El ingeniero químico Diego Fernández recomienda limpiar la freidora de aire con percarbonato de sodio y agua caliente para lograr una higiene profunda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una técnica que utiliza productos de uso común para dejar impecable la freidora de aire circula desde hace semanas en portales de noticias y redes sociales. El procedimiento, impulsado por Diego Fernández, ingeniero químico, describe cómo el uso de percarbonato de sodio y agua caliente logra una limpieza profunda y sin dañar los componentes del electrodoméstico.

Esta fórmula ha sido destacada por Spain News, que detalla paso a paso el método y sus beneficios para la higiene y conservación de estos artefactos.

Cuál es la mejor forma de limpiar freidoras de aire

De acuerdo con Spain News, el método recomendado por Fernández consiste en colocar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en la canasta de la freidora de aire, con la rejilla interna instalada. A continuación, se vierte agua caliente, próxima al punto de ebullición, sobre el polvo. El contacto entre el agua y el percarbonato genera una efervescencia visible que, según el especialista, “desprende las partículas de grasa y restos de alimentos adheridos a las superficies metálicas y plásticas”.

El método de limpieza impulsado por Fernández elimina grasa y restos de comida adheridos sin dañar el recubrimiento antiadherente del electrodoméstico

La reacción química actúa en las zonas de difícil acceso, lo que permite eliminar residuos acumulados sin recurrir a esponjas metálicas o productos abrasivos.

Este sistema, de acuerdo con declaraciones recogidas por Spain News, protege el recubrimiento antiadherente del aparato y previene el desgaste prematuro. El procedimiento incluye dejar actuar la mezcla durante 15 minutos y, después, enjuagar todas las partes con agua limpia para eliminar completamente los residuos y olores.

Qué es el percarbonato de sodio

El percarbonato de sodio es un compuesto sólido, utilizado como agente blanqueador y desengrasante en múltiples tareas domésticas. Su principal propiedad reside en que, al contacto con agua caliente, libera oxígeno activo. Este proceso corta las cadenas de lípidos presentes en las grasas y facilita su remoción de las superficies.

Fernández, citado por Spain News, aclara que existe una confusión frecuente entre el percarbonato y el bicarbonato de sodio: “El percarbonato no es bicarbonato”, explica.

A diferencia del bicarbonato de sodio, el percarbonato elimina olores fuertes y sedimentos persistentes, ofreciendo un mejor resultado en la limpieza doméstica (Freepik)

Mientras que el bicarbonato sirve para limpiezas superficiales, el percarbonato actúa sobre capas densas de suciedad, por lo que resulta más eficaz en la eliminación de sedimentos persistentes y olores fuertes. Además, su efecto desodorizante elimina el olor a fritura que puede quedar después de varios usos del aparato.

Cómo saber cuándo limpiar las freidoras de aire

El mantenimiento adecuado de la freidora de aire depende de la frecuencia de uso y del tipo de alimentos cocinados, según destacan portales como Spain News. Los especialistas señalan que la presencia de grasa visible, residuos de alimentos carbonizados o un olor persistente indican la necesidad de una limpieza profunda. Fernández recomienda inspeccionar el estado de la rejilla y el fondo del recipiente después de cada uso para evitar la acumulación de residuos que pueden afectar el funcionamiento del equipo.

La inspección frecuente de la rejilla y el fondo del recipiente garantiza el buen funcionamiento del electrodoméstico y mantiene el sabor de las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la limpieza regular previene la obstrucción de los orificios de ventilación y asegura que el aparato mantenga un rendimiento óptimo, protegiendo tanto el sabor de las comidas como la longevidad de los componentes internos.

Consejos para alargar la vida útil de las freidoras de aire

Para extender la vida útil de las freidoras de aire, tanto Fernández como otros expertos citados por Spain News recomiendan evitar el uso de utensilios metálicos o productos abrasivos durante la limpieza cotidiana. Es preferible emplear paños suaves y desengrasantes específicos para la limpieza exterior, prestando atención a la carcasa y los sistemas de ventilación.

El mantenimiento externo y la eliminación periódica de polvo y grasa de la superficie ayudan a prevenir daños en el motor y otros componentes electrónicos. Además, los especialistas aconsejan dejar actuar la mezcla de percarbonato y agua caliente el tiempo indicado, enjuagar todas las piezas antes de volver a utilizar el aparato y realizar limpiezas frecuentes para evitar la acumulación de residuos difíciles.

Spain News y Spain Shafaqna News destacan las ventajas del uso de percarbonato de sodio y recogen las recomendaciones del ingeniero químico Fernández

La información completa sobre este método y sus fundamentos ha sido publicada por Spain Shafaqna News, que recoge las recomendaciones y observaciones de Diego Fernández sobre el cuidado y la higiene de estos electrodomésticos.