico.

La elección depende del espacio disponible, estado de la puerta y si se busca una intervención temporal o duradera.

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1. Las macetas con flores de estación dan color al acceso

Fachada de casa blanca con puerta amarilla, camino de piedra, césped y variedad de flores de colores en el frente.
Las macetas con flores de estación aportan color al acceso principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas en contenedor son una alternativa directa para acompañar la entrada. La diseñadora Tiffany Matthews recomienda ranúnculos, hortensias (consideradas tóxicas para perros, gatos y caballos, según la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales) y geranios para aportar color tras el invierno.

Sarah Latham también propone recurrir a flores frescas de vivero en macetas junto a la puerta. Para los recipientes, Miranda Cullen sugiere acabados de arcilla o yeso, de textura discreta y tonos naturales.

2. Pintar la puerta permite cambiar el frente con una sola intervención

Entrada de una casa de madera con porche, puerta verde, dos maceteros grandes, un banco con cojines y un cartel que dice Casa Lila.
La pintura transforma la puerta y modifica la percepción del frente de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color puede funcionar como el elemento central de la composición. La especialista Helen Shaw plantea tonos intensos, como amarillo o azul, para quienes buscan un contraste visible, y colores pastel para una opción más contenida.

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Los verdes y azules suaves, según Shaw, se integran con el entorno natural. Antes de pintar, conviene evaluar el acabado existente y las condiciones de la superficie.

3. Un felpudo suma una capa funcional a la decoración

Una puerta de madera sobre escalones de piedra con dos felpudos superpuestos, macetas con plantas y paredes blancas.
Los felpudos combinan una función práctica con patrones decorativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El felpudo cumple una tarea práctica en la entrada y puede incorporar patrones o materiales que acompañen el resto del conjunto. Matthews lo considera una forma de añadir un detalle personal al umbral.

Los modelos de yute y diseños geométricos o de cuadros figuran entre las opciones que permiten mantener una paleta neutra o introducir contraste sin intervenir la estructura de la puerta.

4. Las coronas reúnen follaje y materiales de temporada

Corona circular con margaritas, lavanda, hojas de eucalipto y flores silvestres variadas colgada en una puerta blanca.
Las coronas incorporan follaje y materiales propios de la primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una corona es una alternativa para sumar vegetación sin ocupar el piso. Un artículo de Homes & Gardens, medio especializado en decoración, señala que los arreglos con manzanas o peras pueden ser una opción frente a especies que resultan tóxicas para mascotas o animales de granja.

5. Un jardín vertical aprovecha las paredes cercanas a la entrada

Una puerta doble de color granate con faroles de metal, velas encendidas y maceteros de piedra con arbustos redondos en la entrada.
Los jardines verticales aprovechan las paredes cercanas a la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el acceso tiene poca superficie horizontal, una pared puede utilizarse para plantas. Los jardines verticales van desde macetas colgadas hasta paneles modulares con sistemas de riego y nutrientes.

Además de su aporte visual, la fuente indica que estas instalaciones pueden contribuir a refrescar los edificios, reducir el ruido y atraer fauna. Su complejidad debe adecuarse al mantenimiento que pueda realizarse.

6. Arreglar una puerta existente extiende su vida útil

Patio con mesas y sillas de madera, paredes de piedra, una puerta azul y un arco recubierto de rosas rosadas.
La reparación de una puerta existente puede prolongar su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primavera también puede destinarse a revisar la condición del acceso. En puertas antiguas u originales, el enfoque planteado es reparar, volver a colocar los vidrios si fuera necesario y repintar antes de evaluar un reemplazo.

Si la puerta es más reciente y no responde a las necesidades del hogar, las alternativas incluyen diseños contemporáneos, carpintería a medida, reproducciones o piezas recuperadas.

7. Árboles recortados en pares sostienen una composición durante todo el año

Puerta verde en una pared de ladrillo blanco con cuatro macetas de terracota con flores moradas, dos faroles y arbustos.
Los árboles recortados en pares crean una composición equilibrada durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos macetas con perennes a ambos lados de la puerta aportan una estructura estable. El paisajista Richard Miers recomienda topiarios y siempreverdes como base de sus diseños por su capacidad de enmarcar vistas y conservar interés en primavera.

Laureles con forma esférica, boj y coníferas recortadas son ejemplos citados para definir recorridos y bordes, con requerimientos de cuidado moderados.

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