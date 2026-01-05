Siete postres frescos y fáciles para llevar a la playa en verano

Los beneficios de elegir postres ligeros con frutas frescas para disfrutar en la playa durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de alimentos para disfrutar en la playa durante la temporada de verano puede marcar la diferencia en la experiencia del día. El calor y la exposición al sol invitan a consumir opciones frescas, ligeras y fáciles de transportar.

Por esa razón, las frutas y los ingredientes naturales se convierten en protagonistas a la hora de crear postres refrescantes y prácticos.

A continuación, siete recetas diseñadas para responder a la demanda de comidas ligeras y frescas, ideales para acompañar una jornada junto al mar. Cada propuesta utiliza combinaciones simples y accesibles, pensadas para conservar su textura y sabor, incluso después de varias horas fuera del refrigerador.

1. Brochetas de frutas frescas

Brochetas de frutas frescas: una alternativa colorida y práctica que aporta vitaminas y sabor a las jornadas al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción colorida y práctica para compartir. Estas brochetas agrupan diferentes frutas de temporada, aportando variedad de sabores y nutrientes.

Ingredientes:

1 taza de trozos de sandía

1 taza de trozos de melón

1 taza de ananá cortado en cubos

1 taza de uvas sin semillas

Palillos de brochette

Paso a paso:

Lavar y cortar todas las frutas en trozos de tamaño similar. Insertar los trozos alternando variedades en cada palillo. Conservar en un recipiente hermético hasta el momento de consumir.

2. Ensalada de frutas cítricas y menta

Ensalada de frutas cítricas y menta: un postre refrescante que combina aroma, ligereza y fácil preparación para los días de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de frutas cítricas y hojas de menta ofrece un postre refrescante con un aroma delicado.

Ingredientes:

2 naranjas

1 pomelo

2 kiwis

1 cucharada de hojas de menta fresca

1 cucharadita de miel (opcional)

Paso a paso:

Pelar y cortar las frutas en rodajas o cubos. Mezclar en un bol junto con las hojas de menta picadas. Incorporar miel si se busca mayor dulzura.

3. Vasitos de yogur y frutos rojos

Vasitos de yogur y frutos rojos: la opción ideal para quienes buscan cremosidad y frescura en porciones individuales fáciles de trasladar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre individual que combina cremosidad y acidez, fácil de trasladar y consumir en la playa.

Ingredientes:

2 tazas de yogur natural

1 taza de frutillas

½ taza de arándanos

½ taza de frambuesas

2 cucharadas de semillas de chía

Paso a paso:

Lavar y cortar las frutillas en trozos pequeños. Distribuir el yogur en vasitos individuales. Añadir las frutas por encima y espolvorear semillas de chía.

4. Barritas de avena, banana y coco

Barritas de avena, banana y coco: una propuesta energética, sin cocción y perfecta para conservar su sabor durante varias horas fuera del refrigerador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa energética y natural, sin cocción, que conserva su sabor durante varias horas.

Ingredientes:

2 bananas maduras

1 taza de avena

½ taza de coco rallado

2 cucharadas de miel

Paso a paso:

Aplastar las bananas hasta lograr un puré. Mezclar con la avena, el coco y la miel. Formar barritas y envolver en papel film. Mantener refrigeradas hasta el traslado.

5. Helados caseros de mango y maracuyá

Helados caseros de mango y maracuyá: paletas sin azúcar añadida, pensadas para mantenerse frescas en heladeras portátiles durante las jornadas de playa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paletas frutales sin azúcar añadida, ideales para conservar en heladeras portátiles.

Ingredientes:

2 mangos

2 maracuyás

1 taza de agua

Moldes para helado

Paso a paso:

Procesar la pulpa de los mangos y maracuyás con el agua. Verter la mezcla en los moldes. Llevar al congelador hasta que solidifiquen.

6. Copas de melón y queso cottage

Copas de melón y queso cottage: una combinación equilibrada de dulzor y cremosidad lista para disfrutarse en recipientes individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación de dulzor y cremosidad, lista para llevar en recipientes individuales.

Ingredientes:

1 melón

1 taza de queso cottage

1 cucharada de semillas de girasol

Paso a paso:

Cortar el melón en bolitas o cubos. Colocar en recipientes individuales y añadir el queso cottage. Espolvorear con semillas de girasol antes de tapar.

7. Rollitos de papel de arroz con frutas

Rollitos de papel de arroz con frutas: bocados fáciles de manipular, rellenos de frutas frescas y perfectos para compartir junto al mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rollos frescos y prácticos, rellenos de frutas y fáciles de manipular en la playa.

Ingredientes:

6 láminas de papel de arroz

1 manzana

1 pera

1 zanahoria

1 limón

Paso a paso:

Lavar y cortar la manzana y la pera en tiras finas. Rallar la zanahoria. Hidratar el papel de arroz en agua unos segundos. Colocar las frutas y la zanahoria sobre cada lámina, rociar con jugo de limón y enrollar.