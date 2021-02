Camila Salazar puso a la venta todas sus pertenencias porque se va del país con su pareja

Camila Salazar

Camila Salazar decidió hacer un remate virtual y puso a la venta todos sus bienes a través de su cuenta oficial de Instagram. A través de sus historias, la esposa del productor Juan Ignacio “Mela” Meliton publicó las fotos de los diferentes objetos con sus respectivos precios.

De esta manera, la psicóloga e influencer ofertó a sus cientos de seguidores micrófonos, discos y diversos electrodomésticos, desde un rizador de pelo, una tele, hasta un panel acústico para grabar podcast. A medida que los lograba vender, ponía un cartel para avisar que ya no estaba disponible.

Incluso, grabó un video para explicar cuál era la modalidad de venta que estableció para este “mercadito de Cami”, como ella misma lo bautizó. “Voy por orden de llegada. Al primero que me escribe le respondo y si esa persona tarda voy por el segundo y así sucesivamente, pero yo respeto el orden de quien me escribió primero”, señaló.

En la red social, muchos usuarios se sorprendieron al ver que la hermana menor de Luciana Salazar estaba vendiendo todas sus pertenencias de repente. Entonces, ella decidió hacer una pequeña aclaración: “Vendo todo. Me voy a la mierda”. Aunque todavía no se sabe con certeza cuál es el destino, se rumorea que viajará con su pareja a España.

Cabe recordar que Camila y Juan Ignacio pasaron por el Registro Civil para casarse el 12 de septiembre de 2019, tras estar dos años en pareja. Luego, festejaron su unión con un cóctel informal, rodeados de sus seres queridos, amigos y familiares. Asistieron a la celebración Evangelina Salazar y Palito Ortega, así como también Luciana Salazar con su hija Matilda.

El casamiento de Camila Salazar con Juan Ignacio "Mela" Meliton (Darío Batallán / Teleshow)

Ella había anunciado su boda en el programa Infama recargado de América y dio detalles de cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo su novio: “Fuimos a comer comida japonesa, me llevó a un lugar muy lindo. Me escribió una cartita que tenía la canción de Manu Chao. A nosotros nos enamoró la música. A lo último de la canción decía ‘Marry me’ (casate conmigo). Y ahí me dio el anillo. Lo abracé y me emocioné”.

Camila y su hermana Luciana (Darío Batallán / Teleshow)

Muchos famosos usan su popularidad en las redes sociales para comercializar cualquier tipo de productos, servicios hasta propiedades. Recientemente, la actriz Viviana Saccone publicó en Twitter: “Vendo mi casa, ¿me ayudás con un RT? Gracias”. De inmediato consiguió cientos de retuits, likes y comentarios de usuarios que remarcaban lo lindo que era su hogar, ya que la actriz compartió el link de la publicación, en el que hay varias fotos.

Se trata de una casa de 220 metros cuadrados en el barrio cerrado Suipacha en, Ingeniero Maschwitz, Escobar. La construcción, toda realizada en planta baja cuenta con cinco ambientes (tres dormitorios en suite y un cuarto como escritorio) y cuatro baños, cochera cubierta y un amplio jardín de 50 metros cuadrados con piscina. La propiedad está publicada en 220 mil dólares.

Uno de los sectores más destacables es el living comedor, en forma de ele y con un hogar, tiene cocina separada con horno industrial, lavadero aparte y además de la galería cubierta con parrilla, tiene una construcción aparte con baño y living, que bien podría usarse como quincho según sugiere la publicación. El jardín cuenta con gran cantidad de árboles y una pileta.

