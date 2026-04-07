Sabrina Carpenter revoluciona la moda pop: lencería y estilo retro chic en su nuevo lanzamiento

La moda lencera y los guiños retro se imponen como protagonistas en el videoclip “House Tour”

Un nuevo lanzamiento de Sabrina Carpenter puso el foco en la moda y situó a los hot pants y la lencería a la vista como protagonistas de la temporada. Prendas como corpiños, shorts estampados y plataformas rojas marcaron el tono de su videoclip, en una sucesión de estilismos diseñados para impactar y definir tendencias.

La selección de vestuario, a cargo de Jared Ellner, combinó guiños atrevidos y referencias al estilo Carpenter-core, posicionando estas piezas como esenciales.

La narrativa visual del video fusiona actitud, glamour y referencias al pasado redefiniendo el estilo pop actual

El videoclip de “House Tour”, estrenado el 6 de abril, presentó a Carpenter junto a Margaret Qualley y Madelyn Cline en una trama inspirada en “Bling Ring”.

El trío irrumpe en una mansión de Los Ángeles y, en tres minutos, despliega una narrativa visual donde la moda y la actitud se entrelazan, consolidando a Carpenter como referente de estilo en la música pop.

Todos los estilismos del videoclip

Cada estilismo está pensado para impactar, desde la sofisticación de la sastrería masculina hasta la provocación de la lencería, reflejando la versatilidad y el magnetismo de la cantante.

1- Un guiño masculino y vintage

El guiño masculino y vintage de Sabrina Carpenter con boina, gafas y corpiño celeste resalta el glamour retro

La secuencia inicial del video estableció el tono con una mezcla de referencias masculinas y vintage. Sabrina Carpenter apareció con una boina beige de tejido grueso, gafas de gran tamaño de cristales translúcidos y una corbata azul con rayas rojas, aportando un aire clásico y desenfadado.

Bajo el traje de campera y pantalón de lana marrón de corte amplio y hombros estructurados, destacó un corpiño celeste, que generó un contraste visual que remite al glamour de los años 80 con una estética retro y sofisticada.

2- Sensualidad pastel y hot pants animal print

La sensualidad pastel y los hot pants animal print definen el segundo look con un toque juvenil y dinámico

En el siguiente cambio de look, la cantante optó por un corpiño azul pastel bajo un bolero corto de encaje rosa. La atención se centró en los hot pants de estampado animal print en tonos marrón y negro.

El peinado, ondulado y con volumen, se resaltó mediante una diadema negra adornada con perlas blancas. La cantante aportó dinamismo y energía juvenil.

3- Glamour relajado

El glamour relajado cobra fuerza con los shorts de leopardo y zapatos rojos sobre la alfombra rosa del videoclip

Otro de los momentos más comentados del video la mostró sobre una alfombra rosa de textura suave. Mantenía el corpiño azul y los shorts de leopardo, pero suma zapatos de tacón alto en rojo intenso, logrando un contraste cromático que resaltó la sensualidad del conjunto.

4- Lujo hollywoodense

El lujo hollywoodense se manifiesta en la escena del baño con moño bajo, cinta blanca y bañera de mármol

En la secuencia del baño, la propuesta estilística se acercó a la estética clásica de Hollywood. La cantante se mostró rodeada de espuma, con el cabello recogido en un moño bajo y adornado con una cinta ancha blanca. Pendientes brillantes y maquillaje marcado completaron el look, mientras la bañera de mármol y un teléfono antiguo acentuaron el guiño al lujo y la nostalgia.

5- Lencería negra y estola blanca

La lencería negra semitransparente y la estola blanca aportan teatralidad y sofisticación en la secuencia del vestidor

La escena del vestidor reveló una faceta teatral y sofisticada. Lució lencería negra semitransparente, liguero y una estola de pelo sintético blanco. Un collar de perlas y el peinado voluminoso completaron el estilismo, recordando la opulencia del viejo Hollywood.

6- Sofisticación nocturna: collar de perlas

La sofisticación nocturna se destaca con el collar de perlas de varias vueltas y el cabello mojado en la pileta

En otra de las escenas del videoclip estaba en la pileta, con el cabello mojado y suelto, luciendo un collar de perlas de varias vueltas. El maquillaje resaltó los ojos y los labios.

7- Looks destacados de Margaret Qualley y Madelyn Cline

Los looks de Margaret Qualley y Madelyn Cline junto a Sabrina Carpenter

La presencia de Margaret Qualley y Madelyn Cline aportó variedad y frescura. Qualley se distinguió con un vestido lencero negro adornado con encaje rosa, de tirantes finos y corte fluido, que evocó el glamour de la ropa de dormir vintage y resaltó la silueta con sutileza. El maquillaje discreto y el cabello suelto complementaron el aire sofisticado y juvenil de su estilismo.

Por su parte, Madelyn Cline apostó por un look más bohemio y desenfadado: llevó un top de red de croché con motivos florales multicolores sobre un sujetador oscuro y shorts cortos. El estilo destacó por su combinación de texturas, transparencias y referencias a la moda festivalera.

*Fotos Sabrina Carpenter (Captura de video Youtube)