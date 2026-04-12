Las diferencias entre limpieza y desinfección es clave, según expertos

El exceso de productos de limpieza puede dejar residuos que atraen suciedad y dañan superficies, según especialistas citados por The New York Times - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferenciar entre limpieza y desinfección determina la efectividad de las tareas domésticas, coinciden expertos del sector y representantes de la revista británica Homes & Gardens. La secuencia correcta y el uso adecuado de productos son factores fundamentales en el cuidado del hogar.

Demasiados usuarios creen que emplear más productos de limpieza mejora el resultado, pero el exceso de detergente o desinfectante puede dejar residuos que atraen suciedad y comprometen la integridad de superficies y objetos, según el medio estadounidense The New York Times.

La revista británica Homes & Gardens advierte que mezclar productos sin criterio adecuado puede liberar sustancias tóxicas sin ofrecer una higiene superior. Además, la publicación profesional especializada Phoenix Cleaning respalda que cada producto debe usarse de acuerdo con el material y la situación, evitando soluciones caseras sin fundamento técnico.

¿Qué mitos existen sobre la limpieza en el hogar?

El uso de vinagre como producto universal se menciona a menudo. Aunque útil para eliminar algunas manchas y desinfectar zonas específicas, el vinagre... puede provocar daños irreversibles en superficies como mármol, granito o madera por su acidez, según especialistas de la revista británica Homes & Gardens y Phoenix Cleaning. Ambos recomiendan optar por productos específicos y evitar aplicaciones caseras generales.

El vinagre no es una solución universal para la limpieza; su uso en mármol, granito o madera puede causar daños irreversibles por su acidez - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el polvo, la revista británica Homes & Gardens señala que los plumeros solo desplazan las partículas. Los profesionales recomiendan paños de microfibra o electrostáticos, que capturan el polvo y lo eliminan efectivamente de las superficies.

Con respecto a la lejía, los especialistas citados en Homes & Gardens advierten que ciertos microorganismos resisten este desinfectante. Por ello, sugieren limpiar de forma frecuente y usar guantes protectores para prevenir irritaciones. También se enfatiza que no todos los productos son seguros para animales domésticos; es esencial revisar las etiquetas en hogares donde viven mascotas.

En cuanto a los electrodomésticos, persiste la creencia de que el lavavajillas se limpia automáticamente tras cada uso. En realidad, residuos y bacterias pueden acumularse, disminuyendo la eficiencia y generando olores, de acuerdo a Homes & Gardens. Recomiendan una limpieza específica cada tres meses para prolongar la vida útil y mantener la vajilla en óptima condición.

Respecto a los ambientadores, los ambientadores eliminan los malos olores es una creencia extendida. Sin embargo, la empresa de limpieza comercial KleenMark y la firma de servicios GSF USA explican que estos productos solo enmascaran los olores, por lo que identificar y limpiar la causa sigue siendo imprescindible.

Publicaciones como el medio estadounidense The New York Times, la revista británica Homes & Gardens y la publicación profesional especializada Phoenix Cleaning subrayan la importancia de distinguir las funciones: limpiar elimina suciedad y partículas, mientras que desinfectar combate microorganismos. La aplicación adecuada de ambos procedimientos contribuye a un ambiente domiciliario más seguro.

Siete mitos comunes sobre limpieza en el hogar

Utilizar plumeros de plumas solo desplaza el polvo; los expertos recomiendan paños de microfibra o electrostáticos para una limpieza eficiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar más productos de limpieza garantiza una mayor efectividad. Especialistas advierten que el exceso de productos puede dejar residuos contraproducentes y no mejora el resultado. El uso de vinagre como solución universal para la limpieza. Aunque útil en ciertos casos, su acidez puede deteriorar materiales como mármol, granito o madera. Los plumeros de plumas eliminan el polvo de manera eficiente. En realidad, solo lo desplazan. Se recomienda emplear paños de microfibra o electrostáticos. La lejía elimina todos los gérmenes. No todos los microorganismos son sensibles a la lejía; otros métodos complementarios pueden ser necesarios. No todos los productos son aptos para mascotas. Muchas fórmulas son potencialmente tóxicas para los animales; es esencial revisar las etiquetas. El lavavajillas se limpia solo con cada uso. Requiere limpiezas periódicas para evitar acumulaciones de residuos y bacterias. Los ambientadores eliminan los malos olores. Generalmente, enmascaran el olor pero no eliminan la causa; la higiene profunda es determinante.

Los productos de limpieza no siempre son seguros para mascotas, por lo que revisar etiquetas y elegir fórmulas aptas es fundamental en hogares con animales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones profesionales sobre el uso de productos de limpieza

Expertos de la revista británica Homes & Gardens y la publicación profesional especializada Phoenix Cleaning subrayan que seleccionar los productos apropiados y respetar sus instrucciones resulta fundamental para un ambiente seguro. La mezcla sin conocimiento puede generar efectos adversos y no aumenta la eficacia de la limpieza. Recomiendan examinar detalladamente las etiquetas para identificar ingredientes y riesgos, en especial en hogares con niños, personas vulnerables o animales.

La publicación Phoenix Cleaning desaconseja las aplicaciones “universales” sin un análisis previo de compatibilidad con los materiales. El acceso a asesoramiento profesional, junto con la información provista en etiquetas y manuales de usuario, constituye la mejor protección para quienes buscan mantener la limpieza sin perjudicar la salud ni los objetos del hogar.