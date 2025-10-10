Cinco recetas fáciles con huevo para sumar sabor y variedad al menú

El Día Mundial del Huevo, que se celebra este 10 de octubre, representa cada año una oportunidad para deleitarse con uno de los alimentos más consumidos a nivel global.
El huevo aporta proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales, y su consumo moderado no eleva el colesterol en sangre en la mayoría de las personas sanas, según Mayo Clinic.
Aquí, un repaso por recetas para aprovechar todo su potencial y sabor.
Tortilla de espinaca y queso
Ingredientes:
- 6 huevos
- 1 taza de hojas de espinaca frescas (pueden usarse congeladas, bien escurridas)
- 100 gramos de queso rallado (mozzarella, gouda o el de tu preferencia)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Lavar y picar las hojas de espinaca.
- En un bol, batir los huevos junto con la sal y la pimienta.
- Agregar la espinaca y el queso rallado, mezclar bien.
- Calentar el aceite en una sartén antiadherente a fuego medio.
- Verter la mezcla y repartir de manera uniforme.
- Cocinar hasta que el borde se vea firme, luego dar la vuelta con ayuda de un plato y dejar unos minutos más hasta que cuaje completamente.
- Servir en porciones.
Huevos a la flamenca
Ingredientes:
- 2 tazas de salsa de tomate casera o comercial
- 1 taza de guisantes cocidos
- 1 pimiento rojo y 1 verde, cortados en tiras
- 100 gramos de jamón en cubos
- 50 gramos de chorizo en rodajas (opcional)
- 4 huevos
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Precalentar el horno a 180 ℃.
- Engrasar ligeramente cazuelas individuales.
- Poner una base de salsa de tomate en cada cazuela.
- Añadir guisantes, tiras de pimiento, jamón y chorizo.
- Romper un huevo en cada recipiente sobre los ingredientes.
- Añadir una pizca de sal y pimienta.
- Hornear hasta que la clara quede firme y la yema todavía líquida, durante 10 a 15 minutos aproximadamente.
- Servir caliente.
Ensalada de huevo con mayonesa al cebollín
Ingredientes:
- 4 huevos
- 2 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
- 2 ramitas de cebollín (o cebolla de verdeo)
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Hervir los huevos durante 12 minutos, enfriar y pelar.
- Cortar los huevos en cubos pequeños.
- Picar el cebollín finamente.
- Mezclar los huevos con la mayonesa, la mostaza y el cebollín.
- Añadir sal y pimienta al gusto.
- Enfriar antes de servir sobre tostadas o en sándwiches.
Quiche de verduras
Ingredientes:
- 1 disco de masa quebrada (puede ser casera o comprada)
- 4 huevos
- 200 ml de crema de leche (nata)
- 1 pimiento rojo pequeño
- 1 calabacín pequeño
- 1 cebolla pequeña
- 100 gramos de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
- 1 cucharada de aceite de oliva
Preparación:
- Precalentar el horno a 180 ℃.
- Estirar la masa quebrada en un molde y pinchar el fondo con un tenedor.
- Hornear la masa durante 10 minutos (sin relleno).
- Cortar en cubos pequeños el pimiento, calabacín y cebolla, y saltear en aceite hasta que estén tiernos.
- Batir los huevos con la crema, sal, pimienta y nuez moscada.
- Añadir los vegetales salteados y el queso.
- Verter la mezcla sobre la masa precocida.
- Hornear durante 30-35 minutos hasta que la superficie quede dorada.
- Dejar enfriar unos minutos antes de servir.
Revuelto de setas y jamón
Ingredientes:
- 4 huevos
- 200 gramos de setas o champiñones variados
- 100 gramos de jamón serrano en tiras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Limpiar las setas y cortarlas en trozos medianos.
- Calentar una sartén con aceite y saltear el jamón durante un minuto.
- Añadir las setas y cocinar hasta que cambien de color y suelten el agua.
- Batir los huevos con sal y pimienta.
- Verter los huevos batidos sobre las setas y el jamón.
- Revolver suavemente hasta que la mezcla quede cremosa y ligeramente cuajada.
- Servir enseguida.