Vitel toné para Nochebuena y Navidad: la receta fácil y tradicional

Pese a que la elaboración del vitel toné tiene sus pasos, es una receta que todo el mundo puede lograr (Pexels)

El vitel toné es un emblemático plato de las Fiestas que nació en Italia y llegó a la Argentina y otros países sudamericanos, como Uruguay, de la mano de los inmigrantes piamonteses.

Se lo conoce como vitel tonnà en piamontés o vitello tonnato en italiano, que significa carne de ternera con atún.

Cuenta la leyenda que la receta se originó allí por la cercanía a los mares y al puerto de Génova, que les permitió a los piamonteses tener acceso a las dos materias primas que componen el plato: la carne y el atún.

Fueron los inmigrantes quienes luego instalaron este plato porque al ser frío resulta ideal para servirlo en las calurosas fiestas de fin de año en estas latitudes.

Los ingredientes del vitel toné

El vitel toné es de origen italiano y llegó a la Argentina de la mano de los inmigrantes piamonteses (Pexels)

En la previa de la Navidad, el chef Leonardo Fumarola, del restaurante italiano L’Adesso, compartió con Infobae su clásica receta de este plato siempre vigente.

Para la receta para cuatro personas, se necesita:

Peceto de ternera, 1 kilo

Atún en aceite de oliva extra virgen, 300 gramos

Anchoas, 6 unidades

Alcaparras, 50 gramos

Vino blanco, 1 litro

Vinagre de vino, 15 mililitros

Laurel, 1 hoja

Salvia, 3 hojas

Apio, 1 penca

Cebolla, 1 unidad

Zanahoria, 2 unidades

Sal y pimienta, c/n

Aceite de oliva, 50 mililitros

Caldo de carne, 2 litros

El vitel toné es un clásico de la mesa navideña (Freepik)

Para la mayonesa:

Huevos, 3 unidades

Aceite de oliva extra virgen, 400 mililitros

Jugo de limón, 10 gramos

Sal, 5 gramos

Cómo hacer vitel toné, paso a paso

El atún en aceite es uno de los ingredientes clave del vitel toné (Getty)

Marinar el peceto en el vino blanco, junto con el laurel, la salvia y las verduras -previamente picadas- por un mínimo de 12 horas. Pasado ese tiempo, sacar de la marinada, sellar con aceite de oliva en una sartén y sazonar con sal y pimienta. Luego, cocinar en el caldo de carne hirviendo por 30 o 40 minutos, según el tamaño de la pieza (hasta que esté tierna pero sin dejar que se pase de cocción). Posteriormente, dejar enfriar en el caldo para que la carne no se seque.

Cómo preparar la salsa del vitel toné

Para preparar la mayonesa, colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora o minipimer y procesar hasta conseguir una mezcla homogénea.

Luego, para la salsa, colocar el atún, la mayonesa, las alcaparras y el vinagre de vino en el vaso de la licuadora y batir hasta obtener una mezcla fluida y lisa. Si es necesario, agregar un poquito de caldo frío.

Retirar la carne del caldo, cortar en láminas finitas y acomodarlas en una fuente. Verter la salsa por encima y decorar con alcaparras.

Cuánto tiempo se puede guardar el vitel toné en la heladera

Las comidas que no se consuman en el momento deberán ser debidamente conservadas para evitar intoxicaciones (Getty)

Según recomendó Mónica Herrero, miembro del Consejo General de colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y vicepresidenta del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón, España, “no más de dos horas desde que se han realizado las comidas conviene meterlas en la heladera en envases herméticos. Si son al vacío mucho mejor porque nos aguantarán el doble de días que si tienen aire”.

Para ella, “es mejor hacerlo en recipientes pequeños y no grandes, y además manipularlos con las manos lavadas”. “En general, las comidas ya precocidas o cocidas pueden aguantar de dos a cuatro días en heladera y si es al vacío aguantan el doble. Sin embargo, si congelamos las sobras pueden durarnos hasta tres meses, pero es importante siempre ponerles la fecha de envase porque si no no sabremos de cuando es la sobra”, remarcó la especialista.