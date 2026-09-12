Las 10 ciudades que combinan bienestar, naturaleza y grandes experiencias urbanas, según un ranking

Un ranking internacional reúne a las diez ciudades más relajantes para viajar

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Una ciudad con parques accesibles, aire limpio, servicios de bienestar y opciones para caminar o pasar tiempo al aire libre puede ofrecer una pausa dentro de una escapada urbana.

Travel + Leisure, una de las revistas de viajes y estilo de vida más influyentes del mundo, ubicó a Copenhague como la ciudad más relajante del mundo en 2026, gracias a su combinación de bienestar, naturaleza y grandes experiencias urbanas.

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El listado liderado por la capital danesa compara 50 ciudades y reúne variables asociadas al descanso, entre ellas la disponibilidad de áreas verdes y centros de bienestar, la calidad del aire, las horas anuales de sol, el tránsito y los indicadores de felicidad.

A continuación, el top ten de la selección que pone el foco en ciudades donde el ritmo de una visita puede correrse, al menos por unas horas, de museos, compras y avenidas concurridas.

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1- Copenhague

Los baños portuarios y los parques urbanos forman parte de la vida al aire libre en Copenhague, la ciudad que encabeza el ranking (Freepik)

Copenhague, capital de Dinamarca, encabeza la clasificación con 70 puntos sobre 100. La ciudad combina un centro compacto con zonas junto al agua, ciclovías y parques que permiten incorporar actividades al aire libre a la visita. Los jardines de Frederiksberg, el Jardín del Rey y los lagos interiores son algunas de las áreas que se integran a los recorridos urbanos.

Durante los meses cálidos, los baños portuarios habilitados en distintos sectores del canal permiten nadar sin salir de la ciudad; la oficina de turismo local señala que hay playas y zonas de baño en el puerto de acceso central.

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2- Barcelona

El parque de la Ciutadella y Montjuïc suman áreas verdes y vistas sobre Barcelona (Freepik).

Con 69,6 puntos, Barcelona ocupa el segundo lugar. Sus playas urbanas, el frente marítimo y los espacios de Montjuïc ofrecen alternativas al recorrido por los barrios más concurridos. El parque de la Ciutadella, con áreas arboladas y un lago, está cerca del centro histórico, mientras que el parque Güell y la sierra de Collserola amplían las posibilidades de caminata y vistas sobre la ciudad.

La agenda puede alternar mercados, museos y arquitectura modernista con tramos junto al Mediterráneo, una combinación que explica su presencia en el grupo de destinos mejor valorados.

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3- Viena

Viena alcanzó el tercer puesto con 66,8 puntos gracias a sus superficies verdes, los jardines de Schönbrunn y las áreas de baño del Danubio. (EFE/ Juan Aguilar)

Viena, tercera con 66,8 puntos, concentra palacios, museos y cafés en un entramado urbano que conserva amplias superficies verdes. Los jardines de Schönbrunn y el parque del Prater forman parte de los principales espacios para caminar; este último incluye una extensa zona arbolada más allá de sus atracciones.

En verano, la isla del Danubio y las riberas del río suman playas urbanas, senderos y áreas de baño. La capital de Austria permite planificar una estadía con distancias cortas entre instituciones culturales y parques públicos.

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4- Vancouver

Vancouver se ubicó como la única ciudad de Canadá en el top 10 por la cercanía entre Stanley Park, las playas del Pacífico y las montañas North Shore.

Vancouver, en Canadá, alcanza 66,6 puntos y es la única ciudad canadiense del top 10. Stanley Park, situado en una península junto al centro, reúne bosque, senderos y el malecón Seawall, utilizado para caminar y andar en bicicleta.

English Bay y Kitsilano Beach conectan la ciudad con el litoral del Pacífico, mientras que North Shore Mountains se encuentra al otro lado de la bahía. Esa proximidad entre áreas urbanas y entornos naturales permite reservar parte de la visita para actividades al aire libre sin realizar desplazamientos largos.

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5- Oslo

Oslo se ubicó en el quinto puesto del ranking, con 64,2 puntos

La quinta posición corresponde a Oslo, con 64,2 puntos. La capital noruega se extiende entre el fiordo de Oslo y colinas cubiertas de bosques, por lo que los espacios naturales forman parte de sus trayectos cotidianos.

La zona de Sørenga cuenta con un área de baño junto al agua, y los paseos por Aker Brygge conectan el puerto con museos y restaurantes. En el interior de la ciudad, el parque de esculturas Vigeland y las rutas de Nordmarka ofrecen opciones de distinto ritmo, desde una caminata breve hasta excursiones de mayor duración.

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6- Miami

Miami compartió el sexto lugar de la lista con Múnich, tras sumar 63,3 puntos (@MiamiBeachNews)

Miami comparte el sexto puesto con Múnich tras obtener 63,3 puntos. La clasificación destaca sus horas de sol, áreas verdes y oferta de spas. Fuera de South Beach, Key Biscayne ofrece senderos, playas y manglares, mientras que Oleta River State Park permite recorrer vías de agua en kayak.

El Miami Beach Botanical Garden suma una alternativa de vegetación en una zona de alta densidad turística. El resultado coloca a la ciudad de Florida por delante de otras urbes estadounidenses incluidas en la evaluación.

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7- Múnich

Sus parques urbanos, las orillas del río Isar y la proximidad con los Alpes bávaros contribuyeron a su ubicación Crédito: The Grosby Group

Múnich, séptima también con 63,3 puntos, tiene en el Englischer Garten uno de sus principales espacios de descanso. El parque atraviesa una parte extensa de la ciudad y cuenta con praderas, cursos de agua y senderos; en uno de sus canales es habitual ver surfistas en la ola artificial de Eisbach.

A ello se agregan las orillas del río Isar, frecuentadas para pasear o descansar durante los meses de buen tiempo. La red de transporte también permite realizar salidas de un día hacia lagos y localidades de los Alpes bávaros.

8- Singapur

Sus grandes jardines y reservas verdes la ubicaron entre las ciudades con mejores condiciones para una pausa al aire libre (EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG/Archivo)

Con 63,2 puntos, Singapur ocupa el octavo puesto. La ciudad-Estado integra grandes parques y jardines a una trama urbana muy poblada. Gardens by the Bay reúne invernaderos y senderos frente a la bahía, mientras que el Jardín Botánico de Singapur, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, conserva lagos, colecciones vegetales y caminos arbolados.

La reserva de MacRitchie y sus rutas entre árboles muestran otra cara del destino. Estas áreas permiten planificar pausas al aire libre entre visitas a barrios como Chinatown, Little India y Marina Bay.

9- Roma

Roma quedó en el noveno lugar del ranking de ciudades más relajantes, con 61,9 puntos (Pexels)

Roma se sitúa novena con 61,9 puntos. La capital italiana recibe gran parte de su turismo en torno a sus monumentos, aunque también ofrece extensos parques dentro de su perímetro.

Villa Borghese, cerca de la Plaza de España, combina jardines, un lago y la Galería Borghese. Villa Doria Pamphilj, al oeste del río Tíber, es otro de los grandes pulmones verdes de la ciudad.

El Jardín de los Naranjos, en la colina del Aventino, y el paseo de la ribera del Tíber permiten introducir momentos de menor tránsito en un itinerario por el Foro Romano, el Coliseo o el Vaticano.

10- Ámsterdam

Los canales, las ciclovías y los parques urbanos fueron algunos de los elementos considerados para su inclusión (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Ámsterdam completa el ranking con 61,5 puntos. Los canales estructuran gran parte de los desplazamientos por el centro y ofrecen recorridos a pie, en bicicleta o en barco.

Vondelpark, próximo al Museumplein, es el parque urbano más conocido y reúne áreas de césped, caminos y estanques. Westerpark y el Amsterdamse Bos amplían la oferta de espacios verdes, mientras que los barrios de Jordaan y De Pijp permiten recorrer comercios y cafeterías a un ritmo pausado.

La combinación de distancias acotadas y una red consolidada de ciclovías facilita organizar una visita sin depender del automóvil.