"Durante este viaje me impresionó el espíritu rotario en la región, con el objetivo de realizar buenos proyectos en sus comunidades. Por ejemplo, he visitado un banco de leche en Paraguay, que con ayuda de implementos brindados por Rotary, ha contribuido a la nutrición de miles de bebes que probablemente no podrían haber sobrevivido de no ser por este programa", manifestó muy emocionado.