Sabrina Carpenter revoluciona la moda pop: lencería y estilo retro chic en su nuevo lanzamiento

Un nuevo lanzamiento de Sabrina Carpenter puso el foco en la moda y situó a los hot pants y la lencería a la vista como protagonistas de la temporada. Prendas como corpiños, shorts estampados y plataformas rojas marcaron el tono de su videoclip, en una sucesión de estilismos diseñados para impactar y definir tendencias.
La selección de vestuario, a cargo de Jared Ellner, combinó guiños atrevidos y referencias al estilo Carpenter-core, posicionando estas piezas como esenciales.
El videoclip de “House Tour”, estrenado el 6 de abril, presentó a Carpenter junto a Margaret Qualley y Madelyn Cline en una trama inspirada en “Bling Ring”.
El trío irrumpe en una mansión de Los Ángeles y, en tres minutos, despliega una narrativa visual donde la moda y la actitud se entrelazan, consolidando a Carpenter como referente de estilo en la música pop.
Todos los estilismos del videoclip
Cada estilismo está pensado para impactar, desde la sofisticación de la sastrería masculina hasta la provocación de la lencería, reflejando la versatilidad y el magnetismo de la cantante.
1- Un guiño masculino y vintage
La secuencia inicial del video estableció el tono con una mezcla de referencias masculinas y vintage. Sabrina Carpenter apareció con una boina beige de tejido grueso, gafas de gran tamaño de cristales translúcidos y una corbata azul con rayas rojas, aportando un aire clásico y desenfadado.
Bajo el traje de campera y pantalón de lana marrón de corte amplio y hombros estructurados, destacó un corpiño celeste, que generó un contraste visual que remite al glamour de los años 80 con una estética retro y sofisticada.
2- Sensualidad pastel y hot pants animal print
En el siguiente cambio de look, la cantante optó por un corpiño azul pastel bajo un bolero corto de encaje rosa. La atención se centró en los hot pants de estampado animal print en tonos marrón y negro.
El peinado, ondulado y con volumen, se resaltó mediante una diadema negra adornada con perlas blancas. La cantante aportó dinamismo y energía juvenil.
3- Glamour relajado
Otro de los momentos más comentados del video la mostró sobre una alfombra rosa de textura suave. Mantenía el corpiño azul y los shorts de leopardo, pero suma zapatos de tacón alto en rojo intenso, logrando un contraste cromático que resaltó la sensualidad del conjunto.
4- Lujo hollywoodense
En la secuencia del baño, la propuesta estilística se acercó a la estética clásica de Hollywood. La cantante se mostró rodeada de espuma, con el cabello recogido en un moño bajo y adornado con una cinta ancha blanca. Pendientes brillantes y maquillaje marcado completaron el look, mientras la bañera de mármol y un teléfono antiguo acentuaron el guiño al lujo y la nostalgia.
5- Lencería negra y estola blanca
La escena del vestidor reveló una faceta teatral y sofisticada. Lució lencería negra semitransparente, liguero y una estola de pelo sintético blanco. Un collar de perlas y el peinado voluminoso completaron el estilismo, recordando la opulencia del viejo Hollywood.
6- Sofisticación nocturna: collar de perlas
En otra de las escenas del videoclip estaba en la pileta, con el cabello mojado y suelto, luciendo un collar de perlas de varias vueltas. El maquillaje resaltó los ojos y los labios.
7- Looks destacados de Margaret Qualley y Madelyn Cline
La presencia de Margaret Qualley y Madelyn Cline aportó variedad y frescura. Qualley se distinguió con un vestido lencero negro adornado con encaje rosa, de tirantes finos y corte fluido, que evocó el glamour de la ropa de dormir vintage y resaltó la silueta con sutileza. El maquillaje discreto y el cabello suelto complementaron el aire sofisticado y juvenil de su estilismo.
Por su parte, Madelyn Cline apostó por un look más bohemio y desenfadado: llevó un top de red de croché con motivos florales multicolores sobre un sujetador oscuro y shorts cortos. El estilo destacó por su combinación de texturas, transparencias y referencias a la moda festivalera.
*Fotos Sabrina Carpenter (Captura de video Youtube)