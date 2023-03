Regresó Tan Biónica, Drake fan de la Scaloneta y los Z coparon el festival: algunos hitos de Lollapalooza 2023

Nuevamente, este evento reunió a personas de todas las edades y brindó un espectáculo que quedará marcado en la retina de todos los asistentes

Pasó el Lollapalooza, pasaron las más de 100 bandas y las 300 mil personas que llenaron el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires. ¿Y qué dejó? De todo. Pasemos a contar.

Durante los tres días de su octava edición en el país, el megafestival recopiló varios momentos que quedarán en la historia y dejó en claro la importancia que le dan los artistas al público argentino. Además de que ahora son los más jóvenes, los centennials (o la también conocida como generación Z), quienes copan este evento y hasta marcan el ritmo de la moda.

Pese a los resabios de la ola de calor que golpeó a gran parte del país durante los primeros días de marzo, el público se acercó a disfrutar de los shows que se extendieron desde el viernes a las 11.30 hasta la 1 de la mañana del lunes. Como suele ser el caso, Lollapalooza cumplió las expectativas con tres días espectaculares donde no faltó nada: diversidad en la grilla, excelente acceso, actividades para todo tipo de público, incluyendo el infantil, gastronomía de primera, moda, cambios en los asistentes y un clima festivo sin comparación.

Cinco hitos de Lollapalooza Argentina 2023

1. El inesperado anuncio de Chano

Chano reunió por un instante a Tan Biónica (Gustavo Gavotti)

Su presencia era duda en todos, menos en él. Santiago “Chano” Moreno Charpentier siempre tuvo en claro que iba a estar el pasado viernes por la noche en el escenario Flow de Lollapalooza 2023. Lo que pocos sabían, él mismo y unos pocos más, era que iba a reunir a la banda de su vida. El rumor había corrido desde temprano en el Hipódromo de San Isidro, pero nadie quiso ilusionarse demasiado, una práctica habitual de los megafestivales. Pero sin prometer, Chano cumplió y regaló un inolvidable show de Tan Biónica, mezclado con las mejores canciones de su repertorio solista.

El cantante subió a las 20 horas y empezó a preparar el terreno con “Oración al sol”, y puso a todo el hipódromo a bailar. Después de un bloque electrofolk “Carnavalintro” y “Naistumichu”, bajaron las luces y los decibeles, pero no las emociones. Fue el momento de intimidad con “Claramente”, con guitarra criolla al hombro, celulares en mano y coro interminable de sus fans. Y para terminar, una vez más la explosión. “En 5 minutos vuelve Tan Biónica, y el grupo les va a regalar una última noche mágica en un estadio de la ciudad de Buenos Aires”.

2- Los looks de Lollapalooza: desde colores vibrantes hasta metalizados

Metalizados, ropa de colores vibrantes y estilos innovadores: las claves de los looks de los más jóvenes

La octava edición del megafestival volvió a posicionarse como un faro de looks y estilos. Con el calor como principal condicionante, los atuendos que eligieron los más de 300 mil jóvenes se caracterizaron por ser ligeros y coloridos. Es que el concepto de optimismo visual que atraviesa a esta época de pospandemia y confinamiento mutó en estéticas vibrantes que combinaron el glam rock, imprescindible en estos cónclaves, con figuras vivas, texturas metalizadas y decoraciones sobre distintas prendas.

La paleta cromática se basó en el rosa, el flúor, el amarillo y el verde claro, además de prendas metalizadas. Incluso, a las transparencias que ya son un clásico de esta temporada, se sumó otro detalle: la lencería al descubierto. En múltiples looks, los centennials (que fueron amplia mayoría) los lucieron como una moda instalada que, además, tuvo a la ropa engomada (principalmente en polleras y minifaldas) y los tops como “acompañantes” ideales. Los siempre infaltables jeans recortados a mano volvieron a convertirse en el clásico que nunca pasa de moda.

Aunque no se contaron entre los más elegidos, el look total black volvió a posicionarse como un must, al tiempo que el streetwear, una clásica unión de los estilos urbanos y callejeros de Estados Unidos, comenzó a ganar terreno. Por último, en lo que se refiere a accesorios, las riñoneras y los bolsos pequeños fueron los que coparon las escena, mientras que los pilusos, gorras, cadenitas, gafas de sol y guantes recortados fueron algunos de los más elegidos.

3. El homenaje a Blink-182 y a la Scaloneta

Drake fue uno de los shows más esperados de la noche del viernes en Lollapalooza Argentina (Gustavo Gavotti)

“Es mi primera vez acá y tengo ganas de cantar esta canción: ‘Muchaaaaaachoooooos’”, empezó a agitar Drake en el primer día de festival y le alcanzaron unos segundos para convertir al público de Lollapalooza Argentina en la hinchada de la Scaloneta, poniendo finalmente a tope el ánimo multitudinario en la noche de su debut bonaerense. El rap meloso y de baja intensidad del canadiense era lo más esperado del viernes. Y apareció a contraluz, entre fuegos y humos como único efecto especial por sobre las pantallas leds iluminadas de blanco, negro o rojo. Más que minimalista, una vuelta a los básicos.

La cancelación de Blink-182 a último momento por la fractura de un dedo de su baterista, Travis Baker, provocó la decepción de sus fanáticos. En su lugar sumaron a los Twenty One Pilots, que durante su show el sábado le hicieron un guiño a Blink-182 e hicieron su versión de “All The Small Things”. El cantante Tylor Joseph y el baterista Josh Dun volvieron a hacer de las suyas y manejaron al público a la perfección, generando quiebres impactantes durante la hora y media de recital.

4. Los centennials tomaron por asalto Lollapalooza Argentina 2023

Un grupo de chicas en la segunda jornada del megafestival más importante de la Argentina (Fuente)

Este megafestival, que fue concebido por el cantante de Jane’s Addiction en 1991 bajo los estandartes del rock alternativo, indie y punk rock, hoy ya mutó por la propia inercia hormonal de la cultura joven. Es que Lollapalooza 2023, en la actualidad, sumó nuevas bocanadas musicales y artísticas.

Con miles de centennials que se congregaron desde el viernes en el Hipódromo de San Isidro, la fuerza de los looks disruptivos y la impronta coparon el evento. “Estos chicos que vemos hoy tienen entre 13 y 28 años y constituyen un mercado de enorme importancia desde el punto de vista musical, quizás el mercado más importante del mundo en cuanto a qué escuchan y dónde escuchan”, analizó a infobae el sociólogo y psicólogo, Martín Wainstein, Profesor Consultor e Investigador de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires

“Los centennials son verdaderamente nativos digitales. Ellos viven sumergidos, se informan, estudian, trabajan, todo a través de la tecnología. Y por supuesto también escuchan música con la tecnología”, afirmó el experto. Mientras que al evaluar cómo cambió la música y su relación con la actualidad, Wainstein destacó: “El trap, que es la música predominante, es bastante transgresora en términos de lenguaje, valores y de lo que promueve. Y de alguna manera pone sobre aviso a los padres sobre una especie de concepción del mundo o ideología dominante en los centennials, que está muy relacionada con el individualismo. Cierta queja antisistema y anti-trabajo, en el sentido no de no de pensar que el trabajo como algo que no sirve, si no de pensar que hay que trabajar en lo que a uno le gusta”.

5. La sorpresa de Usted Señalemelo y la reencarnación de Catupecu Machu

Usted Señalemelo anunció su regreso meses atrás y este sábado hizo su presentación en el Lollapalooza. La banda nacida en Mendoza deleitó a sus fans que se agolparon, con una gran convocatoria, en el escenario Flow (Franco Fafasuli)

El grupo mendocino Usted Señalemelo pisó fuerte en el escenario Flow, con todavía el calor de la tarde del sábado bañando el hipódromo. El frontman Juan Saieg caminó las tablas hacia los cuatro costados y recorrió la pasarela, descansando en la sólida batería de Lucca Beguerie Petrich y la guitarra rabiosa de Cocó Orozco. Con temas como “Puedo morir, puedo caer”, demostraron toda su estirpe de rock garagero, espíritu (post) adolescente y la dosis justa de trance. El cierre, paradójico y enigmático, fue con “Big Bang” y casi a capela, “Agua marfil”, en retirada hacia el campo y recibiendo el cariño de los fans.

Como pocas bandas de la vasta escena del rock argentino, Catupecu Machu pareció haber nacido para tocar en Lollapalooza. Quizás sea el halo alternativo que los acompaña desde sus inicios, hace casi 30 años; o bien la épica cancionera y de estadios que supieron construir; acaso la presencia arrolladora de un frontman como Fernando Ruiz Díaz. O la suma potenciada de cada una de las partes. Lo cierto es que el destino hizo sus rodeos y recién en esta edición los caminos se cruzaron para concretar uno de los grandes momentos de la jornada del sábado.

El show de Catupecu fue un repaso por sus grandes éxitos y un homenaje permanente a Gabriel Ruiz Díaz, quien fundó el grupo con su hermano Fernando. El bajista falleció en enero de 2021 luego de estar 15 años internado tras sufrir un accidente automovilístico. Su estrella guio los pasos de su hermano, quien mantuvo su recuerdo en cada escenario y lo destacó como el “motor” de este Catupecu modelo 2023.

