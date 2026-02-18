Tendencias

Receta de ramen casero, rápida y fácil

Preparar una sopa oriental sabrosa y reconfortante en casa lleva solo 30 minutos con ingredientes simples

La receta de ramen casero
La receta de ramen casero fácil ofrece una alternativa oriental para cenas informales en Argentina y se prepara en solo 30 minutos

El aroma a caldo y jengibre invade la cocina, y de inmediato evoca esa sensación de refugio en los días frescos. El ramen casero, rápido y fácil, conquista por su calidez y sabor profundo, con fideos elásticos y un caldo que reconforta el alma. No hace falta viajar lejos ni pasar horas frente a la olla para disfrutarlo en casa.

En Argentina, el ramen se volvió una opción favorita en cenas informales y reuniones entre amigos que buscan algo distinto a la clásica pasta. Es ideal para quienes quieren experimentar nuevos sabores orientales, pero con ingredientes que se consiguen en cualquier supermercado del país.

Se trata de una sopa japonesa adaptada a la despensa local. El plato incluye un caldo sabroso y aromático, fideos finos (pueden ser secos o frescos), huevo a punto cremoso, verduras frescas y un toque de salsa de soja, todo armado en el momento para mantener la textura y el color de cada elemento.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

El paso a paso del
El paso a paso del ramen incluye dorar jengibre y ajo, controlar cuidadosamente la cocción del huevo y mantener las verduras apenas salteadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 200 gr de fideos secos tipo ramen, cabellos de ángel o vermicelli
  • 1 litro de caldo de pollo o verdura (puede ser casero o en cubitos)
  • 2 huevos
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 cebolla de verdeo grande
  • 1 diente de ajo
  • 1 pedacito de jengibre fresco (3 cm)
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de aceite de girasol o mezcla
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 1 puñado de brotes de soja (opcional)
  • 2 hojas de repollo o pak choi (opcional)
  • Semillas de sésamo tostado (opcional, para terminar)
  • Salsa picante tipo sriracha (opcional, para servir)

Cómo hacer ramen casero, rápido y fácil, paso a paso

  1. Pelar y rallar el ajo y el jengibre. Calentar el aceite en una olla grande y dorar el ajo y el jengibre a fuego medio durante 1 minuto.
  2. Añadir el caldo de pollo o verdura y llevar a hervor suave. Incorporar la salsa de soja, el azúcar, sal y pimienta a gusto. No dejar que el caldo hierva fuerte tras sumar la salsa de soja, para mantener los aromas.
  3. Cocinar los huevos: sumergirlos en agua hirviendo durante 7 minutos exactos para que la yema quede cremosa. Enfriar en agua fría y pelar con cuidado.
  4. Cortar la zanahoria y el repollo o pak choi en tiritas finas. Saltear las verduras en una sartén con unas gotas de aceite durante 2 minutos, solo hasta que estén tiernas pero crocantes.
  5. Cocinar los fideos en agua hirviendo con sal según las instrucciones del paquete; suelen tardar entre 3 y 5 minutos. Escurrir bien.
  6. Servir los fideos en bowls hondos, cubrir con el caldo caliente, y agregar las verduras salteadas y los brotes de soja.
  7. Abrir los huevos por la mitad y acomodarlos encima de cada bowl.
  8. Picar la cebolla de verdeo y espolvorear por encima junto con las semillas de sésamo tostado si se desea.
  9. Terminar con salsa picante a gusto y un toque extra de salsa de soja si hace falta ajustar el sabor.
  10. El huevo debe quedar con yema cremosa, no seca, para imitar el ramen tradicional.
  11. Las verduras solo deben saltearse hasta que estén crocantes, nunca sobrecocidas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes. Puede estirarse a 3 bowls si se suman más verduras o se sirven porciones más chicas.

El uso de ingredientes disponibles
El uso de ingredientes disponibles en supermercados argentinos facilita la elaboración del ramen casero para el público local

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 60 gr
  • Proteínas: 16 gr Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El caldo y las verduras pueden guardarse en heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Los fideos deben mantenerse separados y solo mezclarse justo antes de servir, para evitar que se pasen. No se recomienda freezar, ya que los fideos pierden textura y los huevos no quedan bien al descongelar.

