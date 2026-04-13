Las 6 plantas de interior que crecen en agua y decoran con elegancia cualquier ambiente

Las plantas de interior surgen como una de las tendencias de 2026 para decorar los ambientes del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las plantas de interior han cobrado un protagonismo especial en la decoración de hogares y espacios de trabajo. Más allá de su aporte estético, estas especies vivas transforman cualquier ambiente, sumando frescura, color y un toque natural que resulta difícil de igualar con otros elementos decorativos. La popularidad no responde solo a una tendencia visual, sino también está ligada al bienestar y al disfrute de aromas y texturas.

Tenerlas en el hogar ofrece beneficios que van mucho más allá de lo ornamental. Muchas especies contribuyen a perfumar los ambientes de forma natural, generando una atmósfera agradable y limpia. Además, algunas variedades permiten aprovechar sus hojas para aromatizar comidas o preparar infusiones, integrando así la naturaleza en la vida cotidiana de manera práctica y sencilla. Cultivar plantas en agua, por ejemplo, no solo es una alternativa económica y de bajo mantenimiento, sino que también permite experimentar con diferentes formas y recipientes, aportando creatividad a la decoración y facilitando el cuidado de las especies elegidas.

Las plantas de interior que se pueden cultivar en agua

Algunos tipos de plantas son aromáticas y otras pueden ser utilizadas en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de este universo, aquellas que prosperan en agua destacan por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos ambientes, aportando frescura, color y aroma a cada rincón del hogar. Según Savvy Gardening, un sitio web internacional especializado en jardinería, especies como la menta, el romero y la albahaca no solo decoran y perfuman, sino que también pueden ser aprovechadas en la cocina, explican expertos de Plantify.

1- Menta

Es una de las especies más elegidas para cultivar en agua por su rápido crecimiento y su inconfundible aroma fresco y mentolado. Al colocar un tallo en agua, en pocos días comienza a desarrollar raíces, lo que la convierte en una opción práctica y decorativa para interiores. Además de perfumar el ambiente de manera natural, resulta útil en la cocina: sus hojas pueden emplearse en infusiones o para dar sabor a distintas recetas. Su presencia aporta vitalidad visual y un toque herbal que refresca cualquier espacio.

La menta es ideal para interiores por su rápido crecimiento en agua y aroma fresco que revitaliza cualquier ambiente doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- Romero

Se trata de una planta reconocida por su resistencia y durabilidad, lo que la vuelve ideal para quienes buscan una opción de bajo mantenimiento. Su aroma intenso y agradable puede perfumar espacios amplios, generando una atmósfera cálida y acogedora en el hogar. Además de su función decorativa, el romero es valorado en la gastronomía, ya que sus hojas se utilizan para condimentar platos variados. Para mantener su vigor en agua, es clave proporcionarle buena luz y cambiar el agua con frecuencia.

El romero destaca como planta de interior por su resistencia al cultivo en agua y su potente aroma que aromatiza espacios amplios (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- Albahaca

Se destaca por su perfume suave y fresco, así como por su valor ornamental y culinario. Sus hojas verdes y brillantes aportan vida y color a la decoración de interiores, mientras que su aroma natural contribuye a crear un ambiente apacible. Es una de las favoritas en la cocina, ya que puede incorporarse en ensaladas, salsas y otros platos. Para conservar su aspecto saludable en agua, es fundamental cambiar el líquido cada dos o tres días y ubicarla en un lugar bien iluminado.

La albahaca en agua aporta aire fresco y aroma delicado, además de ser práctica para enriquecer platos y ensaladas desde tu hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

4- Filodendro de hojas partidas

Es apreciado por sus hojas grandes y recortadas, que otorgan un aspecto exótico y moderno a cualquier ambiente. Esta especie se adapta fácilmente al cultivo en agua, permitiendo lucir el desarrollo de sus raíces en recipientes transparentes. Además de su función ornamental, es conocido por su capacidad para purificar el aire, convirtiéndose en un aliado para mejorar la calidad ambiental dentro del hogar.

El filodendro de hojas partidas purifica el aire, mientras exhibe raíces y hojas exóticas ideales para decoración moderna en interiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

5- Aglaonema

Esta planta es valorada por su follaje atractivo, que puede mostrar diferentes tonos de verde y matices plateados. Esta planta tolera bien el cultivo en agua, siempre que se renueve el líquido regularmente y se evite la exposición a la luz solar directa. Su resistencia y bajo requerimiento de cuidados la hacen adecuada para personas con poca experiencia en jardinería. Además de decorar, contribuye a mantener el ambiente fresco y agradable.

La aglaonema, resistente y fácil de cuidar en agua, realza la decoración con sus matices verdes y tonos plateados en ambientes luminosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

6- Begonia

Es una opción llamativa para interiores gracias a la variedad de formas y colores que presentan sus hojas y flores. Puede cultivarse en agua, donde sus raíces se desarrollan rápidamente y permiten disfrutar de su belleza desde diferentes ángulos. Además de aportar un elemento visual destacado, ayuda a dar un toque de sofisticación y naturalidad a cualquier estancia, siendo una planta ideal para quienes buscan renovar la decoración sin complicaciones.

La begonia es una opción llamativa de planta cultivada en agua cuyas raíces y flores añaden sofisticación y frescura en espacios interiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hay que tener en cuenta cuando se cultivan plantas en agua

Cultivar plantas en agua es una alternativa cómoda y decorativa, pero requiere ciertas atenciones para que las especies prosperen y mantengan su atractivo con el paso del tiempo. Uno de los aspectos más relevantes es la calidad del agua utilizada. Algunas plantas son sensibles al cloro presente en el agua del grifo. Según advierte la experta Steinkopf citada por Martha Stewart, estas sustancias pueden provocar bordes marrones y deterioro en las hojas, por lo que se recomienda emplear agua destilada, filtrada o de lluvia para su cuidado.

La luz es otro factor determinante: aunque muchas especies requieren ambientes bien iluminados, la exposición directa al sol puede recalentar el agua y dañar las raíces, sobre todo en recipientes de vidrio transparente. Por eso, lo ideal es ubicar las plantas en zonas luminosas pero sin sol directo. Además, la renovación regular del agua es fundamental para evitar la proliferación de algas y malos olores, manteniendo siempre el líquido oxigenado. Se aconseja cambiar el agua semanalmente y utilizar recipientes limpios para prevenir enfermedades o la pudrición de raíces, detallan en la web de la especialista Martha Stewart.

La temperatura del ambiente también debe ser estable, evitando cambios bruscos que puedan afectar a las plantas. En cuanto a los nutrientes, a diferencia del cultivo en tierra, las plantas en agua no reciben minerales de forma natural, por lo que es recomendable aplicar fertilizante líquido de vez en cuando para favorecer un crecimiento saludable. Estas precauciones aseguran que las plantas cultivadas en agua no solo sobrevivan, sino que se mantengan vigorosas y decorativas durante semanas o incluso meses.