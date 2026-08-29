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Seis templos subterráneos excavados en roca que esconden maravillas bajo tierra

A lo largo de la historia, distintas civilizaciones optaron por tallar sus lugares de culto directamente en la piedra. De los socavones salinos de Sudamérica a las catedrales monolíticas de África y Asia, estas construcciones aún asombran por su escala, su belleza y su audacia técnica

Recintos subterráneos y templos excavados en roca desafían la arquitectura tradicional
Recintos subterráneos y templos excavados en roca desafían la arquitectura tradicional
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A decenas de metros bajo el suelo o excavadas en paredes de roca pura, existen estructuras colosales con capacidad para miles de personas cuya arquitectura no requirió un solo ladrillo. Mientras la mayoría de los monumentos del mundo se erigieron sumando bloques de piedra hacia el cielo, un puñado de civilizaciones audaces decidió hacer lo contrario: vaciar y esculpir la roca viva para moldear altares, naves y esculturas santas.

Esta milenaria arquitectura rupestre transformó minas de sal, acantilados y fosos en verdaderos santuarios de fe y arte. Sin utilizar cemento ni estructuras de hierro, artesanos de distintas épocas esculpieron templos enteros con herramientas manuales.

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De los socavones salinos de Sudamérica a las catedrales monolíticas de África y Asia, un recorrido por 6 obras maestras esculpidas en la piedra que desafían la historia.

1. Catedral de Sal de Zipaquirá en Colombia: un santuario monumental a 180 metros bajo tierra

Catedral de Sal de Zipaquirá (Colombia)
Santuario subterráneo tallado a 180 metros bajo tierra en los yacimientos de sal de Zipaquirá (Wikipedia)

En las profundidades de la montaña del Zipa, en el departamento de Cundinamarca, se encuentra la Catedral de Sal de Zipaquirá, una de las mayores proezas de la arquitectura e ingeniería colombiana.

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Este recinto religioso no fue construido en la superficie y luego cubierto, sino que fue extraído y moldeado directamente sobre los yacimientos de sal halita de una mina subterránea a 180 metros de profundidad.

El recorrido atraviesa túneles y pasajes donde la arquitectura y el arte emergen directamente de la roca salina
El recorrido atraviesa túneles y pasajes donde la arquitectura y el arte emergen directamente de la roca salina

El templo actual abarca más de 8.000 metros cuadrados de extensión y fue inaugurado en 1995 como reemplazo de una antigua capilla de mineros del siglo XX.

El recorrido interior se organiza a través de un dramático Vía Crucis compuesto por 14 estaciones subterráneas donde cruces y altares monumentales fueron esculpidos en la roca salina.

La catedral nunca estuvo a nivel de superficie: fue esculpida enteramente debajo del suelo de la montaña
La catedral nunca estuvo a nivel de superficie: fue esculpida enteramente debajo del suelo de la montaña

Su nave central alberga la cruz bajo relieve en sal más grande del mundo, con 16 metros de altura, iluminada por un sistema de tecnología LED que resalta el misticismo del socavón.

2. Templo Kailasa en las Cuevas de Ellora: la maravilla monolítica de la India

Monumento monolítico tallado de arriba hacia abajo en un acantilado de basalto, no en una cueva tradicional
Monumento monolítico tallado de arriba hacia abajo en un acantilado de basalto, no en una cueva tradicional

En el estado de Maharashtra, el complejo de las Cuevas de Ellora reúne decenas de monumentos excavados a lo largo de un acantilado de basalto. La joya indiscutible del recinto es la Cueva 16, conocida mundialmente como el Templo Kailasa.

Construido en el siglo VIII bajo el mandato del rey Krishna I, este santuario no fue ensamblado uniendo piedras, sino que se esculpió a partir de un único bloque gigante de montaña volcánica.

El templo, aunque excavado en la montaña, emerge en parte sobre el nivel del terreno, con fachadas visibles desde el exterior
El templo, aunque excavado en la montaña, emerge en parte sobre el nivel del terreno, con fachadas visibles desde el exterior

Para dar vida a este complejo de tres pisos, los artesanos indios removieron más de 200.000 toneladas de roca de basalto utilizando únicamente cinceles y martillos.

El método de construcción fue el mayor reto de la proeza: excavaron de arriba hacia abajo, comenzando por la cumbre del acantilado y descendiendo paulatinamente para moldear primero los techos, luego las columnas y finalmente el suelo.

Cuevas de Ellora Templo Kailasa (India)
Columnas, techos y esculturas fueron esculpidos directamente en la roca volcánica, sin ensamblaje de bloques (Wikipedia)

El templo cuenta con estatuas de elefantes a tamaño real esculpidas en la base y reliefs detallados que narran pasajes de la mitología hindú.

3. Capilla de Santa Kinga en Polonia: el palacio de sal subterráneo de Wieliczka

Salón subterráneo excavado a más de 100 metros por debajo de la superficie en una mina histórica
Salón subterráneo excavado a más de 100 metros por debajo de la superficie en una mina histórica

Con más de siete siglos de historia minera, la Mina de Sal de Wieliczka, cerca de Cracovia, alberga uno de los conjuntos subterráneos más deslumbrantes de Europa. A más de 100 metros bajo el suelo, los mineros polacos no solo extrajeron mineral, sino que transformaron las cámaras vacías en auténticas galerías de arte sacro.

Iglesia del Sanatorio de Sal de Salt Mine Wieliczka (Polonia)
Todo el recinto, incluidos altares y esculturas, está tallado en sal pura por generaciones de mineros (Wikipedia)

La Capilla de Santa Kinga es la joya principal de la mina: un salón subterráneo de 54 metros de largo donde absolutamente todo está elaborado con sal.

Desde el pavimento pulido hasta las estatuas religiosas de tamaño real y las réplicas en alto relieve de obras pictóricas como La Última Cena, cada elemento fue tallado por los propios trabajadores.

Arañas de cristal de sal y relieves en las paredes crean un ambiente sacro y mineral bajo tierra
Arañas de cristal de sal y relieves en las paredes crean un ambiente sacro y mineral bajo tierra

Incluso las majestuosas arañas de luz que cuelgan del techo están compuestas por cristales de sal disueltos y reconstituidos para lograr la transparencia del vidrio.

4. Monasterio de San Simón en Egipto: el gran anfiteatro de la montaña Mokattam

Monasterio de la Cueva de San Simón Mokattam (Egipto)
Gran anfiteatro esculpido en la roca caliza de la montaña Mokattam, abierto hacia el cielo (Wikipedia)

En el borde del barrio de los recolectores de basura de El Cairo, esculpido en la roca de la montaña de Mokattam, se alza el Monasterio de San Simón el Curtidor.

Aunque está excavado en la montaña, su espacio principal es semiabierto, no completamente subterráneo
Aunque está excavado en la montaña, su espacio principal es semiabierto, no completamente subterráneo

Este santuario perteneciente a la iglesia copta es la iglesia subterránea más grande de todo Medio Oriente, capaz de acoger a más de 20.000 fieles sentados dentro de su estructura.

Alberga la mayor iglesia copta bajo techo de Medio Oriente, con capacidad para más de 20.000 personas
Alberga la mayor iglesia copta bajo techo de Medio Oriente, con capacidad para más de 20.000 personas

Aprovechando una inmensa cúpula natural de piedra caliza, la comunidad local limpió la cavidad en la década de 1970 y modeló la pared rocosa para crear un anfiteatro catedralicio al aire libre.

Los muros interiores muestran bajorrelieves bíblicos de gran tamaño tallados en la piedra natural
Los muros interiores muestran bajorrelieves bíblicos de gran tamaño tallados en la piedra natural

La superficie interior del recinto cuenta con impactantes bajorrelieves bíblicos de gran escala tallados directamente sobre la roca bruta por el escultor polaco conocido como Mario, quien dedicó años a transformar la caverna en un centro de peregrinación único en la región.

5. Biete Ghiorgis en Etiopía: la iglesia en forma de cruz excavada en el suelo

Iglesia de la Cueva de Lalibela Biete Ghiorgis (Etiopía)
Iglesia monolítica esculpida hacia abajo, en un foso cuadrangular de 12 metros en la toba volcánica (Wikipedia)

En la ciudad sagrada de Lalibela, en las tierras altas de Etiopía, se conserva un conjunto de 11 iglesias monolíticas mandadas a construir por el rey Lalibela en el siglo XII. La más célebre y fotogénica de todas es Biete Ghiorgis (La Iglesia de San Jorge), un templo que no fue excavado dentro de la pared de una cueva, sino vaciado directamente hacia abajo en la superficie del terreno.

Los artesanos trincharon un foso cuadrangular de 12 metros de profundidad en la toba volcánica roja y procedieron a esculpir el bloque central aislado hasta darle la forma de una cruz griega perfecta.

El interior del monolito fue ahuecado posteriormente para dar forma a los altares, bóvedas y ventanas. Este templo, invisible a la distancia por estar bajo el nivel del suelo, se conecta con las demás iglesias a través de un intrincado laberinto de trincheras y pasajes subterráneos.

6. Cuevas de Ajanta en la India: la cuna del arte rupestre budista

Conjunto de 30 monumentos excavados en la pared de un acantilado de basalto en forma de herradura
Conjunto de 30 monumentos excavados en la pared de un acantilado de basalto en forma de herradura

Ubicadas en una garganta escarpada en forma de herradura sobre el río Waghur, las Cuevas de Ajanta son un conjunto de 30 monumentos rupestres excavados entre el siglo II a.C. y el siglo V d.C. Este complejo albergó monasterios y salas de culto budistas minuciosamente talladas en la pared de un acantilado de basalto.

Las cámaras y salas de culto se adentran horizontalmente en la roca, abiertas hacia el precipicio sobre el río Waghur
Las cámaras y salas de culto se adentran horizontalmente en la roca, abiertas hacia el precipicio sobre el río Waghur

En el interior de estas catedrales de piedra se conservan algunas de las esculturas y pinturas murales más antiguas de la India. Los monjes y artesanos no solo esculpieron estatuas colosales de Buda en las salas oscuras, sino que decoraron las paredes con la técnica del fresco utilizando pigmentos minerales naturales.

Aunque algunas entradas están a nivel del acantilado, todo el complejo se considera arquitectura rupestre excavada
Aunque algunas entradas están a nivel del acantilado, todo el complejo se considera arquitectura rupestre excavada

Tras quedar abandonadas y cubiertas por la selva durante casi mil años, las cuevas fueron redescubiertas por casualidad en 1819, revelando una obra cumbre de la arquitectura subterránea de la antigüedad.

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