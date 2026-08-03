El Partido Liberal de Brasil postuló a la ex primera dama Michelle Bolsonaro como candidata al Senado por el Distrito Federal (REUTERS)

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El Partido Liberal (PL) de Brasil nominó el domingo a la ex primera dama Michelle Bolsonaro como candidata al Senado por el Distrito Federal, pese a la disputa pública que mantuvo en las últimas semanas con su hijastro Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la fuerza para las elecciones de octubre. La decisión llegó después de que ambos protagonizaran un enfrentamiento por el liderazgo del espacio conservador y tras una disculpa pública del senador.

Michelle Bolsonaro no asistió al acto partidario celebrado en Brasilia porque permaneció hospitalizada desde el sábado por un fuerte dolor de cabeza. El centro médico informó que recibió el alta cuando comenzaba el evento. En su lugar habló su hermano, Diego Torres, quien leyó el discurso que la ex primera dama tenía previsto pronunciar.

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“Acepto este desafío”, expresó Torres en nombre de Michelle Bolsonaro.

Durante el mismo acto, Flávio Bolsonaro se refirió a la ex primera dama al destacar la necesidad de mantener la unidad del espacio político. “Vamos a rescatar la democracia, junto con Michelle Bolsonaro”, afirmó el senador.

La nominación se produjo después de un conflicto familiar y político que se hizo público a fines de junio. Michelle Bolsonaro acusó entonces a su hijastro de haberle faltado el respeto durante una conversación telefónica sobre las alianzas electorales del partido.

En un video difundido en sus redes sociales, la ex primera dama sostuvo que recibió “una puñalada” y relató el episodio. “Fue muy grosero, irrespetuoso y me trató mal por teléfono. Y yo no le había hecho nada”, afirmó. Michelle también sostuvo que Flávio Bolsonaro le manifestó que ella “no entendía nada de política”, un episodio que profundizó las diferencias entre ambos.

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La decisión llegó después de que ambos protagonizaran un enfrentamiento por el liderazgo del espacio conservador y tras una disculpa pública del senador Flavio Bolsonaro (REUTERS)

La disputa representó un obstáculo para la estrategia electoral del Partido Liberal debido a la influencia política de Michelle Bolsonaro entre el electorado femenino y los sectores evangélicos.

Antes de recibir formalmente la candidatura presidencial del PL, Flávio Bolsonaro ofreció una disculpa pública a su madrastra. Michelle aceptó ese gesto, lo que abrió paso a una nueva etapa en la relación entre ambos dirigentes.

En su momento, el conflicto había derivado en cambios dentro de la estructura partidaria. El 9 de julio, Michelle Bolsonaro anunció la creación del movimiento político “Imparables MB”, pocos días después de dejar la presidencia del ala femenina del Partido Liberal en medio del enfrentamiento con Flávio Bolsonaro.

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La ex primera dama comunicó la decisión a través de las redes sociales del PL Mujer. “En razón del cierre de los trabajos y la consiguiente desmantelación del gabinete de la presidencia nacional del PL Mujer, a partir de la próxima semana este perfil pasará a ser administrado por otro equipo, con metodología y agenda propias”, publicó.

De acuerdo con el diario Correio Braziliense, personas cercanas a Michelle Bolsonaro manifestaron su malestar por la forma en que Flávio Bolsonaro concentró las decisiones estratégicas del partido sin alinearlas con otros integrantes del entorno del ex presidente Jair Bolsonaro. Esos colaboradores interpretaron la creación de “Imparables MB” como una herramienta para preservar el capital político de la ex primera dama y mantener una estructura de movilización propia dentro del espacio conservador.

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En su momento, el conflicto había derivado en cambios dentro de la estructura partidaria. El 9 de julio, Michelle Bolsonaro anunció la creación del movimiento político “Imparables MB”, pocos días después de dejar la presidencia del ala femenina del Partido Liberal en medio del enfrentamiento con Flávio Bolsonaro (REUTERS)

La disputa interna coincidió con un momento de reorganización del bolsonarismo. Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras el final de su mandato entre 2019 y 2022. En ese contexto, Michelle Bolsonaro y Flávio Bolsonaro disputaron espacios de influencia dentro del movimiento conservador.

Flávio Bolsonaro enfrentará en octubre al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará un cuarto mandato no consecutivo y llega a la campaña con un crecimiento en las últimas semanas.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula reúne el 41% de la intención de voto para la primera vuelta, frente al 31% de Flávio Bolsonaro. En un eventual balotaje, el sondeo otorga 47% al actual mandatario y 43% al senador.

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(Con información de AFP)