Las 12 cosas que conviene tirar antes de una mudanza, según organizadores profesionales

Una mudanza funciona como filtro para depurar objetos sin uso, reducir volumen, evitar traslados inútiles y llegar al nuevo hogar con un orden más simple y sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mudarse suele obligar a revisar cada ambiente con otro criterio: qué vale la pena trasladar y qué conviene dejar atrás. En esa instancia, 12 categorías de objetos aparecen como candidatas frecuentes para salir de la casa antes de embalar, según recomendaciones de organizadores profesionales citadas por medios internacionales especializados.

1. Ropa básica desgastada

Las prendas de uso diario que ya superaron su vida útil figuran entre los primeros descartes sugeridos. House Beautiful, medio especializado en decoración de interiores, recogió la recomendación de la diseñadora de vestidores Lisa Adams, quien incluyó camisetas estiradas, leggings desteñidos, suéteres con bolitas y ropa interior o medias con roturas. La lógica apunta a evitar el traslado de piezas que ya no cumplen bien su función.

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2. Zapatos en mal estado o sin uso

Los zapatos dañados o incómodos ocupan volumen y rara vez se recuperan tras el traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calzado también integra la lista. Según ese relevamiento, Adams aconsejó revisar pares incómodos, fuera de uso o dañados más allá de una reparación razonable. El argumento se centra en el espacio: los zapatos ocupan lugar tanto en el placard como en la mudanza, por lo que la selección previa reduce volumen.

3. Duplicados de herramientas y utensilios

Tener más de un abrelatas, cortador o engrampadora puede ser habitual, aunque no siempre resulte necesario. La selección de especialistas indicó que Ashley Murphy, organizadora profesional, recomendó revisar categorías con múltiples unidades de la misma herramienta, desde utensilios de cocina hasta aparatos pequeños. Su criterio consiste en conservar el elemento preferido y donar el resto cuando no exista uso simultáneo.

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4. Alimentos vencidos o que no se consumen

Los alimentos vencidos o que no se consumen se revisan para evitar traslados inútiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La despensa es otro punto de control antes de una mudanza. De acuerdo con el reporte especializado, Teresa Dinneen, organizadora consultada para el artículo, aconsejó una revisión completa para evitar trasladar especias viejas, pan con moho, galletitas pasadas u otros productos que terminarían descartados después. La recomendación apunta a llevar solo alimentos que realmente se usan.

5. Ropa de cama y toallas deterioradas

El placard de blancos suele acumular piezas manchadas, rotas o incompletas. Dinneen sugirió desechar toallas en mal estado y juegos de sábanas desparejos, incluidas prendas infantiles que quedaron guardadas tras años sin uso.

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La revisión, según esa selección de expertos, busca reducir carga y depurar objetos que permanecen almacenados sin una función concreta.

6. Cables, cargadores y controles sueltos

Los cables, cargadores y controles sueltos se separan cuando ya no corresponden a equipos en uso. (Gemini)

Entre los descartes más comunes aparecen los enredos de cables y dispositivos sin uso claro. El artículo citó a Jenna Haefelin, especialista en organización, quien propuso ordenar con dureza cargadores, controles remotos y conexiones que ya no correspondan a aparatos en funcionamiento. Esos objetos ocupan espacio sin aportar utilidad inmediata, sostuvo.

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7. Proyectos o compras aspiracionales

La misma especialista incluyó lo que definió como “aspirational clutter”, una categoría asociada a proyectos de manualidades a medio hacer, equipamiento para ejercicio sin uso y objetos comprados para hábitos que no prosperaron.

Según el medio especializado, Haefelin señaló que, si esos elementos no se tocaron durante un año, la mudanza puede servir como punto de corte para desprenderse de ellos.

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8. Muebles que no encajan en la nueva casa

Los muebles que no encajan en la nueva casa se miden y evalúan para evitar costos posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los muebles merecen una evaluación aparte. Laura Cattano, organizadora profesional citada en el relevamiento, advirtió sobre los costos de trasladar piezas que luego no pasan por una puerta, no entran en un ambiente o no funcionan bien, como cajones que no se deslizan de forma correcta. Medir antes de la mudanza y revisar el estado real de cada pieza evita gastos posteriores de retiro o reemplazo.

9. Contenedores plásticos viejos o desparejos

Los sistemas de guardado también entran en revisión. Haefelin recomendó dejar atrás recipientes plásticos endebles, mezclados o fuera de estándar, al considerar que trasladarlos reproduce desorden en la vivienda siguiente.

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La observación publicada en ese artículo plantea que una mudanza puede abrir paso a métodos de organización más consistentes en el nuevo espacio.

10. Objetos infantiles fuera de etapa

Los objetos infantiles fuera de etapa suelen quedar olvidados y se depuran antes del cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juguetes, accesorios para bebés y ropa de disfraces que ya no corresponden a la edad de nadie en el hogar forman parte de los descartes sugeridos.

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Murphy indicó, según el relevamiento, que esos artículos suelen quedar almacenados y olvidados, pese a que ya no existe una necesidad concreta de conservarlos en la casa siguiente.

11. Arte y decoración que ya no gusta

La selección también alcanza cuadros u objetos decorativos que no generan identificación. Cattano afirmó en declaraciones recogidas por el artículo que la vivienda debería reunir piezas que produzcan algún tipo de interés o afinidad para quienes la habitan. La mudanza aparece así como una instancia para revisar qué objetos se exhiben por costumbre y no por elección actual.

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12. Objetos incompletos o que no funcionan

En el tramo final de la lista aparecen los elementos sueltos o inutilizables, como recipientes sin tapa, medias sin par o cualquier objeto que dejó de cumplir su propósito. Murphy resumió, en House Beautiful, ese criterio con una idea práctica: para que algo resulte útil, tiene que poder usarse.