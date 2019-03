"Yo por suerte siempre estoy con trabajo desde hace un montón de años, no me cambia la vida un evento más, y ese verano no fui a ningún evento con Pico Mónaco. No es cierto, entonces mintieron alevosamente, y qué pena que la gente piense eso. Solo éramos dos personas solteras que querían intentarlo, y podía funcionar o no pero es cosa nuestra, y hablan con malicia cuando dicen que fue por dinero. La vida no es así, pero capaz ustedes piensan que si es así", completó.