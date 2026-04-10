El impacto oculto de los emojis en los entornos laborales: claves para no cometer errores

Los mensajes laborales que incluyen emojis negativos resultan en una menor adecuación profesional y confianza entre colegas universitarios - (Imagen ilustrativa de Infobae)

El uso de emojis en el trabajo influye directamente en la percepción de competencia y adecuación profesional de una persona en entornos laborales digitales. Un estudio de la Universidad de Ottawa, publicado en Collabra: Psychology, advierte que los emojis positivos solo mejoran la imagen profesional si acompañan mensajes neutrales o positivos; los negativos, en cualquier contexto, suelen perjudicar la percepción profesional.

Un estudio reciente concluye que los emojis en la comunicación laboral afectan la imagen de quienes los emplean. Según la investigación, los mensajes instantáneos que incluyen emojis negativos reducen la percepción de competencia y adecuación profesional, mientras que los positivos solo aportan valor cuando el mensaje de base es neutral o positivo. Ante mensajes negativos, incluso los emojis positivos pueden parecer inapropiados o insinceros.

Efectos de los emojis positivos y negativos en la percepción profesional

Agregar un emoji positivo solo mejora la imagen profesional si acompaña mensajes neutros o positivos, no cuando el mensaje es negativo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento, realizado con 243 participantes universitarios, reveló que los mensajes laborales sin emojis generan una impresión de mayor competencia y profesionalismo en el remitente.

Agregar un emoji positivo puede mejorar la percepción del receptor únicamente cuando el mensaje es neutral o positivo. Sin embargo, este efecto desaparece si el mensaje principal es negativo: una cara sonriente puede percibirse como falta de sinceridad.

Por el contrario, el uso de emojis negativos reduce la adecuación profesional y la competencia atribuida al remitente, independientemente del tono básico del mensaje. El estudio destaca que el impacto de los emojis depende en gran medida de la coherencia entre el tono del mensaje y el tipo de emoji.

Los resultados muestran que las combinaciones congruentes (mensaje positivo con emoji positivo, mensaje negativo con emoji negativo) son más apropiadas que las incongruentes. No obstante, los emojis negativos tienden a ser mal recibidos en el entorno profesional, incluso cuando coinciden con el tono del mensaje.

Las mujeres valoran de forma más crítica los mensajes negativos con emojis cuando el remitente también es una mujer - (Imagen ilustrativa Infobae)

Diferencias de percepción según género en la comunicación digital

El equipo de la Universidad de Ottawa observó que el género influye en la valoración de los mensajes con emojis negativos. De acuerdo con la investigación, tanto hombres como mujeres calificaron negativamente los mensajes con emojis negativos, pero las mujeres fueron especialmente críticas cuando recibían mensajes negativos de otras mujeres.

En cambio, no se identificaron diferencias relevantes cuando el remitente era hombre. La investigación sugiere que persisten reglas sociales sobre la expresión emocional en el trabajo, especialmente para las mujeres, y que estas normas afectan la interpretación de la comunicación digital entre pares femeninos.

Aunque el efecto del género del remitente fue moderado, los autores subrayan la necesidad de futuros análisis en contextos corporativos diversos para entender mejor cómo influyen la jerarquía o la cultura organizacional en estos resultados.

El estudio recomienda evitar emojis negativos y usarlos de forma limitada en la comunicación profesional, priorizando la coherencia del tono - (Imagen islutrativa de Infobae)

Implicaciones prácticas y recomendaciones para entornos laborales digitales

A partir de sus hallazgos, especialistas de la Universidad de Ottawa recomiendan evitar emojis negativos en la comunicación profesional. Los emojis positivos pueden tener un efecto favorable, pero únicamente si acompañan mensajes amistosos o neutrales y existe coherencia entre el tono general y el icono seleccionado.

El estudio señala que el tono global del mensaje es más decisivo para la percepción profesional que el uso de emojis concretos. Agregar símbolos positivos a una crítica o mala noticia puede interpretarse como deshonestidad. Además, los resultados proceden de un entorno experimental con estudiantes jóvenes, por lo que se aconseja cautela al extrapolarlos a otros escenarios laborales más complejos o multiculturales.

El informe recomienda a empleados y empresas usar emojis de manera limitada y únicamente en contextos apropiados, evitando especialmente los negativos. También subraya la importancia de considerar tanto el significado social como la adecuación profesional antes de incluir un emoji en una conversación empresarial.

Los emojis actúan como señales no verbales capaces de modificar la percepción de profesionalidad y competencia en el trabajo. Su impacto subraya que pequeños detalles visuales pueden influir en la valoración profesional mucho más de lo que sugieren las palabras escritas.