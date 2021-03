Mario Mactas recibió el alta tras haber sufrido un accidente doméstico: “Fue bastante severo”

Mario Mactas

Mario Mactas estuvo internado tras haber sufrido un accidente doméstico. Si bien él mismo contó la noticia, no dio detalles sobre su estado de salud. En diálogo con Teleshow dijo que se recupera “de a poco” y que desde ayer está en su casa.

“He de decirles que tuve un accidente doméstico, caída mojado de ducha en mi baño. Bastante severo. De modo que estaré un poco con menos combustible. ¡Abrazo! Tengo que darme bola”, escribió el periodista de 76 años el lunes.

@mmactas

El martes, volvió a utilizar sus redes sociales: “Agradezco la formidable atención, calidad científica y en cualquier sentido de la Fundación Favaloro”. Además, compartió varios de los mensajes que sus seguidores le compartieron deseándole una pronta recuperación.

@mmactas

“Que te mejores querido”, le escribió su colega Valeria Schapira. Otros usuarios, se sumaron: “Cuidate y que te mimen mucho , abrazo enorme”, ¿Andás pachucho ? No lo sabía, que te mejores pronto. Abrazo”, “Cuídese y cargue pilas para estar bien”, “Pero Mactas. ¿Te distrajiste con algo? ¿Estás bien? Espero que no te hayas roto ningún hueso. Es el costo de querer oler siempre bien. Abrazo”, “Cuídese Mario , por favor, que lo precisamos como siempre para derramar sobre nosotros algún lineamiento que nos aporte un poco de luz entre tanta oscuridad” y “Bueno Mario, tómese todo el tiempo para usted. Nosotros acá lo esperamos charlando de pequeñas cosas sin importancia”.

En diálogo con Teleshow contó que desde el martes está en su casa y que aunque recibió golpes fuertes se recupera “de a poco”. “Me estoy reponiendo. Por estas horas me levantaré a escribir”, dijo con ganas de retomar pronto sus actividades.

El autor de la columna radial y televisiva El toque Mactas, se tomó su tiempo para retuitear los mensajes de su público y también para responder uno por uno, agradeciendo la preocupación tras contar sobre su accidente.

Oriundo de Carlos Casáres, estudió en el Nacional Buenos Aires y luego estudió en la Universidad de Buenos Aires medicina y filosofía, aunque no se recibió en ninguna de las dos carreras, ya que desde muy joven comenzó a trabajar como periodista, primero gráfico y luego en radio y televisión. Actualmente trabaja en TN.

Además de su columna, uno de sus segmentos radiales más famosos es el que hizo con su colega Rolando Hanglin, El gato y el zorro, un espacio de pensamiento... o algo así. Aquella improvisación entre sus personajes es aún tan recordada por el público de Continental que el año pasado decidieron llevarla al teatro vía setraming.

En febrero, Mactas realizó una columna de opinión para Infobae titulada La criatura de hoy: los sinvergüenzas, en la que se preguntaba: “¿Es necesario y correcto que funcionarios y allegados a ellos se vacunen sin estar en los grupos de riesgo y/o esenciales?”. “Vean ustedes que se está dando un florecimiento de sinvergüenzas digno de mostrar al mundo. Sin orgullo, instalada alguna melancolía entre pecho y espalda, sí, pero en gran abundancia. Casi un producto local con especialización refinada en pequeñeces de apariencia irrelevante pero que revelan manos rápidas, bajezas y porquerías que, todas juntas, son capaces de un estallido ético que no les digo”, comenzaba.

Luego, continuaba mencionando: “Chantas y ladroncitos de lo público, se encaraman a intendencias, poltronas de concejales, sub-sub de direcciones indescifrables donde trabajan de no servir para nada excepto guardarse algo para sí y beneficiar a la parentela. Los sinvergüenzas locales se lo están pasándolo de maravilla. De gran olfato para las oportunidades sucias y no se pierden una. Ahora tienen servidas las vacunas. Al ver que llegan poco, en etapas, como se pueda y casi se diría que a los ponchazos, saltan el turno que alguna vez le tocarían, se pasan por donde ustedes prefieren a los médicos y todo el mundo de los que se la juegan con la mascota de Wuhan y sus ágiles mutaciones, las personas mayores, quienes cargan, ya crónicas, enfermedades anteriores. No les importa. Se ponen delante y se hacen vacunar antes que los demás”.

