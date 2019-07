La serie Years and Years, una mezcla entre la lacrimógena This is Us (conflictos y vínculos familiares) y Black Mirror (el uso de la tecnología), es otro de los grandes tanques que estrenó HBO este año. Una familia inglesa que intenta resolver sus propias miserias a lo largo de 15 años-la serie comienza con la ambientación de 2019-y una política un tanto polémica-interpretada magistralmente por Emma Thompson-por sus métodos para manejar a la masa, componen este combo perfecto para una historia súper innovadora.