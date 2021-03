Diego Reinhold recordó su paso por los musicales de Susana Giménez: “Yo estaba cuando cantó ‘detrás de todo sólo hay una mujer’”

Diego Reinhold recordó su paso por los musicales de Susana Giménez (Video: "Santo Especial", América)

Corría el mes de abril del año 1998. Después de su escandaloso divorcio de Huberto Roviralta, Susana Giménez volvía a la televisión. Y, para la apertura de su programa, había decidido grabar un musical, ni más ni menos, que en la cancha de Quilmes y frente a veinte mil fanáticos. El tema elegido para la ocasión se llamaba Una mujer y no era más que una adaptación del clásico YMCA del grupo Village People. Pero. obviamente, la letra se refería a los desengaños que la diva había vivido junto a su ex marido.

Lo cierto es que, de esa mega producción que contó con 32 “susanos” sobre el escenario encargados de marcarle la coreografía al público, participó Diego Reinhold. Y el actor lo recordó feliz en Santo Especial, por América, dónde estuvo invitado este domingo. Los conductores del ciclo, Guillermo El Pelado López y Nicole Neumann, lo invitaron a participar del segmento denominado Cámara reacción, en el que le muestran a los famosos grabaciones de sus trabajos del pasado. Y lo sorprendieron con un fragmento del viejo Susana Giménez de Telefé, en el que se lo veía bailando junto a la diva.

“Marcelo (Iripino) nos llamaba. ¡Yo no puedo creer que tengan este material!”, comenzó diciendo Reinhold al verse. Y, enseguida, recordó: “Yo estoy en ‘detrás de todo sólo hay una mujer’. ¡Estoy ahí, en una cancha de fútbol! Hice muchos musicales de Susana. Fue maravilloso”. El video al que se refería, cabe señalarlo, se convirtió en un emblema en la vida de la Giménez y sigue siendo recordado hasta el día de hoy.

Susana Gimenez canta "Una Mujer" (Video: Telefe)

Luego, Reinhold rememoró su paso por Nico trasnochado, programa que hizo junto a Nicolás Repetto en ElTrece, y contó que, por aquellos años, se alisaba el pelo y se teñía de negro. “Ahí hacía los monólogos míos. Fue hace mucho, no me acuerdo cuándo”, dijo. Y calificó al conductor como “un genio de la televisión”. Enseguida, el actor se enfrentó a una entrevista que había realizado con Verónica Lozano para Cortá por Lozano, en Telefe, en la que mostraba su lado sensible y contaba que sufría frente a “la mala vibra”. “Había ido a grupos de meditación y de sanación, de quinta dimensión y ascensión de la conciencia...”, dijo para explicar quienes le habían recomendado imaginarse en el medio de “un huevo azul” para contrarrestar esto.

Por último, Diego recordó su paso por el film Miss Tacuarembó junto a Natalia Oreiro. “Se hizo una mega producción y le fue pésimo, pero se volvió una película de culto. En Uruguay la rompió toda, pero acá estuvo mal comunicada. Igual la vio mucha gente del ambiente. Hay figuras como Rossy de Palma, Graciela Borges y un montón más”, explicó. Y dijo que, gracias a ese proyecto, había tenido la experiencia de sonar en una disco. “En los boliches gays, esa canción suena y yo digo: ‘Soy yo’”, contó emocionado.

En la actualidad, después de hacer temporada de verano con Madame en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, Reinhold espera el próximo 9 de abril el estreno en la plataforma Teatrix la comedia Entre ella y yo, con Sebastián Presta y Soledad García, que cuenta con su dirección.

