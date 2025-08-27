Tendencias

Los secretos detrás de los 10 matrimonios famosos más duraderos

Varias parejas icónicas de la industria han construido relaciones sólidas que resisten el paso del tiempo. Así es como la confianza, la comunicación y reglas propias han mantenido unidas a estas celebridades durante décadas

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Las relaciones amorosas de las celebridades suelen estar bajo la mirada constante de los medios y el público. Algunas parejas han conseguido mantener un matrimonio sólido y duradero, convirtiéndose en referentes dentro y fuera de su entorno profesional.

Sus historias ofrecen pistas sobre cuáles son los pilares que sostienen sus uniones.

Javier Bardem y Penélope Cruz

Javier Bardem y Penélope Cruz
Javier Bardem y Penélope Cruz REUTERS/Vincent West

Javier Bardem y Penélope Cruz son dos de los actores españoles más reconocidos internacionalmente. Se conocieron en 1992 durante la filmación de la película ‘Jamón, jamón’, aunque su relación amorosa comenzó en 2007.

Llevan juntos 18 años y casados desde 2010, es decir, 15 años como matrimonio formal. Son padres de dos hijos, Leo y Luna. Para Bardem, la base que sostiene la pareja es haberse conocido antes del éxito. Valora haber compartido una etapa fuera de la presión mediática y considera esencial la confianza nacida al “verse de verdad”, lo que ha permitido construir una relación auténtica y resistente a la fama, según le relató a Gentleman´s Journal. También continuó: “Esa es una base importante, confiar en alguien porque lo conoces de verdad y te conoce de verdad. Tú me ves, yo te veo”.

David y Victoria Beckham

David Beckham y Victoria Beckham
David Beckham y Victoria Beckham Finnbarr Webster/Pool via REUTERS

David Beckham, —exfutbolista del Manchester United, Real Madrid, entre otros clubes del máximo nivel, además de la selección inglesa—, y Victoria Beckham, quien fue “Posh Spice” en las Spice Girls y hoy es diseñadora, forman uno de los matrimonios más mediáticos. Se conocieron en 1997, llevan 27 años juntos y celebraron 26 años de casados desde su boda en 1999. Tienen cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

El secreto de su longevidad está en poner a la familia en primer lugar. Victoria afirmó al programa Today que “los niños son nuestra prioridad”, sumado al apoyo mutuo, a la regla de igualdad en las tareas del hogar y a compartir valores, lo que les ha permitido superar la presión pública.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

Matthew Broderick y Sarah Jessica
Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker (Grosby)

Sarah Jessica Parker, famosa por ‘Sex and the City’, y Matthew Broderick, conocido por el cine y el teatro en Broadway, se conocieron en 1991 y se casaron en 1997, por lo que ya llevan 33 años juntos y 28 años de matrimonio.

Son padres de tres hijos: James Wilkie y las mellizas Tabitha y Marion. La amistad y la comunicación son los pilares de su relación. Parker suele destacar que no prestan atención a lo superfluo y evitan dormir separados. Ambos insisten en mantener la vida familiar lejos de los focos y en cultivar la amistad por encima de todo. Parker explicó al podcast The Howard Stern Show: “Nos gusta vivir en una ciudad en la que salimos de casa, caminamos por la calle y formamos parte de una comunidad en la que conocemos a todo el mundo”.

Tom Hanks y Rita Wilson

En la imagen, el actor
En la imagen, el actor Tom Hanks junto a su esposa, Rita Wilson. EFE/Emilio Flores/Archivo

Tom Hanks y Rita Wilson, ambos actores y productores, comenzaron su relación en 1986. Se casaron en 1988, por lo que llevan 39 años juntos y 37 años casados.

Sus hijos son Chester y Truman. Para Hanks, la clave está en “no renunciar”: perseveran en el compromiso diario, enfrentando juntos los desafíos y manteniendo la confianza como valor fundamental.

George y Amal Clooney

George Clooney y su esposa
George Clooney y su esposa Amal Clooney EFE/EPA/SARAH YENESEL

George Clooney, actor y director, y Amal Clooney, abogada especializada en derechos humanos, iniciaron su relación en 2013 y se casaron en 2014, por lo que llevan 12 años juntos y 11 años de casados.

Son padres de los gemelos Ella y Alexander. Ambos coinciden en que el amor es el eje de la relación. Clooney consideró al programa CBS Mornings que “todo empieza con el amor”, mientras que Amal subraya la apertura y una comunicación honesta, evitando el cinismo y compartiendo todo desde el inicio.

Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake Lively y Ryan Reynolds
Blake Lively y Ryan Reynolds (REUTERS/Andrew Kelly)

Blake Lively (‘Gossip Girl’) y Ryan Reynolds (‘Deadpool’), actores estadounidenses, se conocieron en 2010 y comenzaron su relación al año siguiente.

Llevan 14 años juntos y 13 años casados, con cuatro hijos: James, Inez, Betty y Olin. Su regla esencial es no trabajar al mismo tiempo para priorizar la vida familiar. Para Lively, el equilibrio y el esfuerzo consciente son fundamentales para la armonía del hogar, según explico al programa Further Ado.

Robert Downey Jr. y Susan Downey

Robert Downey Jr. y su
Robert Downey Jr. y su esposa Susan REUTERS/Isabel Infantes

Robert Downey Jr., célebre por ‘Iron Man’, y Susan Downey, productora de cine, se conocieron en 2003. Se casaron en 2005, sumando 21 años en pareja y 20 de matrimonio.

Tienen dos hijos, Exton Elias y Avri Roel, y Downey Jr. es también padre de Indio, de un vínculo anterior. Su norma es no pasar más de dos semanas sin verse ni reunir a la familia. Este compromiso les permite mantener el contacto y la cohesión familiar a pesar de sus agendas.

Matthew McConaughey y Camila Alves

Matthew McConaughey y Camila Alves
Matthew McConaughey y Camila Alves (Grosby)

Matthew McConaughey, actor ganador del Oscar, y Camila Alves, modelo brasileña, se conocieron en 2006 y contrajeron matrimonio en 2012. Llevan 18 años juntos y 13 años casados, con tres hijos: Levi, Vida y Livingston.

El actor destaca la importancia de animar al otro a ser uno mismo y de no evitar los problemas, apostando siempre por la sinceridad y el crecimiento conjunto ante las dificultades.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones
Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones REUTERS/Monica Almeida

El actor y productor Michael Douglas y la actriz Catherine Zeta-Jones se conocieron en 1998 y se casaron en 2000. Llevan juntos 27 años y suman 24 años de matrimonio.

Son padres de Dylan Michael y Carys, y Douglas es también padre de Cameron, de un primer matrimonio. Ambos mencionan el sentido del humor y el respeto por el espacio del otro como elementos clave. Disfrutan de la compañía mutua y asumen los altibajos como parte del camino.

Elton John y David Furnish

Elton John y David Furnish
Elton John y David Furnish EFE/ Will Oliver

Elton John, músico británico, y David Furnish, director y productor, forman pareja desde 1993. Formalizaron su relación en 2005 con una unión civil y una boda en 2014, sumando 31 años juntos y 20 de matrimonio formal.

Son padres de Zachary y Elijah, nacidos por gestación subrogada. El compromiso con la comunicación honesta y la regla de no irse a la cama después de una discusión han sido fundamentales para preservar la armonía y el respeto.

Estas historias muestran que la longevidad matrimonial entre celebridades responde a una combinación de confianza, comunicación, apoyo mutuo, esfuerzo en el día a día y un claro sistema de reglas compartidas, lejos del ideal romántico y más cerca del realismo del trabajo constante en pareja.

