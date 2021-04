Conocé a la hija y al nuevo representante del cantante en Luis Miguel, la serie: Macarena Achaga y Fernando Guallar

Macarena Achaga y Fernando Guallar en exclusiva con Teleshow

El próximo estreno de la nueva temporada de Luis Miguel, la serie da que hablar y despierta expectativa en todo el mundo. A partir de mañana, en la previa de su cumpleaños (alcanzará los 51) se conocerán los secretos del ídolo mexicano en dos etapas bien distintas de su vida. Una de las líneas de tiempo va a comenzar en 1992, exactamente donde terminó la temporada anterior tras la muerte de su padre, y con el cantante desesperado por saber qué ocurrió con su madre, un misterio irresuelto hasta el día de hoy. La otra, ya entrados los 2000, contará cómo lidia el artista con el éxito internacional mientras se revincula con su hija mayor, Michelle Salas.

Para continuar con la historia a la serie se suman nuevos personajes. Dos fundamentales para esta nueva entrega serán la propia Michelle Salas, interpretada por Macarena Achaga, y uno de sus representantes y amigo cercano, Mauricio Ambrosi, caracterizado por Fernando Guallar. Teleshow habló en exclusiva con los actores.

—¿Qué significa para ustedes ser parte de esta segunda temporada de una serie que está siendo esperada en el mundo?

Macarena: —Es muy emocionante, obviamente. Y a veces, dejar las expectativas de lado: fue clave hacer este trabajo con mucho amor sin esperar que algo pase de determinada manera, porque es una historia muy bonita. Nosotros dos, en particular, creo que tenemos unos personajes que son bellos.

Fernando Guallar se convierte en Mauricio Ambrosi el nuevo representante de Luis Miguel en la segunda temporada (Netflix)

—Fernando, te toca hacer una suerte de representante y amigo de Luis Miguel.

—Sí, es lo bonito también del personaje: esa simbiosis de lo que es todo lo profesional y a la vez, lo personal. Y de ahí nace pues bastante conflicto: no es fácil a veces trabajar con gente con la que tienes una gran amistad. Lo mejor siempre es no crearse muchas expectativas, estar a lo que tienes que estar, que es hacer tu trabajo de la mejor manera posible, y lo que tenga que venir, vendrá. Pero es verdad que tanto Macarena como yo nos hemos incorporado en la segunda temporada, sabemos la repercusión que tuvo la primera, y evidentemente, hace mucha ilusión ser parte de un proyecto así. Y a mí, personalmente, pues tener una mayor conexión con Latinoamérica, que es un mercado que me interesa mucho también.

—Macarena, te toca ni más ni menos que ser la hija de Luis Miguel, una Michelle Salas que tiene un vínculo bastante conflictivo con su padre.

—Sí. En realidad en esta parte creo que van a poder ver, sin adelantarles mucho, la construcción de ese vínculo. Entonces creo que tiene muchos momentos: no sé si lo pintaría de algo negativo, para nada. Creo que tiene momentos de mucha luz y, como todas las relaciones de padre e hijo, también momentos de un poco de conflicto, o de no encontrarse.

—Sos nuestra argentina en la serie...

—Sí, soy una de las argentinas. La verdad es que había bastantes argentinos. Mi personaje estaba muy vinculado a otros personajes, pero estuvo muy divertido, y creo que siempre es lindo. El personaje que Michelle nunca habría sido Michelle sin mis raíces argentinas. Creo que tiene mucho y se va a ver, conforme pasen los capítulos, un poco impregnado el carácter, ¿no? Como la forma de resolver cosas siento que de repente es como muy argentina.





—Fernando, ¿qué es lo mejor de ser parte de esta serie?

—Siempre separo un poco lo personal de lo profesional. En lo personal, ha sido la experiencia. Que se me abriera la oportunidad de viajar a un país que no sea el mío, mezclarme y conocer gente nueva... Eso pesa mucho a nivel personal. A nivel profesional, pues considero que es un paso importante en mi carrera. Me apetecía mucho vincularme con las industrias de otros países y estamos empezando con la ayuda de esta serie, claro que sí.

—Ojalá te podamos tener pronto en la Argentina, cuando el mundo y la pandemia lo permitan. Nos encantaría.

—De verdad: me muero de ganas de trabajar pronto en Argentina. Estoy en ello.

—Macarena, ¿te gustaba Luis Miguel antes de la serie?

—Sí. Creo que todos tenemos, hasta casi a nivel inconsciente, cosas de la cultura y la música de Luis Miguel que uno por ahí ni siquiera se daba cuenta. Y es muy bonito de repente reconocerlas en la historia, y ahora también agarrar cosas nuevas.

—Fernando, ¿tema preferido de Luis Miguel?

—“Suave”, siempre “Suave”. O “La Bikina”. Además, después de haber hecho la serie, pues también. Ya veréis por qué...