Receta de ramen casero, rápida y fácil

El aroma a caldo y jengibre invade la cocina, y de inmediato evoca esa sensación de refugio en los días frescos. El ramen casero, rápido y fácil, conquista por su calidez y sabor profundo, con fideos elásticos y un caldo que reconforta el alma. No hace falta viajar lejos ni pasar horas frente a la olla para disfrutarlo en casa.
En Argentina, el ramen se volvió una opción favorita en cenas informales y reuniones entre amigos que buscan algo distinto a la clásica pasta. Es ideal para quienes quieren experimentar nuevos sabores orientales, pero con ingredientes que se consiguen en cualquier supermercado del país.
Se trata de una sopa japonesa adaptada a la despensa local. El plato incluye un caldo sabroso y aromático, fideos finos (pueden ser secos o frescos), huevo a punto cremoso, verduras frescas y un toque de salsa de soja, todo armado en el momento para mantener la textura y el color de cada elemento.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 200 gr de fideos secos tipo ramen, cabellos de ángel o vermicelli
- 1 litro de caldo de pollo o verdura (puede ser casero o en cubitos)
- 2 huevos
- 1 zanahoria mediana
- 1 cebolla de verdeo grande
- 1 diente de ajo
- 1 pedacito de jengibre fresco (3 cm)
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de aceite de girasol o mezcla
- 1 cucharadita de azúcar
- Sal y pimienta negra a gusto
- 1 puñado de brotes de soja (opcional)
- 2 hojas de repollo o pak choi (opcional)
- Semillas de sésamo tostado (opcional, para terminar)
- Salsa picante tipo sriracha (opcional, para servir)
Cómo hacer ramen casero, rápido y fácil, paso a paso
- Pelar y rallar el ajo y el jengibre. Calentar el aceite en una olla grande y dorar el ajo y el jengibre a fuego medio durante 1 minuto.
- Añadir el caldo de pollo o verdura y llevar a hervor suave. Incorporar la salsa de soja, el azúcar, sal y pimienta a gusto. No dejar que el caldo hierva fuerte tras sumar la salsa de soja, para mantener los aromas.
- Cocinar los huevos: sumergirlos en agua hirviendo durante 7 minutos exactos para que la yema quede cremosa. Enfriar en agua fría y pelar con cuidado.
- Cortar la zanahoria y el repollo o pak choi en tiritas finas. Saltear las verduras en una sartén con unas gotas de aceite durante 2 minutos, solo hasta que estén tiernas pero crocantes.
- Cocinar los fideos en agua hirviendo con sal según las instrucciones del paquete; suelen tardar entre 3 y 5 minutos. Escurrir bien.
- Servir los fideos en bowls hondos, cubrir con el caldo caliente, y agregar las verduras salteadas y los brotes de soja.
- Abrir los huevos por la mitad y acomodarlos encima de cada bowl.
- Picar la cebolla de verdeo y espolvorear por encima junto con las semillas de sésamo tostado si se desea.
- Terminar con salsa picante a gusto y un toque extra de salsa de soja si hace falta ajustar el sabor.
- El huevo debe quedar con yema cremosa, no seca, para imitar el ramen tradicional.
- Las verduras solo deben saltearse hasta que estén crocantes, nunca sobrecocidas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes. Puede estirarse a 3 bowls si se suman más verduras o se sirven porciones más chicas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 410 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 60 gr
- Proteínas: 16 gr Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El caldo y las verduras pueden guardarse en heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Los fideos deben mantenerse separados y solo mezclarse justo antes de servir, para evitar que se pasen. No se recomienda freezar, ya que los fideos pierden textura y los huevos no quedan bien al descongelar.