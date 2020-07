Cuáles fueron los mejores momentos del Campus Party Edición Digital

Reviví en esta nota los mejores momentos del Campus Party 2020

Durante los últimos tres días se vivió en Campus Party Edición Digital una nueva experiencia global de tecnología, innovación, creatividad, ciencia y entretenimiento con una agenda llena de citas imperdibles que conectaron a jóvenes innovadores de 30 países, en donde los mayores expertos del mundo en diversas áreas compartieron sus ideas acerca de cómo el mundo se está reconfigurando a partir de esta crisis global que atravesamos.

El mega evento contó con más de 420 mil espectadores, más de 100 speakers -50 internacionales, 50 regionales, 25 locales- y más de 30 workshops -12 temáticas, con tres ediciones en diferentes momentos del evento-, en una experiencia única llena de innovación, creatividad, ciencia y entretenimiento.

Se trató de la tercera edición en el país, y la primera 100% digital. El acceso fue libre y gratuito para todos y los contenidos estarán a disposición en la plataforma on demand para ser consultados en cualquier momento durante el año posterior al evento por todos los usuarios.

Esta edición, 100% digital, contó con 3 días de charlas sobre inteligencia artificial, educación, realidad aumentada, podcasts, privacidad, software libre, esports, digitalización y mucho más (IG: @campuspartyar)

En diálogo con Infobae, Ever Miguez, director de Campus Party Conosur, manifestó: “Estamos muy contentos y ansiosos por esta nueva edición de Campus Party que será 100% digital y global”, y agregó: “Estamos teniendo una gran recepción de las comunidades y del ecosistema de tecnología y emprendedor que nos acompaña desde hace tiempo. Los jóvenes, emprendedores y estudiantes universitarios que normalmente participan de Campus Party tienen la innovación y la creatividad en su ADN y son nuestra esperanza para un futuro mejor. Son los que pueden ‘resetear el planeta’, incluso desde casa, gracias a la tecnología”.

Los mayores expertos del mundo en diversas áreas compartieron entre el 9 y el 11 de julio sus ideas acerca de cómo el mundo se está reconfigurando a partir de la actual crisis global. Reviví en esta nota los mejores momentos de las tres jornadas:

Primer día - Jueves 9 de julio

El jueves comenzó Campus Party Digital Edition, el evento de tecnología más grande del mundo, donde los mayores expertos del mundo en diversas áreas compartieron sus ideas acerca de cómo el mundo se está reconfigurando a partir de esta crisis global.

Ever Miguez, Director de Campus Party Conosur, junto a Joan Cwaik, host oficial del evento, dieron la bienvenida al Campus Party Cono Sur en el escenario New Horizons. “Para nosotros, es importante llevar adelante este evento para democratizar el conocimiento. Ha sido un esfuerzo muy grande poder hacerlo y que sea digital, ya que el COVID hizo que todo lo físico se pase para el año siguiente si todo mejora”, comentó Ever Miguez. “Estoy feliz y quiero darles las gracias a los campuseros, quienes hacen que esto sea posible junto a nuestros patrocinadores”, agregó.

En esta edición, el hilo conductor durante todo el evento y los discursos en el escenario principal global fueron “reiniciar el mundo”, un desafío para repensar el concepto de normalidad durante la emergencia climática y la pandemia.

Campus Party es el evento de tecnología más grande del mundo

En la agenda del primer día, se destacó la Masterclass de Arduino desde cero y sin materiales por Konrad Peschka; el ciclo Inteligencia Artificial: ¿El futuro ya está acá, o falta mucho? con Patricio Pagani, Gerardo Simari, Vanina Martinez, Luciano del Corro, Agustín Caverzasi y Carlos Forlenza; la charla Digitalización de la Educación en Escuelas, Universidades y Programas del Gobierno, por Santiago Andrés, Pablo Aristizábal y Enrique Topolansky; la conferencia Impacto Digital: Innovación y tecnología con impacto social, por Alfonso Aguilera y el espacio de Google para PyMES: Google Ads, por Jonathan Frojmowicz, entre tantas innovadoras propuestas.

El nuevo formato de la Edición Digital Campus Party confirma el importante papel de la organización en el apoyo y desarrollo de jóvenes talentos en todo el mundo, contribuyendo activamente a la organización de iniciativas que pueden generar un impacto positivo en la sociedad y las personas.

En esta edición, el hilo conductor durante todo el evento y los discursos en el escenario principal global fueron “reiniciar el mundo”, un desafío para repensar el concepto de normalidad durante la emergencia climática y la pandemia (Campus Party)

Segundo día - Viernes 10 de julio

El segundo día de Campus Party contó con grandes personalidades del mundo digital y la tecnología, uno de los mayores atractivos para los campuseros.

Una de las charlas más destacadas del día fue el panel global que se desarrolló en el escenario Magistral con los tres pioneros de internet: Sir Tim Berners-Lee, Inventor de la Web y CTO y cofundador de Inrupt, Vinton G. Cerf, vicepresidente y jefe evangelista de Internet y Google y Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos, moderado por David Pogue, Columnista del New York Times. Los tres juntos, hace décadas, contribuyeron fundamentalmente a tener una conexión de banda ancha, páginas web y una tecnología de red que permitiera que Internet funcionara, y hoy hablaron sobre sus ideas sobre el futuro de internet en un mundo post-COVID-19.

Acerca del legado de esta pandemia en Internet, Al Gore remarcó la importancia de generar un contexto de igualdad de acceso. “Creo que esta pandemia ha acelerado el uso de Internet y ha contribuido muy fuerte a esta creciente conciencia general sobre el hecho de que tenemos que mejorar y resolver las injusticias y desigualdades estructurales para lograr un futuro más próspero y justo”. Y agregó: “Internet es para las personas y los flujos de información son realmente importantes para nuestro futuro. Campus Party es un ejemplo de los jóvenes apasionados que pueden defender la integridad de Internet como una herramienta para el desarrollo, y ese proceso está en camino, pero necesita acelerarse”.

El panel estrella del día dos de Campus Party contó con la participación de David Pogue, Vint Cerf, Al Gore y Tim BJ

Sobre este tema, Vint Cerf comentó: “Sólo el 50% de la población mundial tiene acceso a Internet, por lo que tenemos un largo camino para hacerla más accesible, sostenible y disponible para todas las personas”. Y agregó: “Hay mucho espacio para la invención, para mejorar la infraestructura que ofrece internet y la web ahora que es extensible y abierto, ya que fueron creadas con este mismo propósito y pueden utilizarse para crear ideas”.

En el escenario New Horizons, se destacó la charla local de Pablo de Leon, ingeniero espacial argentino, sobre los nuevos programas tripulados de la NASA, privados y desarrollos futuros. “En esta carrera de varios años tuve la oportunidad de participar de un montón de experimentos. Mi intención era encontrar la manera de hacer proyectos argentinos en conjunto con la NASA”, comentó. Ante hechos como el último lanzamientos de la NASA de un cohete, comentó que se trata de “un renacimiento de la carrera espacial que nos va a llevar a algo absolutamente insospechado de lo cual no tenemos idea. En este momento y lugar, por primera vez, tenemos la capacidad tecnológica de poder hacer viajes al espacio. Estamos agotando recursos terrestres, y vamos a tener que buscarlos en otro lado, ya que el universo está lleno de lo que necesitamos para seguir existiendo. También, por ansias de explorar, algo inherente al ser humano, y ver qué hay más allá”.

Durante los 3 días del megaevento se vivió una nueva experiencia global de tecnología, innovación, creatividad, ciencia y entretenimiento (IG: @campuspartyar)

Tercer día - Sábado 11 de julio

El cierre del gran evento Campus Party fue a lo grande. Contó con las presentaciones de Pino Sagliocco con Vicente Argudo Esteve en la charla virtual “El show debe continuar” o The show must go on; con la exposición conjunta de Alvaro Quesada con Geoffrey See “¿Podrán los emprendedores llevar la paz a Corea del Norte?” o Can entrepreneurs bring peace to North Korea?; Esta vez es diferente o This time it’s different con Yossi Vardi; Charla con Edward Snowden o Conversation with Edward Snowden on how to reboot the world; Charla con Jon “Maddog” Hall, el uso de la cultura abierta al iniciar su propia empresa y Annet Numa en Cómo Estonia, el país más digitalizado, utilizó soluciones tecnológicas para afrontar la crisis, entre otras completas y diversas presentaciones.

Edward Snowden, experto en ciberseguridad, ex funcionario de la CIA y consultor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), fue uno de los Keynote Speakers destacados de la tercera jornada de Campus Party. Como una de las voces más apasionadas y autorizadas del mundo sobre privacidad y ciberseguridad, Snowden continúa advirtiendonos de las crecientes amenazas de nuestra era digital. “ Me gustaría ver un mundo mejor, necesitamos cambiar cosas, y tenemos que darnos cuenta de que somos importantes y de que la única forma de mejorar las cosas es luchando y haciendo sacrificios ”, remarcó Snowden. En esta oportunidad, conversó sobre cómo reiniciar el mundo, la consigna de esta edición de Campus Party, para repensar el concepto de normalidad durante la emergencia climática y la pandemia. Ante la pregunta de qué podemos hacer que sea nuevo o diferente para reiniciar el planeta, Snowden dijo que hay que luchar y defender algo. “ Si querés que las cosas cambien, debes hacer que las cosas cambien, y esto empieza por uno mismo. No importa qué tan pequeña sea estas acciones, pueden marcar una diferencia. El único momento es cuando eliges hacer las cosas ”.

Edward Snowden, experto en ciberseguridad, ex funcionario de la CIA y consultor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), fue uno de los Keynote Speakers destacados de la tercera jornada de Campus Party

Jon “Maddog” Hall, histórico promotor del software libre y presidente del consejo de Linux Professional Institute. Desde hace años recorre el mundo con la finalidad de dar a conocer las ventajas del empleo de Linux como sistema operativo. Jon participó en varias ediciones de Campus Party y en esta oportunidad, dio una charla sobre el uso del código abierto al iniciar su propia empresa, donde incentivó a los jóvenes a crear sus propios proyectos a usando software de código abierto desde su propia casa, ya que no se necesita de una gran oficina para poder hacerlo.

Finalmente, se destacó en la última jornada Anett Numa, quien estudió y vivió en varios países y de esta manera aprendió a apreciar vivir en una sociedad digital. Anett cree que todos los procesos y estructuras de los servicios públicos deben ser simples y de fácil acceso para todos los ciudadanos. Basada en su historial académico orientado a Ciencia Política y Gobernanza, se enfoca en fomentar las buenas relaciones y cooperación entre el sector público y el privado para crear un ambiente colaborativo que ayude desarrollar mejores políticas e iniciativas. Su objetivo como experta y oradora del e-Estonia Briefing Center es explicar la experiencia de digitalización de Estonia y así inspirar a líderes, ejecutivos y tomadores de decisiones para crear un mejor futuro.

La asesora de Transformación Digital de Estonia Anett Numa en Campus Digital

Numa remarcó en su presentación que para construir un lugar digital y lograr que todos los servicios sean online para los ciudadanos es importante tener en cuenta 3 pilares: Primero el e-ID para identificar de manera online y segura a cada habitante, segundo el intercambio de información de manera transparente y tercero es la seguridad de todas estas transacciones (para lograrlo Estonia utiliza Blockchain). Ella asegura que “Estonia fue el país mejor preparado para enfrentar la crisis” . Tanto la educación en este país como la salud están digitalizados. Los estudiantes tienen todas sus materias, sus pruebas, etc. en un entorno de aprendizaje digital por default. Cada habitante tiene su historia clínica online ya hace 10 años y puede hacer consultas a los médicos por teléfono, obtener recetas digitales y comprar en la farmacia de manera virtual. Así se logra evitar que la gente vaya a lugares con riesgo de exposición al contagio.

Para conocer más detalles de esta edición de Campus Party, se puede ingresar en la página web oficial y sus cuentas de Facebook (@campuspartyargentina), Twitter (@campuspartyar), e Instagram (@campuspartyar).

SEGUÍ LEYENDO:

Campus Party regresa a la Argentina con una nueva edición digital, global y gratuita

Campus Party Edición Digital: una agenda completa con más de 100 speakers y 30 workshops