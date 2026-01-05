Siete postres frescos y fáciles para llevar a la playa en verano

La elección de alimentos para disfrutar en la playa durante la temporada de verano puede marcar la diferencia en la experiencia del día. El calor y la exposición al sol invitan a consumir opciones frescas, ligeras y fáciles de transportar.
Por esa razón, las frutas y los ingredientes naturales se convierten en protagonistas a la hora de crear postres refrescantes y prácticos.
A continuación, siete recetas diseñadas para responder a la demanda de comidas ligeras y frescas, ideales para acompañar una jornada junto al mar. Cada propuesta utiliza combinaciones simples y accesibles, pensadas para conservar su textura y sabor, incluso después de varias horas fuera del refrigerador.
1. Brochetas de frutas frescas
Una opción colorida y práctica para compartir. Estas brochetas agrupan diferentes frutas de temporada, aportando variedad de sabores y nutrientes.
Ingredientes:
- 1 taza de trozos de sandía
- 1 taza de trozos de melón
- 1 taza de ananá cortado en cubos
- 1 taza de uvas sin semillas
- Palillos de brochette
Paso a paso:
- Lavar y cortar todas las frutas en trozos de tamaño similar.
- Insertar los trozos alternando variedades en cada palillo.
- Conservar en un recipiente hermético hasta el momento de consumir.
2. Ensalada de frutas cítricas y menta
La mezcla de frutas cítricas y hojas de menta ofrece un postre refrescante con un aroma delicado.
Ingredientes:
- 2 naranjas
- 1 pomelo
- 2 kiwis
- 1 cucharada de hojas de menta fresca
- 1 cucharadita de miel (opcional)
Paso a paso:
- Pelar y cortar las frutas en rodajas o cubos.
- Mezclar en un bol junto con las hojas de menta picadas.
- Incorporar miel si se busca mayor dulzura.
3. Vasitos de yogur y frutos rojos
Un postre individual que combina cremosidad y acidez, fácil de trasladar y consumir en la playa.
Ingredientes:
- 2 tazas de yogur natural
- 1 taza de frutillas
- ½ taza de arándanos
- ½ taza de frambuesas
- 2 cucharadas de semillas de chía
Paso a paso:
- Lavar y cortar las frutillas en trozos pequeños.
- Distribuir el yogur en vasitos individuales.
- Añadir las frutas por encima y espolvorear semillas de chía.
4. Barritas de avena, banana y coco
Una alternativa energética y natural, sin cocción, que conserva su sabor durante varias horas.
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 1 taza de avena
- ½ taza de coco rallado
- 2 cucharadas de miel
Paso a paso:
- Aplastar las bananas hasta lograr un puré.
- Mezclar con la avena, el coco y la miel.
- Formar barritas y envolver en papel film. Mantener refrigeradas hasta el traslado.
5. Helados caseros de mango y maracuyá
Paletas frutales sin azúcar añadida, ideales para conservar en heladeras portátiles.
Ingredientes:
- 2 mangos
- 2 maracuyás
- 1 taza de agua
- Moldes para helado
Paso a paso:
- Procesar la pulpa de los mangos y maracuyás con el agua.
- Verter la mezcla en los moldes.
- Llevar al congelador hasta que solidifiquen.
6. Copas de melón y queso cottage
Una combinación de dulzor y cremosidad, lista para llevar en recipientes individuales.
Ingredientes:
- 1 melón
- 1 taza de queso cottage
- 1 cucharada de semillas de girasol
Paso a paso:
- Cortar el melón en bolitas o cubos.
- Colocar en recipientes individuales y añadir el queso cottage.
- Espolvorear con semillas de girasol antes de tapar.
7. Rollitos de papel de arroz con frutas
Rollos frescos y prácticos, rellenos de frutas y fáciles de manipular en la playa.
Ingredientes:
- 6 láminas de papel de arroz
- 1 manzana
- 1 pera
- 1 zanahoria
- 1 limón
Paso a paso:
- Lavar y cortar la manzana y la pera en tiras finas. Rallar la zanahoria.
- Hidratar el papel de arroz en agua unos segundos.
- Colocar las frutas y la zanahoria sobre cada lámina, rociar con jugo de limón y enrollar.