"Fuimos a comer comida japonesa, me llevó a un lugar muy lindo. Me escribió una cartita que tenía la canción de Manu Chao. A nosotros nos enamoró la música. A lo último de la canción decía 'Marry me' (casate conmigo). Y ahí me dio el anillo. Lo abracé y me emocioné", relató la hermana de Luciana Salazar.