Receta de matambre de carne arrollado sin gelatina, rápida y fácil

El matambre de carne arrollado
El matambre de carne arrollado sin gelatina es una receta tradicional argentina ideal para picnics, fiestas y comidas familiares (Captura de video)

El matambre de carne arrollado sin gelatina es una de esas recetas tradicionales argentinas que siempre conquistan paladares por su sabor, colorido y versatilidad. Esta versión, rápida y fácil, permite disfrutar todo el clásico aroma y textura de este plato sin complicaciones: solo se necesita un buen matambre, algunos ingredientes frescos para el relleno y un poco de tiempo para armarlo y cocinarlo. Ideal para servir frío en rodajas durante picnics, fiestas o como entrada en cualquier comida familiar, el matambre arrollado demuestra que la cocina casera puede ser sencilla y, al mismo tiempo, deliciosa.

El matambre arrollado tiene sus raíces en el ingenio criollo para transformar cortes populares en verdaderas delicias gourmet. Originario de la región pampeana, este arrollado es la estrella de las mesas en fiestas patrias, asados y hasta en viandas de picnic. Aunque existen versiones que incorporan gelatina para darle más cuerpo, esta es la mejor opción para hacerlo más rápido y fácil, respetando el sabor de siempre y asegurando una textura firme gracias a una buena cocción y un enrollado apretado. Se suele acompañar con ensaladas frescas, papas al natural o incluso una salsa criolla, y no falta nunca un buen pan casero al lado.

Receta de matambre de carne arrollado sin gelatina

Preparar matambre arrollado sin gelatina es mucho más simple de lo que parece. Se debe comenzar ablandando el matambre, extendiéndolo bien sobre la mesada, y condimentándolo generosamente con ajo, perejil, sal y pimienta. Sobre esa base se distribuyen ingredientes clásicos como zanahoria, huevo duro, morrón y aceitunas, aunque se puede adaptar el relleno a gusto según la temporada o lo que se tenga a mano. Luego se arrolla bien firme para que nada se desarme al cortar.

El secreto de esta receta exprés sin gelatina radica en cocer el matambre bien envuelto y prensado, para que conserve su forma y los jugos de la carne amalgamen todo el relleno. Se puede cocinar hervido o al horno; ambas variantes logran ese característico matambre compacto y sabroso, que es una excelente opción para servir frío en rodajas finas, apetitosas y coloridas.

Tiempo de preparación

El tiempo total de esta receta rápida es de 1 hora y 30 minutos aproximadamente:

  • Preparación (limpieza, relleno y armado): 30 minutos.
  • Cocción (hervido o al horno): 1 hora.

Ingredientes

  • 1 matambre de vaca de 1,2 a 1,5 kg
  • 4 dientes de ajo picados
  • ½ taza de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 zanahorias peladas y cortadas en tiras
  • 3 huevos duros cortados en cuartos
  • 1 morrón rojo cortado en tiras (puede ser asado o crudo)
  • 100 g de aceitunas verdes sin carozo
  • 100 g de fetas finas de jamón cocido (opcional)
  • 2 cucharadas de mostaza (opcional)
  • Hilo de cocina y papel film o aluminio

Cómo hacer matambre de carne arrollado sin gelatina, paso a paso

  • Limpiar el matambre despiezando el exceso de grasa y nervios. Extenderlo sobre la mesa, con la parte interna hacia arriba.
  • Machacar ajo y perejil, mezclarlos y esparcirlos sobre el matambre. Salpimentar a gusto y, si se desea, untar ligeramente con mostaza.
  • Distribuir, de manera homogénea, las zanahorias en tiras, los huevos duros, el morrón y las aceitunas. Se puede sumar el jamón.
  • Empezar a arrollar el matambre desde uno de los lados largos, apretando con firmeza para que el relleno no se desarme.
  • Sujetar bien el arrollado envolviéndolo en papel film o aluminio, y atarlo con hilo de cocina en varios puntos (como un matambre relleno clásico).
  • Cocinar: colocar el matambre envuelto en una olla grande con agua hirviendo y sal (se puede añadir laurel y verduras para saborizar), y hervir durante 1 hora. Alternativamente, se puede hornearlo envuelto por 1 hora a 180°C, en una fuente con un poco de caldo.
  • Retirar con cuidado, dejar enfriar a temperatura ambiente con peso encima (para que quede compacto) y luego refrigerar.
  • Cuando esté frío, retirar el hilo y cortar en rodajas finas. Servir frío con acompañamiento a gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con un matambre de aproximadamente 1,2 a 1,5 kg y este relleno, la receta rinde unas 8 a 10 porciones en rodajas, ideal como entrada o plato principal para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aproximadamente 150 g) contiene:

  • Calorías: 220
  • Grasas: 11 g
  • Grasas saturadas: 4,5 g
  • Carbohidratos: 4 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 25 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El matambre arrollado cocido y bien refrigerado (en recipiente hermético) se conserva hasta 5 días en la heladera. Es ideal para preparar con anticipación y disfrutar frío cuando se desee.

