El legado indeleble de Valentino Garavani: cómo el diseñador revolucionó la moda global

Valentino Garavani fundó su casa de moda en 1959, redefinió la alta costura y se convirtió en símbolo mundial del glamour italiano (REUTERS/Alessandro Bianchi (ITALY))

La muerte de Valentino Garavani sacudió a la industria de la moda. El diseñador, considerado uno de los grandes exponentes de la alta costura, falleció en su residencia de Roma a los 93 años, rodeado de sus seres queridos.

Durante más de seis décadas, la marca de lujo que lleva su nombre mantuvo una relación única con el glamour, la elegancia y la cultura pop. Su influencia trascendió el universo de la moda para instalarse en la sociedad y en la memoria colectiva. Entre sus clientas más célebres figuran íconos como Jackie Kennedy, Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, Kate Hudson, princesa Diana y Julia Roberts. Todas ellas llevaron sus diseños en momentos clave, lo que consolidó la imagen de un creador que supo unir alta costura, celebridades y sofisticación.

Celebridades que llevaron el estilo Valentino

Jackie Kennedy eligió seis vestidos de alta costura de Valentino para su luto y usó un diseño icónico en su boda con Onassis (AP Photo)

El recorrido de Valentino está marcado por una estrecha relación con figuras de la política, la aristocracia y el espectáculo. Jackie Kennedy descubrió al diseñador en 1964 y encargó seis vestidos de alta costura que usó durante el luto por John F. Kennedy. Cuando se casó con Aristotle Onassis en 1968, eligió un vestido blanco de encaje chantilly y manga larga, creación de la célebre “White Collection” del mismo año.

La influencia de Jackie Kennedy en la fama del diseñador fue reconocida por el propio Valentino, quien declaró a W Magazine en 1984 que le debía “un gran porcentaje de su fama”. La ex primera dama lució sus diseños en eventos históricos como el Met Gala de 1979.

Julia Roberts inmortalizó un vestido vintage blanco y negro de Valentino en la entrega del Oscar donde ganó como mejor actriz (Grosby)

Entre las estrellas de Hollywood que consagraron el estilo Valentino destaca Julia Roberts, quien asistió a la ceremonia de los Oscar en 2001 con un vestido vintage en blanco y negro de la colección de alta costura de 1992. Con esta prenda, recibió el premio a mejor actriz por su rol en la película Erin Brockovich (2000). Hoy en día, sigue considerándose una de las más emblemáticas de la historia de la alfombra roja.

Anne Hathaway impactó en la Met Gala con un vestido rojo de Valentino, símbolo del vínculo especial y duradero entre la actriz y el diseñador (AFP)

Anne Hathaway se sumó a la lista de musas del diseñador, luciendo vestidos de la casa en galas como los Oscar y el Met Gala, donde llevó un diseño rojo sangre de la colección primavera/verano 2018. Después de su retiro en 2008, Valentino regresó a su atelier en el 2012 para confeccionar personalmente el vestido de novia de Hathaway, un diseño exclusivo en seda marfil con cola pintada a mano y flores bordadas, inspirado en la estética de los años veinte. La actriz eligió este vestido para su boda con Adam Shulman.

La pieza reflejó la confianza y afinidad entre ambos: la protagonista de “El diablo viste a la moda” lució en numerosas ocasiones creaciones del diseñador, mientras que él la acompañó en eventos clave y la definió como una de sus clientas más cercanas y queridas.

Sarah Jessica Parker lució un vestido naranja de alta costura de Valentino en el final de la primera temporada de And Just Like That (@sarahjessicaparker)

Sarah Jessica Parker aportó su propio momento memorable en el final de la primera temporada de “And Just Like That”, la serie que le da continuidad a la icónica “Sex and the City”, luciendo un vestido naranja de alta costura de la colección primavera/verano 2019. Esta elección representó un homenaje a la diversidad y a los nuevos valores de la moda.

Kate Hudson eligió un vestido rosa de Valentino para los SAG Awards, consolidando su vínculo con la casa y reafirmando su presencia en las alfombras rojas (AP)

Kate Hudson rindió tributo a su madre, Goldie Hawn, al elegir un vestido de seda estampada de Valentino en los Globos de Oro de 2003. Además, la actriz optó por piezas del diseñador en múltiples galas, como en los SAG Awards de 2018, donde deslumbró con una pieza de la colección pre otoño del mismo año.

Valentino y la princesa Diana cultivaron una relación cercana, la royal británica confió en sus diseños para ocasiones y eventos de alto perfil

La lista continúa con la princesa Diana, quien optó por un vestido de terciopelo y encaje en 1992, y con otras celebridades como Sophia Loren y Elizabeth Taylor, quienes mantuvieron una relación cercana con el diseñador durante décadas.

El genio de los diseños y la huella de la alta costura

Valentino Garavani inició su carrera en 1959, tras formarse en París y trabajar en casas como Jacques Fath y Guy Laroche. Al regresar a Italia, fundó su propio atelier en Roma y se destacó rápidamente por su dominio de la alta costura y su capacidad para fusionar elegancia clásica y modernidad.

El “Rojo Valentino” se transformó en un emblema de poder y pasión, marcando tendencia en la moda de lujo durante más de seis décadas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Uno de sus mayores aportes fue el “Rojo Valentino”, un tono vibrante que se volvió símbolo de poder y pasión. Esta tonalidad pasó a ser identificada con el diseñador y se convirtió en un emblema de la moda de lujo. Además, la colección “White Collection” de 1968 marcó un hito por el uso decorativo del logo y las letras bordadas en los vestidos.

Valentino diseñó vestuarios para grandes producciones de ópera, como La Traviata, y ballet, destacando su aporte artístico más allá del mundo de la moda

Su influencia no se limitó a la moda femenina: también diseñó vestuario para cine y ballet, colaborando con el New York City Ballet y el Teatro dell’Opera di Roma. Tras su retiro en 2008, siguió participando en eventos culturales y benéficos, como por ejemplo su compromiso con la lucha contra el SIDA.

La dirección creativa de la casa Valentino quedó en manos de Pierpaolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri como dúo creativo. Chiuri se mantuvo en el cargo hasta 2016, año en que Piccioli asumió en solitario la dirección. En años recientes, la firma experimentó un nuevo cambio: Alessandro Michele, ex director creativo de Gucci, tomó el liderazgo creativo de la maison, situando a la histórica casa italiana bajo su visión innovadora y continuando el legado de elegancia y sofisticación que la caracteriza.

La obra de Valentino Garavani permanecerá vigente en las alfombras rojas, en los eventos más exclusivos y en la memoria de quienes ven en la moda una manifestación de arte y cultura.