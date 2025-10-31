Tendencias

Receta de brownies sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Esta versión saludable de un clásico irresistible combina cacao intenso, endulzantes naturales y alternativas sin gluten para crear un postre húmedo y nutritivo, ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor ni practicidad en la cocina

La receta de brownies sin
La receta de brownies sin harina ni azúcar ofrece una alternativa saludable y rápida para quienes buscan postres bajos en carbohidratos (Freepik)

Los brownies sin harina ni azúcar se volvieron una opción irresistible para quienes buscan un postre saludable, sin perder la textura húmeda y el sabor intenso del chocolate. Es por eso que esta receta rápida se convierte en una estrella gastronómica, incluso en momentos inesperados como una visita improvisada o un antojo de medianoche.

La historia de los brownies es relativamente moderna, con sus raíces en la repostería estadounidense de finales del siglo XIX. Sin embargo, en las últimas décadas, la creatividad y la influencia de la cocina saludable adaptaron esta receta tradicional a versiones aptas para personas con dieta baja en carbohidratos, celíacos o diabéticos.

Las variantes más conocidas reemplazan la harina de trigo por alternativas como harina de almendras, coco rallado o, incluso, por porotos negros, y usan endulzantes naturales (stevia, eritritol, puré de bananas) en vez de azúcar refinada. Son perfectos como postre, para la merienda o incluso como snack energético saludable.

Estos brownies saludables mantienen la
Estos brownies saludables mantienen la textura húmeda y el sabor intenso a chocolate, ideales para celíacos y diabéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de brownies sin harina ni azúcar

Los brownies sin harina ni azúcar son una solución maravillosa para quienes buscan una opción dulce sin harinas refinadas ni azúcares agregados. Esta receta aprovecha ingredientes naturales como cacao puro, huevos, endulzantes alternativos y, opcionalmente, frutos secos o chips de chocolate sin azúcar.

El proceso es muy sencillo y rápido: se mezclan todos los ingredientes en un solo recipiente, se colocan en un molde y se hornean hasta que el resultado es un brownie tierno y delicioso.

Una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad: se pueden adaptar los ingredientes según tus necesidades y preferencias (agregando poroto negro cocido para mayor humedad, o puré de banana o plátano para endulzar más naturalmente). Además, es ideal para quienes tienen restricciones alimentarias, debido a que no contienen gluten ni azúcar refinada.

La preparación de brownies sin
La preparación de brownies sin harina ni azúcar requiere solo 35 minutos, incluyendo el horneado y la mezcla de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Este brownie saludable se prepara realmente rápido:

  • 10 minutos para preparar y mezclar los ingredientes.
  • 20 a 25 minutos de horneado. En total, la receta está lista en aproximadamente 35 minutos.

Ingredientes

  • 2 huevos grandes
  • 2 cucharadas soperas de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1/2 taza de endulzante granulado apto para horno (eritritol, stevia o sucralosa)
  • 1/3 taza de aceite de coco o manteca derretida
  • 1/2 taza de puré de bananas maduras o 1/2 taza de porotos negros cocidos y procesados (opcional, aporta humedad)
  • 1/2 taza de nueces o almendras picadas (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para un brownie más aireado)
La receta utiliza cacao puro,
La receta utiliza cacao puro, huevos y endulzantes naturales como stevia o eritritol, sin harinas refinadas ni azúcares agregados (Pexels)

Cómo hacer brownies sin harina ni azúcar, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C y enmantecar o forrar con papel manteca un molde pequeño (aproximadamente 20x20 cm).
  • En un bol grande, batir los huevos junto con el endulzante y la esencia de vainilla.
  • Agregar el aceite de coco o la manteca derretida y mezclar bien.
  • Incorporar el cacao en polvo y la pizca de sal, batiendo hasta que no queden grumos.
  • Sumar el puré de bananas (o los porotos negros procesados) y mezclar bien.
  • Añadir el polvo de hornear, si se quiere un brownie más esponjoso.
  • Se pueden incorporar nueces o almendras picadas, si se desea.
  • Volcar la mezcla en el molde y distribuir de manera uniforme.
  • Hornear por 20 a 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga apenas húmedo (¡no cocinarlo de más!).
  • Retirar del horno, dejar enfriar en el molde, desmoldar y cortar en cuadrados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 9 porciones medianas de brownie.

Cada porción de brownie sin
Cada porción de brownie sin harina ni azúcar aporta aproximadamente 110 calorías y solo 3 gramos de azúcar natural (Freepik)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (usando puré de bananas, sin nueces) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 4 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 3 g (provenientes solo de la banana)
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los brownies sin harina ni azúcar pueden conservarse en heladera hasta 5 días, bien cubiertos en un recipiente hermético. También se pueden freezar por hasta 2 meses.

