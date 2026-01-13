De Dua Lipa a Taylor Swift: las botas dominan los impactantes looks de las divas del pop

El protagonismo de las botas marca tendencia en la moda de espectáculos, redefiniendo la forma en que el calzado influye en la imagen de las celebridades (REUTERS)

En el universo del espectáculo y de la moda, ciertas prendas logran definir el carácter de una presentación. Entre ellas, las botas se consolidaron como el elemento central en los looks de celebridades como Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Shakira, Olivia Rodrigo, Beyoncé y Taylor Swift.

Cada una incorpora este calzado a su estilo de forma única, convirtiéndolo en el eje visual de sus actuaciones en vivo.

1. Dua Lipa: brillo futurista en botas plateadas

Las botas plateadas de Dua Lipa aportan un toque futurista y se destacan como el centro visual de su espectáculo en el escenario

El vestuario de Dua Lipa se distingue por su carácter vanguardista, donde las botas ocupan un lugar principal. En uno de sus shows en Perú, la cantante llevó un corsé metálico de acabado plateado y medias de red oscuras, pero el verdadero foco estuvo en las botas altas de charol plateado.

Este calzado, con taco cuadrado y una línea central definida, llega hasta la rodilla y reflejó la luz del escenario, y aportó una estética futurista.

2. Sabrina Carpenter: monocromía destacada con botas blancas

El estilo monocromático de Sabrina Carpenter se potencia con unas botas blancas de caña alta, consolidando su look durante la actuación (REUTERS/Jeenah Moon)

El estilo de Sabrina Carpenter encuentra su punto de cohesión en unas botas blancas de caña alta. Combinadas con un vestido corto del mismo tono, falda acampanada y corsé con lazo, las botas se convirtieron en el elemento que unificó el conjunto.

Su material liso y taco medio dieron continuidad visual al look, que se intensificó bajo la luz azulada y el entorno metálico del escenario. Los guantes largos de encaje y las medias traslúcidas complementaron el atuendo, pero las botas permanecieron como la prenda central.

3. Lady Gaga: dualidad de estilos con botas negras

Lady Gaga enfatiza la teatralidad de sus presentaciones al elegir botas que definen su imagen escénica (Francesco Greco)

Lady Gaga exploró dos variantes en sus presentaciones. Por un lado, durante su Mayhem Ball Tour 2025 se destacó con botas negras de caña alta y suela gruesa sobre un mono ajustado sin mangas, resaltando la silueta y acentuando el contraste con la iluminación verde del escenario.

Lady Gaga recurre a botas negras con aplicaciones metálicas, aportando teatralidad y fuerza (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Para otro show, esta vez en México, incorporó botas negras decoradas con aplicaciones metálicas y cordones visibles en un vestido azul con detalles dorados, donde el volumen y la textura del calzado reforzaron el enfoque teatral de la puesta en escena.

4. Shakira: dinamismo grupal con botas rosas de lentejuelas

El vestuario de Shakira y su grupo cobra vida con botines rosas de lentejuelas, reflejando dinamismo y armonía en cada coreografía (EFE/ STR)

En el espectáculo de Shakira, durante su gira Las mujeres ya no lloran world tour, las botas cortas recubiertas de lentejuelas rosas se conviertieron en el punto focal del vestuario, no solo de la cantante sino de todas sus bailarinas.

Estos botines de acabado brillante, con taco fino y caña al tobillo, reflejaron la iluminación violeta y marcaron el ritmo de la coreografía. El diseño de los vestidos cortos y la uniformidad del calzado potenciaron el brillo sobre el escenario.

5. Taylor Swift: degradado de brillo en botas de lentejuelas

Taylor Swift apuesta por botas altas de lentejuelas en tonos degradados, fusionando brillo y elegancia en sus shows en vivo (REUTERS)

Taylor Swift convirtió las botas en el centro de su estilismo al elegir un modelo alto de lentejuelas con degradado plateado y dorado para su gira The Eras Tour. Estas botas, con taco alto y caña estructurada, contrastaron con el mini vestido negro brillante que completó el look. La combinación aportó dinamismo y resaltó la silueta de la artista.

6. Beyoncé: movimiento y brillo con botas blancas decoradas

Beyoncé eleva el impacto visual de sus presentaciones con botas blancas decoradas y flecos, reforzando el movimiento y la estética contemporánea (REUTERS)

El vestuario de Beyoncé elevó las botas blancas de caña alta a un nivel escénico superior. En un show de su Cowboy Carter Tour, lució botas cubiertas de flecos largos, que generaron un efecto dinámico y capturaron la atención con cada movimiento.

Beyoncé elige botas decoradas, resaltando el movimiento y la sofisticación de sus espectáculos (AP Photo/Eric Christian Smith)

En otra ocasión, para la presentación de medio tiempo de la NFL apostó por botas blancas bordadas y decoradas con aplicaciones metálicas, acompañando un conjunto de inspiración vaquera y cinturón ancho.

7. Olivia Rodrigo: contraste y fuerza en botas negras

Olivia Rodrigo combina botas negras robustas con distintos looks, logrando un contraste entre delicadeza y fuerza sobre el escenario

Olivia Rodrigo alternó dos looks donde las botas negras de caña alta asumen el protagonismo. En uno, durante su presentación en el Mad Cool 2025, las combinó con un conjunto de top tipo corsé y minifalda negra de lentejuelas, logrando un fuerte contraste entre el brillo del vestuario y la estructura robusta de las botas.

La elección de botas por parte de celebridades impulsa su consolidación como accesorio icónico de la moda pop actual (REUTERS/Jaimi Joy)

En otro momento, para el Glastonbury Festival en 2025, optó por un vestido corto de encaje blanco y medias de red, sumando botas negras gruesas con suela ancha para fusionar delicadeza y fuerza. La presencia de las botas acentuó la dualidad de su estilo escénico.