Cinco recetas fáciles con huevo para sumar sabor y variedad al menú

En el Día Mundial del Huevo, opciones como la tortilla de espinaca y el quiche, entre otras, permiten explorar combinaciones y distintas texturas

Cecilia Castro

Cecilia Castro

El consumo regular de huevo
El consumo regular de huevo aporta proteínas de alta calidad a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Huevo, que se celebra este 10 de octubre, representa cada año una oportunidad para deleitarse con uno de los alimentos más consumidos a nivel global.

El huevo aporta proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales, y su consumo moderado no eleva el colesterol en sangre en la mayoría de las personas sanas, según Mayo Clinic.

Aquí, un repaso por recetas para aprovechar todo su potencial y sabor.

Tortilla de espinaca y queso

Las preparaciones saladas con huevo
Las preparaciones saladas con huevo pueden adaptarse a distintos horarios de comida (Captura de video)

Ingredientes:

  • 6 huevos
  • 1 taza de hojas de espinaca frescas (pueden usarse congeladas, bien escurridas)
  • 100 gramos de queso rallado (mozzarella, gouda o el de tu preferencia)
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Lavar y picar las hojas de espinaca.
  2. En un bol, batir los huevos junto con la sal y la pimienta.
  3. Agregar la espinaca y el queso rallado, mezclar bien.
  4. Calentar el aceite en una sartén antiadherente a fuego medio.
  5. Verter la mezcla y repartir de manera uniforme.
  6. Cocinar hasta que el borde se vea firme, luego dar la vuelta con ayuda de un plato y dejar unos minutos más hasta que cuaje completamente.
  7. Servir en porciones.

Huevos a la flamenca

Incorporar huevo en recetas variadas
Incorporar huevo en recetas variadas favorece la adquisición de hierro, vitaminas y minerales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 2 tazas de salsa de tomate casera o comercial
  • 1 taza de guisantes cocidos
  • 1 pimiento rojo y 1 verde, cortados en tiras
  • 100 gramos de jamón en cubos
  • 50 gramos de chorizo en rodajas (opcional)
  • 4 huevos
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Precalentar el horno a 180 ℃.
  2. Engrasar ligeramente cazuelas individuales.
  3. Poner una base de salsa de tomate en cada cazuela.
  4. Añadir guisantes, tiras de pimiento, jamón y chorizo.
  5. Romper un huevo en cada recipiente sobre los ingredientes.
  6. Añadir una pizca de sal y pimienta.
  7. Hornear hasta que la clara quede firme y la yema todavía líquida, durante 10 a 15 minutos aproximadamente.
  8. Servir caliente.

Ensalada de huevo con mayonesa al cebollín

Cocinar con huevo permite acceder
Cocinar con huevo permite acceder a un alimento accesible y fácil de combinar

Ingredientes:

  • 4 huevos
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • 2 ramitas de cebollín (o cebolla de verdeo)
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Hervir los huevos durante 12 minutos, enfriar y pelar.
  2. Cortar los huevos en cubos pequeños.
  3. Picar el cebollín finamente.
  4. Mezclar los huevos con la mayonesa, la mostaza y el cebollín.
  5. Añadir sal y pimienta al gusto.
  6. Enfriar antes de servir sobre tostadas o en sándwiches.

Quiche de verduras

Las recomendaciones de organismos internacionales
Las recomendaciones de organismos internacionales incluyen el huevo por su valor nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 disco de masa quebrada (puede ser casera o comprada)
  • 4 huevos
  • 200 ml de crema de leche (nata)
  • 1 pimiento rojo pequeño
  • 1 calabacín pequeño
  • 1 cebolla pequeña
  • 100 gramos de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación:

  1. Precalentar el horno a 180 ℃.
  2. Estirar la masa quebrada en un molde y pinchar el fondo con un tenedor.
  3. Hornear la masa durante 10 minutos (sin relleno).
  4. Cortar en cubos pequeños el pimiento, calabacín y cebolla, y saltear en aceite hasta que estén tiernos.
  5. Batir los huevos con la crema, sal, pimienta y nuez moscada.
  6. Añadir los vegetales salteados y el queso.
  7. Verter la mezcla sobre la masa precocida.
  8. Hornear durante 30-35 minutos hasta que la superficie quede dorada.
  9. Dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Revuelto de setas y jamón

El huevo sigue vigente en
El huevo sigue vigente en la gastronomía global como ingrediente versátil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 4 huevos
  • 200 gramos de setas o champiñones variados
  • 100 gramos de jamón serrano en tiras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Limpiar las setas y cortarlas en trozos medianos.
  2. Calentar una sartén con aceite y saltear el jamón durante un minuto.
  3. Añadir las setas y cocinar hasta que cambien de color y suelten el agua.
  4. Batir los huevos con sal y pimienta.
  5. Verter los huevos batidos sobre las setas y el jamón.
  6. Revolver suavemente hasta que la mezcla quede cremosa y ligeramente cuajada.
  7. Servir enseguida.

