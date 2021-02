Karina Gao, la cocinera del programa de Flor Peña, lleva once días intubada pero evoluciona favorablemente

Karina Gao evoluciona favorablemente de su internación

Embarazada de seis meses, Karina Gao, integrante de Flor de equipo, el programa de Florencia Peña por Telefé continúa internada por coronavirus en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi. En ese marco, la periodista Nancy Pazos, su compañera del ciclo, es quien suele compartir las novedades acerca de su estado de salud.

“Mensaje para el Fandom de @monpetitglouton y para toda esa gente de bien que se preocupó y sigue preocupando por ella. La decisión familiar es mantener su estado en la intimidad. Y nosotros eso lo respetamos. Pero también entendemos la ansiedad que provoca en mucha gente que hace cadenas de oración y tira buena vibra, tanto silencio”, apuntó la periodista en su cuenta de Instagram sobre la razón que la llevó a contar cómo se encuentra Gao.

“Kari mejora día a día. Su bebé está muy bien. Ella sigue en terapia. Hace ya once días intubada y en coma farmacológico pero mejorando y eso es muchísimo. Falta poco muy poco para que despierte”, agregó Pazos en relación a la evolución favorable de la cocinera e instagramer.

“Por favor tengamos paciencia. Contesto en privado todos los mensajes que puedo pero me superan en número así́ que opté por este post que espero no ofenda a nadie. Kari hace de su vida un Reality yo también soy su fan. Y sé que tanto silencio apabulla”, escribió Pazos.

La publicación de Nancy Pazos sobre el estado de su compañera, Karina Gao

Y para terminar, agregó: “Pero estoy segura que ni bien despierte va a querer re conectar con todos ustedes. Y volverá́ a brillar como siempre. Hoy lo que más necesita es descansar, cuidarse y cuidar a su bebé. Y abrazar a sus dos torbellinos que seguro la extrañan mil veces más que nosotros. Sigamos rezando, tirando buena vibra y cuidándonos porque este bicho es nefasto”.

En su momento y desde el sanatorio, la propia Karina había escrito un mensaje que puso en alerta a sus seguidores: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió.

Desde entonces, sus familiares decidieron mantener en la intimidad los partes médicos que le informan la evolución de la salud de la también influencer de 36 años, cuya internación causó impacto entre sus seguidores. “Gracias por todo el amor y el apoyo. A seguir rezando y enviando lindas energías para Kari”, indicaron desde la cuenta oficial de recetas de la cocinera al ver las repercusiones. “No nos alcanzan las palabras para agradecer los miles de mensajes de apoyo y todo lo que están haciendo por Kari. Sigamos con esta fuerza y esta energía hermosa que es lo que ella merece y genera”, agregaron sobre Gao, que está internada en el Sanatorio Otamendi.

Karina y su esposo, Dominique Croce (Instagram)

Cabe recordar que Gao está casada con el francés Dominique Croce, alias El Franchute, a quien conoció cuando fue a hacer un Master en Management en HEC París, Francia. Y ambos tienen, además del bebé en camino, dos hijos gemelos. Todos ellos se contagiaron de un cepa del virus que, según explicaron, sería “bastante compleja” por lo que el hombre y uno de los chicos pasaron algunos días con alta temperatura.

A pesar de la situación, Karina siempre había demostrado su coraje y había compartido cada instancia de su tratamiento con sus seguidores, que se encargaron de darle ánimo frente a la adversidad. “Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco”, había escrito antes de ser inducida al coma. Y ella misma se alentó: “A ponerle garra, estoy segura de que falta poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo?”.

