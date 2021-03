Un edificio de Villa Ortúzar fue seleccionado por un prestigioso premio internacional

“Proyectamos Blatthaus con la intención de proponer un nuevo paradigma, pensando en una arquitectura que todavía no se ve tanto en Buenos Aires"

Blatthaus, el edificio en Urdininea 1660, en el barrio de Villa Ortúzar, obra de los Hermanos Goldenberg, fue seleccionado por ArchDaily en la 13º versión de los Premios Obra del Año 2021. La plataforma de arquitectura más visitada del mundo reconoce las mejores obras de arquitectura de habla hispana y los autores de los proyectos ganadoras serán invitados, a fin de año, a una ceremonia de premiación en Santiago de Chile.

La obra se trata de una ex fábrica de ropa convertida en viviendas. El arquitecto Javier Goldenberg explicó a Infobae el espíritu del proyecto. “Proyectamos Blatthaus con la intención de proponer un nuevo paradigma, pensando en una arquitectura que todavía no se ve tanto en Buenos Aires. La obra era ideal por ser una remodelación en una ex fábrica de ropa, donde las condiciones espaciales de base ya salían del típico departamento de propiedad horizontal. Los materiales elegidos hablan de tecnologías más contemporáneas como las chapas de PVC cristal para los cerramientos combinados con estructuras de hierro y carpinterías de aluminio. Así, se aprovecha aun más la espacialidad, junto una iluminación mucho más importante”.

Para la remodelación del edificio se tuvo en cuenta la ley de Buenos Aires que protege las fábricas construidas antes de los años 70 y que se encuentran desactivadas. Según la norma, se permite construir en el espacio interior, sin alterar el volumen exterior, con el objetivo de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de una metrópolis que acostumbraba a convivir con grandes instalaciones. Goldenberg describió la edificación inicial: “La fábrica era la unión de dos edificios, básicamente, un gran galpón con un entrepiso de hormigón armado a 4 metros de altura. Y sobre este, un tinglado a dos aguas con estructura de perfilería y cubierta de chapa ondulada llegando a una altura máxima de aproximadamente 12 metros. Luego, había una construcción lateral más pequeña de planta baja y un piso alto en hormigón armado”.

Para la resolución del proyecto que se convertiría en viviendas se realizó un relevamiento y cateo estructural para determinar cómo modificar y re funcionalizar el interior del edificio sin alterar la volumetría. “Sabíamos que para conseguirlo debíamos modificar la ubicación de algunas columnas y construir un entrepiso completo sobre el primer piso. Optamos por una combinación de acero y hormigón para la reubicación de columnas y principales refuerzos, y una estructura de perfilería de acero W y placas cementicias para el entrepiso”.

Preservar la identidad fabril fue determinante tanto para concebir las viviendas como lofts, como para la elección y empleo de los materiales elegidos. “La chapa zincada ondulada de la cubierta del tinglado nos inspiró a revestir el frente del edificio en chapa ondulada pre pintada blanca, al igual que en los patios interiores donde elegimos combinarla con chapa zincada natural para amplificar el uso pasivo de la energía solar. Dadas las grandes alturas de los entrepisos, elegimos por carpinterías que combinen partes fijas de policarbonato cristal y móviles de aluminio natural, montadas en marcos de tubos de acero de sección cuadrada. Las cañerías de electricidad a la vista de PVC y en el entrepiso sobre el cielorraso dan la impresión de ingresar a un pasillo técnico”.

Para la división de las unidades funcionales se emplearon ladrillos cerámicos con la junta tomada, a la vista pintados gris perla, similar al color del pavimento de micropiso de cemento. Y para los balcones y áreas comunes se usaron baldosas de hormigón premoldeadas. Para rememorar la fabricación casi artesanal de otras épocas se usaron algunos detalles como el empleo de chapas onduladas oxidadas retiradas de los tinglados existentes y que hacen las veces de boiserie en los pasillos. Estas se combinaron con los ladrillos de mano a la vista, las puertas negras de acceso a los lofts y la iluminación led semioculta o cenital indirecta. En contraste, se usaron mallas zincadas electrosoldadas. para el frente, las puertas de los lofts de planta baja, las escaleras, escalones y barandas hacia entrepisos de los lofts en doble altura.

La obra argentina está nominada a nivel mundial por el equipo curatorial de la plataforma y ahora, hasta fin de mes, es el turno de los suscriptores de votar su predilecta. “Cuando nos avisaron que el edificio iba a estar publicado en Archdaily sentimos orgullo de saber que el proyecto había sido interpretado por la comunidad internacional. Ahora ser nominados a edificio del año nos da una alegría tremenda. Primero fuimos nominados en Archdaily y estuvimos muy cerca de los ganadores. Ahora nos vuelven a elegir para mejor proyecto de vivienda en la plataforma en español”, finalizó Goldenberg.

