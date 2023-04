Luces de giro: casi el 90% de los conductores argentinos dice que las usa, pero cree que los demás no lo hacen

Solo para el 12,1% de los entrevistados las otras personas en el país utilizan esas señales siempre (Freepik)

Parte de la correcta conducción de un automóvil es alertar a los otros automovilistas, a los peatones y a ciclistas y motociclistas sobre las maniobras que vamos a hacer. Esta es una premisa básica para evitar siniestros viales. Maniobras comunes como doblar en una esquina, estacionar, ingresar a un garaje son las que debemos señalizar con antelación.

Te puede interesar: De Morena, los gobernadores con la mejor y la peor aprobación, según encuesta

De más está decir que no todas las personas realizan las señales correspondientes por eso vale preguntarse qué puede pasar no comunicamos nuestras maniobras. ¿Los argentinos se reconocen como responsables a la hora de “avisar” las maniobras de conducción? ¿Qué opinan del resto de los conductores?

Para indagar sobre la temática, el Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a empresas productoras de software vial, realizó un sondeo telefónico en más de 1.000 hogares de CABA y el Gran Buenos Aires, preguntando acerca de la actitud propia y la de los otros conductores.

Te puede interesar: Siete municipios del Estado de México entre los más inseguros de México

“Con relación al uso de las luces de giro, ¿con qué frecuencia las utiliza para señalizar un giro?”. Ante esta pregunta —la primera del cuestionario—, 9 de cada 10 consultados (89,3%) dijo usarlas siempre; el 5,5% casi siempre; el 2%, reconoció no utilizarlas nunca y el 0,5%, que solo a veces. El resto de los consultados, no respondió.

¿Los argentinos se reconocen como responsables a la hora de “avisar” las maniobras de conducción? ¿Qué opinan del resto de los conductores?

Si se analizan las edades de los encuestados se ven diferencias, mientras en la opción que sostenía usar siempre las luces se ubicó el 80,2% de los menores de 29 años, el porcentaje ascendió al 94% en los adultos de 30 a 49 años.

Te puede interesar: Dolarizar, qué hacer con Aerolíneas y los planes sociales: las 10 propuestas que dividen a los argentinos

Los autores del sondeo buscaron conocer la opinión de los consultados sobre los demás conductores con respecto al uso de luces. Así, se preguntó: “Según su opinión, ¿con qué frecuencia cree que los conductores de vehículos en Argentina utilizan las luces de giro?”. Allí, solo para el 12,1% de los entrevistados las otras personas en el país utilizan esas señales siempre; el 80,6% dijo que los demás lo hace solo a veces y el 6,7% que no lo hacen nunca.

“La encuesta realizada por el Observatorio Vial demostró que, si bien una amplia mayoría dijo utilizar siempre las luces de giro, cabe preguntarse por la posible existencia de un alto grado de respuestas tergiversadas por parte de conductores que no reconocen el no uso de las luces. Esto se verifica al ser consultados sobre cómo son utilizadas por los demás. Los datos sostienen que los conductores ven la irresponsabilidad en los demás, pero afirman actuar correctamente en su propio caso”, sostuvo el vocero del Observatorio Vial de CECAITRA, Facundo Jaime.

Por último, el Observatorio Vial también consultó por la conducción con lluvia, y se preguntó: “¿Considera correcto encender las balizas de emergencia para conducir cuando llueve?”. Y el 69,6% no lo consideró correcto; el 24,7% dijo que sí y el 3,3% no lo sabía. El resto no eligió ninguna opción.

La luz de giro se debe utilizar para maniobras tan frecuentes como el estacionamiento (Freepik)

Aquí es necesario aclarar que el artículo 47 de la Ley Nacional de Tránsito establece que “las luces intermitentes de emergencias: deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas”. Por lo tanto, es incorrecto encenderlas cuando el vehículo está en movimiento en días de lluvia.

“Se observa mucha confusión respecto del uso de dichas luces. Tal como lo plantea la ley, la lluvia no es un caso en el que deban usarse las balizas. Lo que sí se recomienda, es conducir con atención extrema, teniendo en cuenta que, cuando el pavimento está húmedo, se requieren más metros para frenar el vehículo”, finalizó Jaime.

Seguir leyendo