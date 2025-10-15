Tendencias

Cómo las celebridades reinterpretan el estilo del viejo Hollywood en la moda actual

Vestidos entallados, sombreros de ala ancha y joyas retro resurgen en las alfombras rojas y series gracias al impulso de figuras como Jennifer Lopez, Zendaya, Cate Blanchett y Blake Lively

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
Las celebridades reviven el glamour
Las celebridades reviven el glamour clásico de Hollywood con siluetas y accesorios inspirados en las divas del siglo XX (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El estilo del viejo Hollywood, reconocido por siluetas estructuradas y detalles vintage, se consolidó como tendencia dominante de la moda en los últimos años, al impulsar la sofisticación atemporal.

Vestidos entallados, polleras lápiz, camperas de cinturas ajustadas, guantes largos, sombreros de ala ancha y joyas retro reaparecieron tanto en grandes eventos como en las calles de las principales ciudades, reinterpretados por figuras del espectáculo que traen de vuelta los códigos icónicos del cine de mediados del siglo XX.

La influencia de este revival trasciende eventos puntuales o alfombras rojas, con una presencia transversal en rodajes, galas internacionales y apariciones públicas. El regreso del glamour responde a la recuperación de referencias visuales poderosas que marcaron la cultura pop durante décadas.

Actualmente, las celebridades combinan piezas vintage y contemporáneas para crear imágenes donde el pasado y el presente dialogan. A continuación, cuatro referentes que reinterpretaron este estilo:

1- Jennifer López

El “New Look” de Christian
El “New Look” de Christian Dior inspira los atuendos elegidos por las principales figuras del espectáculo (Geisler-Fotopress GmbH)

Jennifer Lopez vivió un momento emblemático en las calles de Nueva York al grabar la serie “The Last Mrs. Parrish”. Lució un traje rojo compuesto por chaqueta entallada y falda lápiz inspirado en el “New Look” de Christian Dior. El conjunto se completó con guantes negros de cuero, sombrero de ala ancha, bolso estructurado tipo cartera y zapatos de tacón en blanco y negro con patrón geométrico.

Un broche vintage adornó la solapa, mientras unas gafas oscuras aportaron misterio. Este vestuario adquiere especial relevancia dentro de la serie, basada en una novela de lujo e intriga.

El personaje de Lopez representó a una mujer millonaria y enigmática; la silueta de reloj de arena, los materiales clásicos y el esmero en los detalles reforzaron la identidad de poder y sofisticación, al traer la iconografía de Hollywood al presente.

La elección de accesorios resultó fundamental: piezas vintage, zapatos de confección artesanal y una paleta cromática sobria actualizaron la referencia sin sacrificar el sello clásico.

2- Zendaya

La influencia de la moda
La influencia de la moda de los años 40 y 50 se refleja en galas, rodajes y apariciones públicas (REUTERS/Andrew Kelly)

La presencia de Zendaya en el estreno de “Dune: Parte Dos” en Londres captó todas las miradas por su homenaje al glamour retro. Optó por un vestido largo satinado color perla, con escote estructurado y corte al bies, evocando modelos de los años 40.

Llevó ondas bien marcadas en el cabello y maquillaje con labios rojos y ojos delineados, recreando la estética dominante de la posguerra en la gran pantalla.Los zapatos de tacón de punta fina, pendientes plateados y un anillo ancho sumaron sofisticación.

Su apuesta funcionó como tributo a la elegancia depurada de Hollywood, fusionando líneas tradicionales con materiales de alta tecnología textil.

3- Cate Blanchett

Actrices y cantantes fusionan prendas
Actrices y cantantes fusionan prendas vintage y contemporáneas, reivindicando la elegancia sobria de otras épocas REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Durante el Festival de Cannes, Cate Blanchett reafirmó su afinidad por la estética de la era dorada de Hollywood al llevar un vestido negro de terciopelo, hombros definidos y detalles plateados en el escote.

El peinado, el maquillaje con ojos destacados y labios claros, más pendientes y accesorios plateados completaron la propuesta.

La actriz recurre habitualmente a marcas que apuestan por el trabajo artesanal y la sencillez sofisticada, actualizando patrones de los años 40 y 50. Blanchett suele buscar vestidos de líneas rectas y tejidos combinados con accesorios evocadores de joyas de colección.

4- Blake Lively

Las tendencias inspiradas en el
Las tendencias inspiradas en el cine clásico redefinen la sofisticación de la moda urbana y de alta costura (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

En la gala Met de este año, Blake Lively deslumbró con un vestido dorado de seda con bordados florales, falda evasé y corsé ajustado, obra de una reconocida casa de moda internacional.

La inspiración remite a los años 50 y al guardarropa de Grace Kelly, pero adaptada a sensibilidades contemporáneas. La elección de guantes largos, tocado de pedrería y pendientes chandelier enmarcó su rostro y acentuó el aire vintage.

Un recogido sencillo y maquillaje neutro reforzaron la cohesión con el estilo de gala. El conjunto demostró la voluntad de evocar el glamour del cine clásico, incorporando avances tecnológicos y materiales actuales de la alta costura.

Temas Relacionados

HollywoodModaCelebridadesEstilo de celebridadesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Científicos del Conicet, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y universidades públicas identificaron a la nueva especie que llamaron Huayracursor jaguensis. Combina características nunca vistas en ejemplares de hace más de 220 millones de años

Descubrieron en La Rioja uno

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

Un metaanálisis internacional publicado en BMJ Oncology reveló que puede incrementar hasta 34% el riesgo de mortalidad por cualquier causa y 11% en aquellos con enfermedades oncológicas, según datos recopilados en siete países

La soledad y el aislamiento

Los 4 hábitos de los mayores de 80 años que mantienen una excepcional memoria y buena salud

Un estudio de la Universidad de Northwestern, en EE.UU, llamó “superancianos” a las personas con capacidades cognitivas excepcionales para su edad. Cuáles son los detalles de esta condición, según dos expertos consultados por Infobae

Los 4 hábitos de los

Guía para la adopción responsable de gatos: todo lo que hay que saber

Expertos subrayan que esto implica más que buena voluntad, ya que es importante la preparación del hogar y protocolos avalados por asociaciones veterinarias internacionales

Guía para la adopción responsable

Receta de escalopes de carne, rápida y fácil

Con pocos pasos y cortes finos de carne, es posible lograr un plato clásico, versátil y sabroso, perfecto para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones y con resultados que sorprenden por su sabor y textura

Receta de escalopes de carne,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comenzó el Coloquio de IDEA

Comenzó el Coloquio de IDEA con un llamado a la competitividad y un reclamo: “Tenemos que saber en qué cancha estamos jugando”

Como en Terminator, científicos utilizan el metal líquido para fabricar prótesis óseas

Encontraron en Uruguay el auto con el que Pablo Laurta iba a escaparse con su hijo

El diario Financial Times aseguró que “no conviene a nadie que Argentina fracase”

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

INFOBAE AMÉRICA
Candidatos del balotaje en Bolivia

Candidatos del balotaje en Bolivia cierran la campaña cuando quedan cuatro días para las elecciones

El Consejo de Estado francés decidió mantener la inhabilitación política de la ultraderechista Marine Le Pen tras su condena por malversación

“Viví una pesadilla”: el activista cubano Luis Robles contó detalles de su vida en prisión bajo el régimen castrista

Una nueva oleada de ataques rusos dejó a Ucrania sin electricidad y agrava la escasez de suministros para el invierno

El Ejército de Estados Unidos pidió a Hamas que ponga fin a la violencia contra civiles en Gaza y se desarme “sin demora”

TELESHOW
Wanda Nara contó todos los

Wanda Nara contó todos los detalles del repentino viaje de Maxi López a Suiza: ¿vuelve a Masterchef Celebrity?

Mariano Martínez enfrentó las críticas por usar un monopatín: “¿Qué les molesta?"

Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños

Daniela Celis habló de la recuperación de Thiago Medina junto a ella y sus hijas en su casa

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas